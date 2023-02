West Ham a raté une occasion en or de rafraîchir son équipe vieillissante. Cela pourrait les hanter

Depuis son retour en tant que manager en décembre 2019, David Moyes a toujours planifié à long terme pour West Ham United.

“Je peux vous dire quelle a toujours été ma démarche”, a-t-il déclaré un mois après sa nomination. “Nous n’avions pas beaucoup à dépenser à Everton et mon idée a toujours été de faire venir des joueurs avec une valeur de revente.

«Je veux que la vision du club soit que nous cherchions à faire venir des joueurs jeunes, attrayants et affamés qui disent:« Nous allons rendre West Ham meilleur ». Si on me donne l’opportunité de le faire, je changerai les choses.”

Après avoir terminé 16e en 2019-2020, Moyes a ensuite délivré une qualification européenne consécutive en 2020-21 et 2021-22, West Ham atteignant les demi-finales de la Ligue Europa la saison dernière.

Ce sont des progrès impressionnants et les espoirs étaient grands à l’approche de cette saison. Cependant, malgré les arrivées estivales de Flynn Downes, 24 ans, Nayef Aguerd, 26 ans, Maxwel Cornet, 26 ans, Lucas Paqueta, 25 ans et Gianluca Scamacca, 24 ans, West Ham se retrouve à la 16e place avant février, avec l’équipe la plus âgée du Première ligue.

La fenêtre de transfert de janvier était donc une chance pour le club de recruter des jeunes plus talentueux et, espérons-le, de lancer sa saison.

Pourtant, Moyes a abandonné la politique de transfert de longue date dont il parlait après sa nomination et a plutôt opté pour une approche à court terme en signant l’attaquant Danny Ings d’Aston Villa. Le joueur de 30 ans s’est blessé lors de ses débuts contre Everton il y a deux semaines.



Ings a été blessé lors de ses débuts à West Ham (Photo : Julian Finney/Getty Images)

“Nous avons besoin de quelqu’un qui connaît la ligue”, avait déclaré Moyes à propos d’Ings. «Nous avons examiné quelques joueurs, mais je voulais quelqu’un qui n’était pas un risque en termes de connaissance de la ligue. Il est ce dont nous avons besoin.

Dans le même ordre d’idées, après le départ de l’arrière central Craig Dawson pour Wolverhampton Wanderers, un prêt pour Michael Keane, 30 ans, d’Everton, a été exploré.

Comme Ings, cela n’aurait été qu’une solution à court terme pour essayer de soulager la position précaire de West Ham en championnat. Cela n’a abouti à rien et Ings était le seul joueur pour lequel le club a payé de l’argent dans la fenêtre.

La réalité brutale est que l’équipe de Moyes n’est qu’à trois points du bas du tableau. Le fait de ne pas utiliser la fenêtre de janvier pour rafraîchir son équipe vieillissante avant quelques mois cruciaux pourrait s’avérer extrêmement préjudiciable.

Cela signifie également que cet été sera encore plus difficile pour West Ham, peu importe ce qui se passe sur le terrain d’ici mai.

Declan Rice, le capitaine du club de 24 ans, devrait partir cet été avec Arsenal, Chelsea et les deux clubs de Manchester intéressés par l’international anglais. Rice a exprimé son désir de jouer en Ligue des champions et, compte tenu de la position périlleuse de West Ham dans le tableau, ce n’est pas quelque chose qu’il réalisera dans l’est de Londres.

De plus, le gardien Lukasz Fabianski, 37 ans, le défenseur central Angelo Ogbonna, 34 ans, et l’arrière gauche Aaron Cresswell, 33 ans, entrent tous dans les derniers mois de leur contrat.

Ogbonna et Fabianski n’ont pas discuté d’éventuelles prolongations de contrat cette saison.

Pour aggraver les choses, Michail Antonio – le meilleur buteur de tous les temps du club en Premier League – devrait partir cet été après une tentative infructueuse de se déplacer dans la fenêtre de transfert de janvier. Les loups, Chelsea et Everton étaient tous intéressés par l’attaquant de 32 ans.

Moyes avait considéré Terem Moffi de Lorient comme un successeur potentiel à long terme d’Antonio, mais le joueur de 23 ans a rejoint Nice en prêt plus tôt cette semaine.

Fabianski, Cresswell, Ogbonna et Antonio ont été des personnalités fiables, mais sont tous maintenant dans la trentaine et ont un avenir incertain. Ceci, couplé au fait que West Ham a l’équipe la plus ancienne de l’élite, met l’échec du club à recruter de jeunes talents sous un jour encore plus dur.

En effet, le camée de trois minutes de l’attaquant prometteur de 18 ans Divin Mubama contre Arsenal le 26 décembre est le seul exemple d’un joueur de moins de 22 ans apparaissant dans la ligue pour West Ham cette saison.

Quoi qu’il arrive sur le terrain pendant le reste de cette saison, cet été est extrêmement important pour West Ham. Ils risquent de perdre leur capitaine et leur équipe vieillissante doit être adressée.

Ils ont eu la chance de s’attaquer à ce dernier problème au cours du mois qui vient de s’écouler, mais c’est une opportunité qui leur a échappé.

Le problème le plus immédiat est la lutte du club pour rester en Premier League. En mai, nous découvrirons si l’échec de West Ham à améliorer son équipe cet hiver entraînera une relégation.

