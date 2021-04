⚽ Depuis ses débuts à West Ham le 3 février @JesseLingard a été impliqué dans plus @première ligue buts que n’importe quel autre joueur (10 – 7 buts et 3 passes) et est le meilleur buteur du PL avec Harry Kane

Il a marqué dans 4 applications PL successives pour la 1ère fois de sa carrière pic.twitter.com/Ur6idDinYw

– Sky Sports Statto (@SkySportsStatto) 11 avril 2021