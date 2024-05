West Ham choisit le remplacement de Michail Antonio, il a marqué 23 buts cette saison et coûtera 21 millions de livres sterling

West Ham United a apparemment enfin trouvé un remplaçant à long terme pour Michail Antonio.

Michail Antonio s’est avéré être un rouage essentiel de la machine de West Ham, en particulier pendant le mandat de David Moyes.

Cependant, à 34 ans maintenant, Antonio a largement dépassé son meilleur niveau. Pour réaliser de véritables progrès collectifs au cours des prochaines années, Julen Lopetegui devra recruter un avant-centre de premier ordre.

L’Espagnol serait très désireux de remplacer l’international jamaïcain cet été.

Antonio a été un grand serviteur des Hammers au cours des neuf dernières années, mais il ne peut absolument pas mener la ligne pour nous la saison prochaine.

Et il semble que Lopetegui ait un plan en place pour empêcher que cela se produise…

West Ham décide de remplacer Michail Antonio

Même si Antonio pourrait encore être un bon joueur pour nous la saison prochaine, ses jours au plus haut niveau sont clairement comptés.

Ne pas recruter un nouvel attaquant n’est pas une option. Dans cet esprit, notre dernier objectif de transfert est vraiment excitant…

Selon Calcio Mercatoles Hammers veulent recruter l’attaquant de Braga Simon Banza.

L’attaquant de 27 ans a été dans une forme époustouflante cette saison avec 23 buts et cinq passes décisives à son actif en 40 matchs avec Braga (Marché de transfert).

Mesurant 6 pieds 2 pouces, Banza est une unité absolue et prospère lorsqu’il se mélange physiquement avec les défenseurs centraux adverses.

Il possède un rythme abondant et est un finisseur mortel. Je n’ai aucun doute que l’international de la République démocratique du Congo constituerait une grande amélioration par rapport à Antonio.

Banza est plus rapide que le tueur à gages des Hammers et est beaucoup plus calme devant le but.

Si l’attaquant de Braga s’avère être le remplaçant d’Antonio, je pense que West Ham sera sur la bonne voie.

