West Ham annonce la signature d’Alphonse Areola

L’équipe de Premier League West Ham United a confirmé lundi la deuxième signature du club pour le mercato estival.

Le dernier joueur à avoir emmené ses talents dans la capitale anglaise avant la campagne 2022/23 ? Alphonse Aréola.

Le tireur Areola a bien sûr passé la saison dernière en prêt au stade de Londres, agissant en tant que remplaçant du premier choix Lukasz Fabianski.

De toute évidence, cependant, sur un temps de jeu limité, le Français en a fait assez pour prouver ses talents au patron David Moyes, ayant vu aujourd’hui les pouvoirs en place à West Ham choisir de faire de son arrivée une permanence.

Selon une série de publications sur le site Web du club et les plateformes de médias sociaux, Areola a engagé son avenir à long terme envers les Irons, mettant la plume sur papier sur un contrat jusqu’à l’été 2027.

S’exprimant à l’occasion de l’officialisation de son retour dans l’est de Londres, le joueur de 29 ans a révélé :

“Je me sens bien, je me sens bien, je suis heureux de signer et heureux de rester ici de façon permanente et j’ai hâte de commencer à m’entraîner et de faire le travail.”

“Le principal, c’est que j’ai ressenti l’amour des supporters la saison dernière. Quelque chose pour moi qui est vraiment important, c’est de sentir que je suis aimé. Je sais que je dois faire mon travail et tout faire pour les rendre heureux, et évidemment aussi l’équipe, mes coéquipiers, le staff et Xavi Valero aussi. L’ambiance de la saison dernière était géniale, donc je voulais juste tout faire pour rester ici.

“Je me sens à l’aise, j’ai l’impression que lorsque je signe dans un club, je veux sentir que c’est comme ma deuxième famille. Évidemment, nous sommes ici tous les jours et nous partageons beaucoup de temps ensemble, donc je dois me sentir à l’aise avec tout le monde et les sentir à l’aise avec moi aussi, donc je me sens juste à l’aise ici.

La signature d’Areola aurait coûté à West Ham des frais d’environ 10,5 millions de livres sterling.

Le gardien de but marque le 2e renfort estival dans les rangs de David Moyes, grâce à l’arrivée du très apprécié défenseur Nayef Aguerd au début du mois.

Et d’autres nouveaux visages devraient suivre sous peu, au milieu des spéculations dans les médias selon lesquelles la tenue de la capitale reste attachée aux services de tous Jesse Lingard, Armando Broja, Arnaut Danjuma et James Ward-Prowse.

