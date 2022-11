West Ham 1 – 2 C Palace

Le but tardif de Michael Olise a mis fin à une série de sept matchs sans victoire sur la route pour Crystal Palace alors qu’ils envoyaient une équipe apprivoisée de West Ham 2-1.

Bien qu’il ait été le deuxième meilleur tout au long et qu’il n’ait réussi que cinq tirs au but au cours des 90 minutes, West Ham a pris la tête lorsque Said Benrahma a frappé une maison à 22 mètres. Palace est resté calme et a continué à jouer au football soyeux basé sur la possession et a obtenu ses récompenses avant la pause lorsque Wilfried Zaha les a renvoyés au niveau après une erreur de Thilo Kehrer.

Le match s’est éteint dans une deuxième mi-temps terne, mais West Ham pensait qu’ils avaient reçu une bouée de sauvetage pour le gagner lorsque Michail Antonio a chuté sous un défi de Marc Guehi à l’intérieur de la surface.

Cependant, l’arbitre Paul Tierney a annulé son appel initial après que VAR lui ait demandé de regarder la rediffusion sur le moniteur au bord du terrain.

Cela semblait être le dernier incident majeur du match, mais Palace s’est cassé sur le comptoir après que le dernier ballon d’Antonio à l’intérieur de la surface ait été envoyé directement à Vicente Guaita. Il a lancé l’attaque qui s’est terminée avec Olise déviant un effort sur Lukasz Fabianski – son premier but en 19 matchs.

Le retour de buts attendu de West Ham de 0,19 est le plus bas à domicile produit par n’importe quelle équipe cette saison, et son plus bas depuis le début de la saison dernière. Ils ont été hués à plein temps par les supporters locaux.

Notes des joueurs West-Ham : Fabianski (6), Cresswell (6), Kehrer (5), Zouma (6), Dawson (7), Rice (6), Soucek (5), Paqueta (6), Benrahma (7), Bowen (6), Scamacca (5) Sous-titres : Downes (6), Lanzini (6), Antonio (6) Palais de Cristal : Guaita (7), Clyne (7), Mitchell (7), Andersen (7), Guehi (7), Doucoure (7), Olise (7), Eze (7), Zaha (8), Schlupp (7), Ayew (7) Sous-titres : Milivojevic (7) Joueur du match : Wilfried Zaha

Comment Palace a pris vie sur la route…

L’équipe de Patrick Vieira n’avait pas marqué lors de ses trois derniers matchs à l’extérieur à Newcastle, Leicester et Everton, mais a commencé avec beaucoup de verve et de finesse avec Zaha en tête en l’absence d’Odsonne Edouard.

Nouvelles de l’équipe West Ham n’a fait qu’un seul changement par rapport à la défaite 1-0 à Manchester United avec Lucas Paqueta revenant de blessure pour remplacer Flynn Downes.

Patrick Vieira a effectué trois changements depuis la victoire contre Southampton. Le buteur de cette victoire 1-0, Odsonne Edouard, manquait à l’appel en raison d’une blessure. Jordan Ayew l’a remplacé et Nathaniel Clyne et Cheick Doucouré ont également été titularisés.

Palace a réussi quatre tirs sur le but de West Ham en 10 minutes, mais ce sont les Hammers qui ont porté le premier coup lorsque Benrahma a sauté à l’intérieur et a dépassé deux défis avant de lancer un effort tonitruant dans le coin supérieur.

Avec la confiance fragile de Palace sur la route, on s’attendait à ce que West Ham, qui avait remporté ses six derniers matchs toutes compétitions confondues à domicile, épingle Palace. Cela ne s’est jamais matérialisé car l’équipe de Vieira a continué à dominer le ballon et a causé des problèmes avec leurs quatre avant fluides d’Eberechi Eze, Zaha, Olise et Jordan Ayew.

Image:

Said Benrahma célèbre après avoir donné à West Ham une avance en première mi-temps





Le but est venu à la 41e minute quand Eze a poussé Kehrer sur la ligne de touche dans une erreur et a fait entrer Zaha dans la surface. Le meilleur buteur de Palace a déjoué Craig Dawson et a marqué une butée dans le filet à 15 mètres.

David Moyes a appelé Antonio à la pause pour le terne Gianluca Scamacca mais le schéma de jeu est resté le même avec Palace dominant la possession et glissant Eze et Zaha dans des positions dangereuses. Cependant, cela ne correspondait à aucune chance majeure, alors que West Ham grandissait dans le match.

