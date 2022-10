West Ham 2 – 1 Anderlecht

West Ham a remporté quatre victoires sur quatre pour se qualifier pour les huitièmes de finale de la Ligue de conférence Europa avec deux matchs à jouer alors que Jarrod Bowen a joué dans une victoire 2-1 sur Anderlecht au milieu des problèmes de foule au stade de Londres.

David Moyes a visé à terminer en tête du groupe B pour éviter d’avoir à jouer dans un barrage à deux après Noël, et les buts de Said Benrahma (14) et Bowen (30) ont donné le contrôle à son équipe contre leurs adversaires belges.

Le penalty de Sebastiano Esposito à la 89e minute a mis en place une finale tendue dans un match qui avait déjà été enflammé par des scènes peu recommandables impliquant les deux groupes de supporters qui pourraient conduire à une action de l’UEFA.

Les Hammers n’ont pas encore consolidé leur position au sommet, cependant, avec la victoire 5-0 de Silkeborg à l’extérieur sur le Steaua Bucarest, ce qui signifie qu’ils ont encore besoin d’un point pour être assurés d’une place automatique dans les 16 derniers.

Notes des joueurs West-Ham : Areola (6), Coufal (7), Johnson (6), Ogbonna (6), Cresswell (7), Lanzini (7), Downes (6), Emerson Palmieri (7), Lucas Paqueta (7), Bowen (8 ), Benrahma (8). Sous-titres : Scamacca (6), Fornals (7), Dawson (6), Soucek (n/a), Rice (6). Anderlecht : Van Crombrugge (6), Debast (6), Delcroix (6), N’Diaye (7), Murillo (6), Arnstad (6), Diawara (5), Verschaeren (5), Amuzu (5), Silva ( 6), Esposito (6). Sous-titres : Hoedt (n/a), Vertonghen (6), Sadiki (6), Stroeykens (6), Stassin (n/a). Joueur du match : Jarrod Bowen.

Comment Hammers s’est déplacé au bord de la dernière place des 16

Image:

Angelo Ogbonna a été expulsé en première mi-temps





Anderlecht a montré qu’ils pouvaient être des adversaires dangereux lors du match inverse il y a à peine sept jours à Bruxelles lorsque la frappe de Gianluca Scamacca était suffisante pour décrocher une victoire 1-0 pour West Ham au stade Constant Vanden Stock – mais ils ont pris du retard à moindre coût en un quart d’heure. .

Les visiteurs – qui ont 12 points de retard sur le leader Genk en Jupiler League belge – avaient été avertis lorsque le coup franc d’Aaron Cresswell avait dégagé la barre transversale, mais après une autre faute d’Amadou Diawara à l’entrée de la surface a permis à Benrahma de remonter le rang, son le coup franc du pied droit à 25 mètres a été parfaitement exécuté dans le coin inférieur.

Nouvelles de l’équipe de West Ham Le manager de West Ham, David Moyes, a sonné les changements alors que seuls trois joueurs qui ont commencé contre Fulham ont conservé leur place dans l’équipe. Angelo Ogbonna, Ben Johnson et Vladimir Coufal sont tous entrés dans la défense tandis qu’Alphonse Areola a pris sa place dans le but. Lucas Paqueta et Jarrod Bowen ont conservé leurs places, mais Gianluca Scamacca est tombé sur le banc alors que Said Benrahma et Flynn Downes étaient titulaires.

Angelo Ogbonna a de nouveau été sélectionné dans le but de renforcer sa condition physique après sa longue mise à pied – mais l’Italien a été contraint de quitter le milieu de la période d’ouverture après avoir reçu un traitement au genou gauche.

Cela a temporairement refroidi l’ambiance, mais les supporters locaux ont été soulevés de leurs sièges à la demi-heure lorsque Bowen a poursuivi sa riche veine de forme pour doubler l’avance de West Ham. Le ballon a été bien travaillé sur la gauche par Manuel Lanzini et Emerson Palmieri, qui ont trouvé Bowen avec le temps de viser et de tirer son tir au-delà de Hendrik Van Crombrugge.

