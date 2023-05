West Ham atteint la finale avec une victoire 1-0 à l’AZ Alkmaar

Le remplaçant de West Ham United, Pablo Fornals, a marqué un but en échappée dans le temps d’arrêt alors que les visiteurs ont remporté une victoire 1-0 à l’AZ Alkmaar jeudi et une place en finale de la Ligue de conférence Europa après un triomphe cumulé de 3-1.

Les Hammers se sont qualifiés pour une finale de compétition européenne de clubs pour la première fois en près d’un demi-siècle après une victoire 2-1 lors du match aller à Londres la semaine dernière et le dernier triomphe 1-0 lors du match retour de jeudi contre l’équipe néerlandaise. .

Ils affronteront désormais la Fiorentina en finale à Prague le 7 juin.

West Ham, qui a remporté la Coupe des vainqueurs de coupe européenne en 1965 et a été finaliste en 1976, a fait preuve d’acharnement malgré l’air fatigué et passant la plupart de son temps à poursuivre ses adversaires.

Mais ils étaient solides en défense et jouaient déjà pour le temps vers la fin du match lorsque Fornals s’est échappé à la quatrième minute du temps d’arrêt pour gagner le match.

L’AZ a fait preuve de bravoure, mais la différence de classe entre l’équipe de Premier League et son adversaire néerlandais était évidente alors que West Ham faisait face à tout ce que leurs hôtes leur lançaient.

Il y a eu une frayeur en fin de match lorsque le ballon a touché la main de Kurt Zouma après avoir été dégagé par son propre gardien de but Alphonse Areola mais malgré les protestations à domicile, aucun penalty n’a été accordé.

Lucas Paqueta a frappé l’extérieur du poteau en première mi-temps tandis que l’AZ semblait passif dans la période d’ouverture, malgré un soutien tapageur, mais est sorti avec vigueur après la pause, faisant des courses dangereuses et livrant des balles invitantes dans la surface de réparation de West Ham mais échouant à trouver une touche décisive.

Jarrod Bowen a eu une chance d’échappée à la 74e minute mais son retrait à la recherche d’un coéquipier a été effacé, tandis qu’à l’autre bout, il y avait un dégagement anxieux d’Areola après qu’une passe en retrait de Thilo Kehrer semblait se diriger vers son propre filet.

Le défenseur Nayef Aguerd a ensuite mis le ballon hors de portée lorsqu’il n’était pas marqué au deuxième poteau avec sept minutes à jouer avant le dernier vainqueur.

« Son nom va être écrit dans l’histoire de West Ham pour toujours. Il est tellement heureux », a déclaré le capitaine Declan Rice de Fornals.

« Nous sommes absolument ravis. C’est une grande réussite pour le club, mais maintenant il s’agit d’y aller et de la gagner », a ajouté l’entraîneur David Moyes.

« AZ a joué un très bon style, le football néerlandais est vraiment bon. Ils nous ont donné un choc au match aller, et je savais que si je ne nous installais pas dans un bloc plus profond, ils pourraient nous punir.

La section famille des joueurs menacée

La victoire de West Ham sur l’AZ Alkmaar en demi-finale de la Ligue de conférence Europa a été gâchée par des problèmes de foule après que certains supporters néerlandais ont tenté de faire irruption dans la zone réservée aux amis et à la famille des joueurs visiteurs derrière la pirogue après le coup de sifflet final.

Les joueurs de West Ham, dont Michail Antonio, Said Benrahma, Aaron Cresswell et Flynn Downes, ont escaladé les panneaux publicitaires dans le but d’arrêter les ennuis.

Le manager de West Ham, David Moyes, dont le père de 87 ans, David Sr., était présent au match, a déclaré qu’il s’inquiétait pour la sécurité de sa famille, bien qu’aucune blessure n’ait été signalée.

« Je ne peux pas expliquer ce qui s’est passé et pourquoi c’est arrivé », a déclaré Moyes. « Je peux seulement dire que les joueurs étaient impliqués parce que c’était la section famille et la plupart de leur famille et amis étaient là-dedans. C’était probablement la raison du réaction. »

« Ce que nous ne voulons pas faire, c’est en aucune façon gâcher la nuit parce que ce n’étaient certainement pas les supporters de West Ham qui cherchaient des ennuis », a déclaré Moyes. « J’espère qu’ils vont se pencher sur la question. »

