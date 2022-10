West Ham 2 – 0 Loups

West Ham a gagné 2-0 contre les Wolves avec Gianluca Scamacca et Jarrod Bowen trouvant tous les deux le filet alors que Bruno Lage a admis que son équipe était “sous pression”.

Scamacca a marqué son premier but en Premier League grâce à une volée rayée de 20 mètres pour donner l’avantage aux hôtes après un départ nerveux.

Bowen n’avait pas tiré lors de ses huit dernières apparitions en Premier League, mais a rappelé aux spectateurs sa capacité avec une finition intelligente à éloigner le match des Wolves.

Ce n’était que la troisième victoire des Hammers en Premier League lors de leurs 14 derniers matchs.

Malgré une performance prometteuse de Diego Costa depuis le banc, ce sont les mêmes vieux problèmes d’attaque pour les Wolves, car leur total de seulement trois buts cette saison est le plus bas des quatre premières divisions du football anglais. Les chants de “vous ne savez pas ce que vous faites” ont retenti de l’extrémité extérieure lorsque Bruno Lage a effectué des remplacements tardifs à 2-0 alors que son équipe ressemblait rarement à marquer sur ses 15 tirs au but.

Lage a dit Sports du ciel: “Je peux dire que nous sommes une équipe différente quand nous avons un attaquant. Nous n’avons pas de chance avec Sasa Kalajdzic et nous devons le résoudre maintenant avec Diego. Il peut jouer 35 minutes aujourd’hui. Je pense qu’il peut jouer à un bon niveau.

“Nous sommes sous pression.”

Notes des joueurs West-Ham : Fabianksi (7), Dawson (7), Kehrer (7), Cresswell (7), Zouma (7), Soucek (7), Rice (7), Bowen (8), Paqueta (7), Cornet (6), Scamaka (8) Sous-titres : Antonio (7), Fornals (7) Loups: Sa (6), Jonny (6), Semedo (6), Kilman (7), Aït-Nouri (6), Moutinho (6), Nunes (6), Neves (6), Neto (6), Guedes (6 ), Podence (6) Sous-titres : Costa (7), A. Traoré (7), B. Traoré (6), Campbell (7) Homme du match: Scamacca

Comment Bowen a frappé dans le mille…

L’atmosphère était un peu nerveuse au stade de Londres lors des échanges d’ouverture avec l’équipe de Moyes sans victoire à domicile lors des six derniers matches. Les loups l’ont senti et ont commencé assez brillamment avec Daniel Podence et Jonny testant Lukasz Fabianski à distance dans les 10 premières minutes.

Nouvelles de l’équipe Gianluca Scamacca, Lucas Paquetá et Maxwel Cornet – tous des gros achats cet été – ont joué sur la ligne d’attaque de David Moyes. Craig Dawson est revenu avec son partenaire Kurt Zouma au cœur de la défense de West Ham.

Diego Costa n’était que suffisamment en forme pour le banc des Wolves alors que Bruno Lage a réorganisé sa ligne arrière sans Nathan Collins suspendu en jouant Ruben Neves dans le cadre de ses trois arrières.

Cependant, malgré toute leur jolie possession, les Wolves ont rarement eu la ruse requise ou la séquence impitoyable autour de la surface pour mettre sérieusement West Ham sous une pression importante. Ce n’était pas le cas pour les hôtes, qui ont attaqué avec beaucoup de puissance, d’enthousiasme et de qualité grâce au rythme de Bowen et au mouvement intelligent de Scamacca.

Lorsque le but est venu à la 29e minute, ce n’était pas une surprise, il impliquait ces deux joueurs. Bowen s’est frayé un chemin dans la surface avant d’être emmené par l’impressionnant Max Kilman, mais le ballon perdu a été saisi par Scamacca et il a enterré une finition mortelle dans le coin supérieur à 20 mètres. La signature de 35,5 millions de livres sterling est en cours en Premier League.

Les loups ont continué à manquer de réelle intention dans leur jeu, peut-être pas aidés par la décision de Lage de jouer le maestro du milieu de terrain Ruben Neves en tant que défenseur central de fortune en l’absence de Nathan Collins suspendu. West Ham a toujours semblé une menace lors de l’interruption du jeu de possession des visiteurs et Bowen est venu à la fête pour la première fois cette saison à 54 minutes.

Il y a eu un coup de chance après une belle accumulation, avec l’interception de Kilman laissant tomber Bowen mais sa finition a été explosive, trouvant le coin du filet et prenant Jose Sa par surprise avec une frappe basse et rapide.

Statistiques FPL: West Ham vs Wolves Buts Scamacca, Bowen Aides N / A Points bonus À confirmer

Lage a appelé Costa à 60 minutes. Mais étant sans club depuis janvier, lorsqu’il a quitté le club brésilien Atletico Mineiro par consentement mutuel, Costa avait l’air un peu rouillé, mais son influence a certainement aidé les Wolves à créer plus de menace avec Adama Traoré trouvant plus d’espace.

Image:

Diego Costa fait ses débuts avec les Wolves contre West Ham au stade de Londres





Le meilleur moment des Wolves est venu d’un centre de Traoré et d’une tête de Costa, mais la finition a été envoyée à quelques centimètres du poteau pour refuser à l’ancienne star de Chelsea un premier but. Ce fut un rare moment d’inquiétude pour une ligne de fond de West Ham qui a à peine transpiré.

Moyes: Scamacca nous donne une autre option

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Le manager de West Ham, David Moyes, a déclaré que son équipe devait être patiente dans sa victoire contre les Wolves



David Moyes s’adressant à Sky Sports :

“Je pense qu’il a très bien fait. Les gens ont dit” pourquoi ne le jouez-vous pas “, mais nous le voulions. Il a juste besoin d’acquérir un niveau de forme physique pour la Premier League. Il a bien mené la ligne et son objectif a été bien frappé, il est différent de ce qu’on a eu avant, on est vraiment content de lui.

