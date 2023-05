West Ham 2 – 1 AZ Alkmaar

David Moyes a admis qu’il était sur le point d’éliminer Michail Antonio avant que son arrivée ne donne à West Ham une avance de 2-1 sur l’AZ lors de leur demi-finale aller de la Ligue de conférence européenne.

L’équipe néerlandaise a pris les devants quatre minutes avant la pause lorsque Tijjani Reijnders a battu Alphonse Areola à son premier poteau après une accumulation controversée, mais, après un début de seconde période laborieux, le penalty de Said Benrahma a ramené les Hammers dans le match.

Le 14e but d’Antonio de la saison a scellé la victoire des Hammers





Il y a eu un changement d’élan par la suite, et l’équipe de David Moyes a pris les devants pour la première fois lorsqu’Antonio était sur place pour intervenir après que la tête de Nayef Aguerd ait été dégagée de la ligne.

Le 14e but d’Antonio de la saison – le meilleur retour de ses huit campagnes dans l’est de Londres – a suffi à donner à West Ham l’avantage global avant le match retour de jeudi prochain aux Pays-Bas.

« J’étais sur le point de le changer pour Danny Ings », a révélé Moyes après le match. « J’ai senti que nous avions juste besoin d’une autre manière différente à la fin, et peut-être que si c’était cinq minutes plus tôt, je l’aurais peut-être enlevé. »

Comment West Ham s’est mobilisé pour prendre le contrôle

De la pyrotechnie, des feux d’artifice et un chaudron de bruit attendaient les équipes de l’est de Londres alors que West Ham prenait le terrain pour leur deuxième demi-finale européenne en 12 mois dans le but d’atteindre leur première finale européenne depuis 1976. C’était une atmosphère digne pour une finale, sans parler du dernier carré.

Les Hammers étaient prêts à laisser leurs homologues néerlandais contrôler la possession afin de jouer en contre et ils se sont ainsi créé plusieurs occasions. Jarrod Bowen a lancé une tête après le centre de Declan Rice, tandis que Benrahma a forcé un arrêt du bout des doigts de l’ancien gardien de but de Brighton Mat Ryan, puis a tiré loin du fond.

Mais leur chiffre de buts attendus à la mi-temps de 0,71 sur huit tirs a illustré une absence d’instinct dans le dernier tiers.

West Ham était furieux que le jeu ait été autorisé à continuer dans la préparation du premier match de l’AZ Alkmaar





De nulle part, AZ a pris les devants – et dans des circonstances très controversées. Sam Beukema a semblé pousser Lucas Paqueta alors que la paire sautait pour un ballon aérien, mais l’arbitre Halil Umut Meler a permis au jeu de continuer, le ballon étant travaillé sur le terrain jusqu’à Reijnders, qui a pris une touche et a battu Areola.

Le dynamisme de West Ham semblait s’être évaporé au début de la seconde mi-temps et la frustration dans les tribunes augmentait à chaque mauvaise balle finale ou chiffre d’affaires bon marché. AZ gardait le contrôle de la rencontre et faisait également du bon travail.

Ensuite, les Hammers ont reçu une bouée de sauvetage bienvenue. Ryan a sauté pour frapper un centre clair, mais a été battu au ballon par Bowen, qui a reçu une main forte au visage et a obtenu un penalty pour ses ennuis. Benrahma a intensifié et appliqué la combinaison idéale de puissance et de placement qui n’a laissé aucune chance à l’Australien.

Image:

Le penalty de Said Benrahma a ramené West Ham au niveau du stade de Londres





L’AZ n’a pas été en mesure d’annuler l’élan que West Ham a rapidement généré au lendemain de l’égalisation et, à 14 minutes de la fin, ils ont pris du retard lorsque la tête d’Aguerd a été accrochée sur la ligne après le ballon de Rice venant de la gauche. Antonio n’a pas eu besoin d’une deuxième invitation pour terminer sur les trois mètres.

Benrahma a eu deux autres occasions d’augmenter l’avance de son équipe dans les 10 dernières minutes. AZ n’a pas eu de réponse et à ce moment-là, la moitié du travail était déjà faite.

« Les favoris de West Ham après leur retour »

L’ancien ailier de West Ham, Matt Jarvis, sur Sky Sports News :

« Deux-un est toujours un score difficile, mais West Ham est maintenant le favori pour le match retour de la semaine prochaine. Ce sera une bataille tactique différente maintenant pour l’AZ. Une fois qu’ils ont pris la tête au stade de Londres, ils se sont un peu reculés, mais maintenant ils devront sortir des blocs et attaquer.

