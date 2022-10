West Ham bat Bournemouth avec plus de controverse VAR

Un but à la fin de chaque mi-temps de Kurt Zouma et Said Benrahma a suffi à donner à West Ham une victoire bienvenue 2-0 sur Bournemouth en Premier League anglaise lundi, bien que les deux buts aient été teintés de controverse.

Le premier but de Zouma depuis novembre 2021 a été autorisé à se tenir aux côtés du VAR malgré un handball clair du défenseur des Hammers Thilo Kehrer.

Benrahma a ensuite converti une pénalité de temps d’arrêt après que VAR ait repéré un handball contre le remplaçant de Bournemouth Jordan Zemura.

La victoire a marqué une cinquième victoire consécutive toutes compétitions confondues au stade de Londres pour West Ham qui grimpe au 10e rang, dans la moitié supérieure de la Premier League pour la première fois cette saison.

Le moment clé est venu à la fin d’une première mi-temps décousue lorsque Kehrer a soulevé le coin de Jarrod Bowen dans les airs avant qu’il ne soit dégagé par Chris Mepham, acquiescé par Tomas Soucek et finalement sur la ligne via le haut de la tête de Zouma.

Le handball a été jugé non délibéré et n’avait pas mené directement au but, il a donc été autorisé à rester.

Le patron de l’intérim de Bournemouth, Gary O’Neil, était en colère contre la décision, disant à l’arbitre: “C’est un handball, c’est un fait.”

L’ancien milieu de terrain de West Ham, en charge depuis le limogeage de Scott Parker fin août, a été averti pour ses protestations.

“Il (Kehrer) n’a aucune intention de jouer le ballon. C’est un handball flagrant. Sa main se dirige vers le ballon », a déclaré O’Neil à Sky Sports après le match.

« Je ne suis pas surpris parce que ça devient ridicule. Depuis que je suis ici, il y a eu 10 vérifications VAR sérieuses et aucune ne s’est déroulée dans notre sens.

Le temps étant compté à la fin du match, le centre de Vladimir Coufal a frappé la main de Zemura de Bournemouth alors qu’il se glissait pour bloquer.

L’arbitre David Coote a consulté VAR et a dûment accordé le penalty que Benrahma a tiré devant Mark Travers, qui était entré à la mi-temps pour Neto blessé.

“Les performances s’améliorent mais ne prennent toujours pas assez de risques”, a déclaré l’entraîneur de West Ham, David Moyes, à la BBC, ajoutant qu’il n’avait vu aucun des moments controversés.

“Je n’ai pas encore vu le premier but ni le penalty”, a-t-il déclaré. “Je pense que nos performances méritaient plus qu’un coup franc minable et un penalty.”

