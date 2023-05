West Ham 3 – 1 Leeds

L’avenir de Leeds en Premier League ne tient qu’à un fil alors que West Ham est revenu par derrière pour vaincre l’équipe de Sam Allardyce 3-1 à son retour au stade de Londres.

L’arrivée de Jarrod Bowen en seconde période signifie qu’Allardyce doit enregistrer une victoire sur Tottenham lors de son dernier match, mais leur sort est hors de leur contrôle après ce revers dommageable.

Les visiteurs ont pris un bon départ et ont pris une avance méritée après 17 minutes lorsque Rodrigo a repris une longue volée de Weston McKennie. West Ham a égalisé à la 32e minute grâce au capitaine et nouvellement couronné Marteau de l’année Rice, six ans jour pour jour depuis ses débuts.

David Moyes a admis plus tôt ce mois-ci qu’il y avait de « bonnes chances » que Rice quitte West Ham cet été. Il a été rapporté qu’il pourrait être autorisé à passer à autre chose si le club recevait une offre d’au moins 100 millions de livres sterling d’un club de la Ligue des champions.

Si cela s’avère être son dernier match à domicile en tant que Hammer, Rice s’est assuré qu’il terminait sur une note gagnante alors que Danny Ings trouvait Bowen pour son vainqueur du match bien pris (72), confirmé après un contrôle VAR angoissant.

Il était encore temps pour Manuel Lanzini de passer dans un troisième dans les phases finales après un jeu de jambes brillant de Lucas Paqueta pour aggraver la misère de leur adversaire.

Le résultat signifie que Leeds reste à la 18e place, deux points en dessous d’Everton, qui affrontera Bournemouth lors de son dernier match en sachant que la victoire assurera sa sécurité. Pendant ce temps, West Ham prend de l’élan avant la finale de l’Europa Conference League avec cette troisième victoire consécutive à domicile dans toutes les compétitions, ce qui les place à la 14e place.

Et après?

Le dernier jour de la saison de Premier League aura lieu le 28 mai et chaque match débutera à 16h30. Les temps forts des matchs gratuits seront publiés à travers Sky Sports’ plates-formes numériques peu de temps après à temps plein.

West Ham termine sa saison de championnat avec un voyage à Leicester avant de se rendre à Prague pour la finale de la conférence de la Ligue Europa contre la Fiorentina le 7 juin.

Leeds accueille Tottenham lors de sa dernière sortie en championnat cette saison.