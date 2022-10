West Ham 2-1 Anderlecht: Quatre policiers blessés et 13 arrestations effectuées après des troubles dans la foule | Nouvelles du football

Quatre policiers ont été blessés et deux ont dû être hospitalisés après que des supporters d’Anderlecht aient arraché des sièges et lancé des fusées éclairantes à la fin du match de jeudi de l’Europa Conference League contre West Ham au stade de Londres.

Des ennuis ont éclaté vers la fin du match dans l’est de Londres, que West Ham a remporté 2-1 grâce aux buts de Jarrod Bowen et Said Benrahma.

L’un des officiers a un poignet cassé présumé tandis qu’un autre avait besoin de points de suture pour une blessure à la tête. Deux autres officiers ont été frappés à la tête pendant le désordre.

Des chaises et des fusées éclairantes ont été lancées de l’intérieur de la section éloignée et les agents ont dû intervenir en utilisant un équipement de protection pour rétablir le calme.

Un homme a été arrêté pour l’agression présumée contre l’officier qui aurait subi une fracture du poignet.

Douze personnes ont été arrêtées pour d’autres infractions sans rapport avec les agressions contre les agents.

Le patron de West Ham, David Moyes, a déclaré après le match: “Le travail des joueurs est de continuer, et je pensais qu’ils l’avaient fait.

“Plus nous y regardons, nous ne voulons pas de problèmes. Nous sommes dans une société différente et un monde différent maintenant et ce n’est pas ce qu’un club de football veut avoir connecté à eux, et je ne veux certainement pas que à West Ham.”

Anderlecht a fermement condamné le comportement de ses supporters et travaillera avec l’UEFA pour s’assurer que des mesures soient prises.

Un porte-parole du club a déclaré: “Le club va continuer avec les supporters parce que nous ne tolérons pas ce genre de comportement, ni dans notre stade ni à l’extérieur. Nous en parlerons aux supporters et certainement à l’UEFA et nous condamnons fermement cela. . Nous voulons nous excuser auprès de West Ham pour ce comportement.”

Moyes a ajouté: “C’est bien pour l’attaché de presse de défendre le club. C’est un grand crédit pour eux car c’est un très bon club de football. Ils veulent protéger leur propre club et à juste titre.

“L’attention de tout le monde est détournée lorsqu’il y a des problèmes de foule d’une manière ou d’une autre. Cela ne m’intéressait pas car c’est une de ces choses dont vous ne voulez pas parler. Je ne veux plus attirer l’attention dessus. .”