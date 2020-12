LONDRES: Tomas Soucek a marqué pour la troisième fois lors de ses cinq derniers matchs de Premier League pour permettre à West Ham de faire match nul 2-2 contre Brighton, qui a perdu l’avantage à deux reprises au stade olympique dimanche.

Le milieu de terrain géant de la République tchèque a vu le ballon ricocher dans le filet sur le côté de son visage après que le capitaine de Brighton, Lewis Dunk, eut seulement un coup d’œil sur une tête dégagée d’un coin.

Dunk avait auparavant mis Brighton en tête pour la deuxième fois avec un objectif qui avait également un soupçon de fortune à ce sujet. Il est également venu d’un coin, avec Dunk poussant à la maison de près après que le ballon a rebondi sur son chemin sur sa hanche à la suite d’une tentative de dégagement de la tête d’Andriy Yarmolenko.

Si Brighton avait tenu bon, l’équipe de la côte sud aurait bondi de quatre points d’avance sur les trois derniers.

Neal Maupay a donné l’avance à Brighton à la 44e avec un tir de huit mètres (mètres) après avoir saisi une balle perdue dans la surface.

Ben Johnson a égalisé avec son premier but dans le football senior. L’arrière latéral de 20 ans, qui est le neveu de l’ancien défenseur anglais Paul Parker et le cousin d’un autre, Ledley King, a inscrit un but à la 60e après que le remplaçant Manuel Lanzini lui ait fait une passe dans la surface.