“Je pense que nous avons signé de très bons joueurs et je pense qu’ils viendront bien. Nous avions l’impression d’avoir manqué d’essence vers janvier et février de l’année dernière. Nous avions besoin d’une meilleure qualité et nous devons maintenant donner à cette qualité la chance passer.”

Lage admet que les loups sont sous pression

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Le manager des Wolves, Bruno Lage, pense que son équipe ne méritait pas de perdre contre West Ham.



Bruno Lage s’adressant à Sky Sports :

“Au cours des 30 premières minutes, nous avons contrôlé le jeu. Nous avons contrôlé le jeu avec le ballon. Au cours des 30 premières minutes, nous avons eu trois bonnes occasions.

“En seconde période, nous avons essayé d’apporter plus d’énergie et d’être plus agressifs dans le dernier tiers. Je ne doute pas que nous soyons une équipe différente avec un attaquant devant nous. Nous avons eu de bonnes occasions. Diego Costa a eu de bonnes occasions.

“Pour les chances que nous avions et que West Ham avait, nous ne méritons pas ça [to lose]. Mais c’est arrivé et nous devons passer à autre chose.

“Lukasz Fabianski a fait un travail fantastique aujourd’hui. De bons arrêts. Nous le faisons. Nous devons travailler. Je peux dire que nous sommes une équipe différente quand nous avons un attaquant. Nous n’avons pas de chance avec Sasa Kalajdzic et nous devons résolvez-le maintenant avec Diego. Il peut jouer 35 minutes aujourd’hui. Je pense qu’il peut jouer à un bon niveau.

“Nous sommes sous pression.”

Analyse : Bruno Lage – courageux ou stupide ?

Lewis Jones de Sky Sports :

À une époque où la pression est forte, il faut un manager courageux pour changer radicalement la structure d’une équipe.

La décision de Bruno Lage de jouer le maestro du milieu de terrain Ruben Neves – un joueur qui est sans doute le meilleur à son poste en dehors des clubs des «six grands» – en tant que défenseur central lors de la défaite 2-0 contre West Ham était certainement courageuse. Lage rêvait probablement de Neves pulvérisant des passes de profondeur, mettant en place des attaques dévastatrices lors d’une victoire à l’extérieur où il serait présenté comme un génie tactique.

Au final, jouer son meilleur joueur hors position était plutôt stupide.

Les loups sont une montre fastidieuse dans le meilleur des cas, mais sans Neves tirant les ficelles, c’était un nouveau creux d’ennui.

Bien sûr, Neves avait la classe et la capacité naturelle de ne pas avoir l’air déplacé au cœur de la défense des Wolves, mais une réservation précoce – sa cinquième de la saison – pour un défi tardif sur Jarrod Bowen n’a pas aidé sa cause – il maintenant rate le prochain match contre Chelsea. Cela signifie que le milieu de terrain des Wolves sera encore une fois sans sa capacité à dicter un match. Il manquait cruellement à l’est de Londres. Et c’était la faute d’un manager, qui est maintenant sous une pression énorme.

Montre équipe d’Angleterre

Image:

Jarrod Bowen a marqué son premier but de la saison en Premier League lors de la victoire de West Ham contre les Wolves





C’était une performance opportune de Bowen, qui a attiré l’attention et ressemblait à un joueur avec un point à prouver. Gareth Southgate l’a sélectionné pour la dernière équipe d’Angleterre, mais Bowen n’a pas figuré et n’était même pas dans l’équipe de la journée pour le match nul 3-3 avec l’Allemagne. Il se bat avec Marcus Rashford et Jadon Sancho pour revendiquer une place dans l’équipe de 26 joueurs de Southgate au Qatar et plus de performances comme celle-ci aideront sa cause.

Déclan Riz a décroché une réservation pour une fente sur Joao Moutinho, mais à part cela, il était comme d’habitude solide et percutant au cœur du milieu de terrain de West Ham. Et, bien qu’il soit probablement trop tard pour Max Kilman pour faire une poussée tardive pour l’équipe, le défenseur des Wolves a impressionné en jouant à gauche d’un arrière trois contre une attaque dangereuse. Il sera sûrement un international anglais à un moment donné au cours de la prochaine année.

Statistiques Opta – Loups sans victoire

Les loups sont sans victoire en huit matchs à l’extérieur de Premier League (D2 L6), le dernier ayant une série plus longue sans victoire sur la route dans l’élite depuis une série de 10 entre août 2011 et janvier 2012.

Les loups n’ont marqué que trois buts après huit matches de Premier League cette saison, leur pire retour à ce stade d’une campagne de haut vol (également trois en 2003-04, lorsqu’ils ont été relégués).

18 des 22 buts de Jarrod Bowen en Premier League pour West Ham sont survenus lors de matchs à domicile (82%) – de tous les joueurs ayant marqué au moins 20 fois dans la compétition, seuls Georginio Wijnaldum (85%) et Michael Carrick (83%) ont a marqué une part plus élevée de matchs à domicile que Bowen.

Les loups avaient huit joueurs portugais différents dans leur formation de départ – ce sont les partants les plus différents d’une nation spécifique en dehors de l’Angleterre qu’une équipe ait eu dans un match de Premier League.

Et après?

West Ham se rendra à Anderlecht en Europa Conference League jeudi à 17h45. Les loups se rendront à Chelsea en Premier League samedi à 15 heures avant le prochain match de Premier League de West Ham à domicile contre Fulham dimanche à 14 heures.