Image:

Le vainqueur d’Antonio était son 14e but de la saison – son meilleur retour pour West Ham





« C’est ce que West Ham aime. Ils aiment s’asseoir un peu plus profondément et contre-attaquer, ce qu’ils ont fait beaucoup dans la première moitié du match aller. Ça va être une bataille tactique intéressante à Alkmaar, mais si vous êtes Ouest Ham, tu es tout simplement ravi de prendre les devants pour le match retour.

« J’ai beaucoup vu West Ham cette saison et ça n’a pas été génial à regarder pour la plupart. Ces dernières semaines, quand ils ont eu besoin d’obtenir un résultat, ils l’ont obtenu. Cela a été le cas toute la saison. Quand il y a En désespoir de cause, ils en ont trouvé un. Mais maintenant, ils commencent à assembler des performances. Les joueurs commencent à revenir là où ils étaient la saison dernière.

« C’était un gros résultat contre Man Utd ce week-end et la victoire a été massive contre l’AZ Alkmaar. Ils culminent juste au bon moment. »

Moyes : Ce club a beaucoup de résilience

L’entraîneur de West Ham, David Moyes :

« Je crois énormément que nous avons une grande résilience ici. Je pense que nous l’avons à travers le club, je pense que nous l’avons à travers l’équipe et nous en aurons besoin. Nous en avons eu besoin dans les matchs que nous avons en Premier League. Mais nous venons de remporter une large victoire contre Manchester United et nous avons gagné 2-1 en demi-finale aller. Tu devrais dire que ça va.

« Quand c’est une compétition de coupe, peu importe comment vous le faites, vraiment, le travail consiste à le faire. Nous ne l’avons pas encore fait, loin de là. Nous avons un gros travail à faire la semaine prochaine.

« Je pense que l’égalité est très équilibrée. Il y avait très peu de choses dans le match. Si c’était l’inverse, si nous perdions par un but, je ne serais pas ici en train de dire que nous étions hors de l’égalité, je Je ne pense pas que AZ dirait cela non plus. Le jeu est très bien équilibré.

« Je ne pense pas que nous ayons laissé passer trop d’occasions, même si nous avons encaissé un but, mais c’est probablement en jouant dans les zones les plus hautes du terrain que nous n’avons pas assez bien réussi pour nous donner une chance d’aller plus loin devant . »

Analyse: Bouncebackability l’histoire de la saison de West Ham

Dan Long de Sky Sports au London Stadium :

« La victoire 1-0 de West Ham sur Manchester United la dernière fois a largement contribué à assurer leur statut de club de Premier League pour une autre saison. Avec neuf points à jouer, ils sont à sept des trois derniers. Il y a moins de une chance d’un pour cent d’un retour au championnat, d’après les tables de probabilité.

« La plupart des clubs dans leur situation en championnat seraient contents de voir l’envers du décor d’une telle campagne, mais, étrangement, les Hammers ont encore la chance de faire de cette saison l’une des plus mémorables de leur histoire. Ils sont à mi-chemin d’une première Finale européenne à 47 ans, après tout.

« Ce n’était pas simple, cependant. Quand le premier match est entré, c’était à la fois controversé et complètement contre le cours du jeu. Ce n’était qu’une des décisions de l’arbitre Halil Umut Meler qui a énervé le public local. Il a joué selon les « règles de la prison » a déclaré Joe Cole sur BT Sport.

« Cela a coupé le vent des voiles des Hammers et ils ne semblaient pas capables de monter une réponse au début de la seconde mi-temps. Mais une fois que le penalty de Said Benrahma a touché le filet – l’enlevant presque dans le processus – autre chose qu’un West Ham gagner semblait hors de question.

« Cela a peut-être symbolisé la façon dont leur saison s’est déroulée jusqu’à présent. Ils ont fait face à leur juste part de moments difficiles, mais à maintes reprises, ils ont réagi comme ils le souhaitaient, en gardant la tête hors de l’eau. La seule différence est que, cette fois, l’argenterie – pas la survie de la Premier League – est en jeu. »

Et après?

West Ham retour à l’action nationale le dimanche 14 mai, lorsqu’ils affronteront Brentford au Gtech Community Stadium à 14 heures. Quatre jours plus tard, les Hammers se rendent aux Pays-Bas pour le match retour de cette demi-finale d’Europa Conference League.