C’était le troisième but de Bowen en Europa Conference League de la campagne et le cinquième au total, et il aurait pu en marquer un autre avant la mi-temps lorsqu’il n’a pas réussi à prendre contact avec la réduction de Cresswell.

Anderlecht, dont les fans bruyants ont allumé cinq fusées éclairantes à l’extérieur, dont l’une a atterri près du terrain, a menacé de gâcher la fête lorsque Yari Verschaeren a percé de peu et Esposito a forcé un arrêt du bout des doigts à Alphonse Areola.

Mais c’était en grande partie simple pour les hôtes et Pablo Fornals, à la pause pour Lucas Paqueta, aurait dû frapper un troisième pour voir son tir bloqué par Diawara sur la ligne des six mètres.

Bowen a été laissé au repos après une heure par Moyes avec Scamacca envoyé, et l’Italien a presque converti un centre de Fornals, tandis que Benrahma a placé une tête de peu à côté du centre de Vladimir Coufal.

Image:

Le coup franc de Said Benrahma a donné l’avantage aux locaux





Cela aurait dû être une nuit finalement confortable pour West Ham, même si les scènes dans les gradins étaient déprimantes et désagréables.

Un envahisseur de terrain a brièvement interrompu le jeu avant que des missiles ne soient lancés entre des groupes de supporters rivaux, y compris une autre fusée éclairante qui a atterri à la maison.

Alors que les attentions étaient concentrées sur les bêtises dans la foule, Anderlecht a marqué une consolation depuis le point de penalty grâce à Esposito après une faute de Ben Johnson.

West Ham s’est qualifié – et ils le feront très probablement en tant que vainqueurs de la section étant donné qu’ils ont six points d’avance sur Silkeborg, avec qui ils seront ensuite à domicile, et ils seront parmi les équipes à battre lorsque la compétition reprendra après Noël.

Moyes utilise l’Europe pour relancer l’élan

Image:

West Ham de David Moyes a battu Anderlecht jeudi soir





Ben Grounds de Sky Sports au London Stadium :

“West Ham a atteint les demi-finales de la Ligue Europa la saison dernière et est maintenant très bien placé pour une autre longue course européenne.

“Les vainqueurs de groupe se qualifieront pour les huitièmes de finale, tandis que celui qui terminera deuxième jouera deux matches supplémentaires en barrage contre l’une des équipes arrivées troisièmes de la Ligue Europa.

“Moyes a maîtrisé l’art d’utiliser les jeudis soirs pour mettre son équipe de Hammers au courant et, après une sixième victoire en sept dans toutes les compétitions, l’élan se renforce dans l’est de Londres.

Image:

West Ham a pris une confortable avance de deux buts à la mi-temps





“L’Ecossais ne prend aucun risque, retirant Ogbonna en première mi-temps par précaution tandis que Paqueta a été retiré à la mi-temps sur réservation. Il y a maintenant de la profondeur dans ce groupe et après un début de campagne chancelant, nous sommes voir les fruits de la rotation de Moyes dans cette compétition.

“Benrahma a bourdonné de manière menaçante après que son coup franc ait injecté de la confiance dans son jeu. Lorsque Paqueta a été retiré, Pablo Fornals a repris le combat.

“Sur les flancs. Vladimir Coufal et Emerson ne sont pas des rétrogradations perceptibles, Declan Rice n’a pas manqué au milieu de terrain, Scamacca n’était pas nécessaire mais les deux ont été amenés à maintenir les standards pendant une seconde mi-temps qui avait dérivé.

“Des défis plus difficiles nous attendent en Europe, bien sûr, mais avec la signature estivale de Nayef Aguerd de retour de blessure, tous les signes pointent vers une autre saison de réelle substance sur plusieurs fronts.”

Et après?

West Ham retour à l’action de Premier League dimanche lorsqu’ils se rendront à St Mary’s pour affronter Southamptonavec un coup d’envoi à 14h.

Les Hammers sont ensuite de nouveau sur la route mercredi lorsqu’ils se rendent à Anfield pour un affrontement avec Liverpoolavec un coup d’envoi à 19h30.