Les supporters locaux célébraient un penalty à 10 minutes de la fin lorsqu’Antonio a dépassé Joachim Andersen avant d’être envoyé en chute libre par Guehi sous un contact minimal. L’arbitre Tierney a accordé le coup de pied mais il avait l’air doux et a été renversé à juste titre par VAR car il y avait peu de contact entre l’attaquant et le défenseur.

Le rythme et la puissance d’Antonio ont également été mis en évidence pendant un temps de blessure effréné lorsqu’il a sprinté dans la surface en bas à droite et que cinq attaquants de West Ham attendaient le centre. Sa dernière balle était bien en dessous de la norme, cependant, et à partir de là, Palace a attaqué.

Cela s’est terminé avec Olise coupant de la droite et sa frappe déviée en boucle sur un Fabianski impuissant pour envoyer l’équipe adverse dans un délire total.

Homme du match : Wilfried Zaha

Image:

Homme vedette : Wilfried Zaha





Avant le voyage de Palace à West Ham, Wilfried Zaha a déclaré à Sports du ciel: “Je suis très attaché à Palace et je ne pense qu’à ça.”

Sa performance au stade de Londres a soutenu ces mots. Zaha est en fin de contrat à la fin de la saison, d’où la question de savoir où repose peut-être son avenir. Barcelone a été signalée comme un prétendant potentiel, tout comme la Juventus. Le meilleur buteur de Palace aura 30 ans jeudi et l’opportunité d’amener ses talents en Ligue des champions serait sûrement difficile à refuser, d’autant plus qu’il n’a pas encore remporté de trophée majeur. Son talent – comme montré contre West Ham – mérite d’être mis en valeur sur une telle scène.

En l’absence d’Odsonne Edouard, Zaha a joué le rôle d’attaquant central, jouant “sur l’épaule” contre les défenseurs centraux Craig Dawson et Kurt Zouma. C’est la menace de le voir courir derrière – quelque chose qu’il a fait dans les deux minutes qui a valu à son équipe un coup franc – qui a poussé West Ham à défendre si profondément et à avoir l’air si effrayé par son ombre malgré le fait qu’il jouait à domicile. Son jeu de hold-up était bon, son mouvement intelligent et ce qui fait de Zaha une option potentielle pour l’élite européenne sur un transfert gratuit, c’est son instinct de tueur devant le but.

Son but contre West Ham était son 15e but de cette année civile – seuls Harry Kane (23 ans), Heung-Min Son (18 ans), Erling Haaland (18 ans) et Ivan Toney (16 ans) ont marqué plus. Obtenir un joueur d’un tel acabit sur un transfert gratuit va faire de Zaha un homme recherché cet été. Ce sera un véritable test de son dévouement.

Montre Angleterre: les espoirs de Bowen doivent s’estomper

Le temps semble s’être écoulé pour Jarrod Bowen pour attirer l’attention de Gareth Southgate. C’était une autre démonstration anonyme de l’ailier de West Ham qui est sous-performant par rapport à ses exploits de la saison dernière. En 14 matchs de Premier League cette saison, il n’a marqué que deux fois et n’a fait aucune passe décisive à son actif. Il y a eu peu d’impact de Declan Rice non plus car il n’a jamais vraiment maîtrisé le jeu avec son style déterminé, bien que sa place au Qatar soit assurée.

Tyrick Mitchell – solide mais peu spectaculaire à gauche pour Crystal Palace – n’a fait aucun mal à son cas en tant que remplaçant probable de Ben Chilwell, mais vous sentez qu’il manque de l’attaque pour devenir sérieusement un véritable concurrent.

Ce que les gérants ont dit…

Moyes David parler à Sports du ciel: “C’est difficile d’expliquer celui-là. Nous avons marqué un but alors que nous ne méritions pas d’en marquer un, mais ensuite nous leur avons donné un but qui était tout de notre fait. Ensuite, il semblait que nous aurions le vainqueur mais ils se sont cassés et ont marqué . Nous n’avons pas assez bien joué et Palace était la meilleure équipe. Méritaient-ils de gagner ? Peut-être à cause de la façon dont ils ont joué – mais les buts que nous avons accordés étaient terribles.”

Le manager de West Ham, David Moyes, admet que son équipe était deuxième à domicile contre Crystal Palace après une défaite 2-1 en Premier League.



Patrick Viera parler à Sports du ciel: “Je pense que nous étions la meilleure équipe sur les 90 minutes. Nous n’avons pas créé grand-chose en première mi-temps car ils étaient vraiment profonds et nous ne pouvions pas trouver de joueurs entre les lignes. Mais nous avions la force et le calme pour venir Nous avons eu des matchs difficiles à l’extérieur et nos performances ont été positives, mais aujourd’hui c’était vraiment bien, nous le méritions.”

Le manager de Crystal Palace, Patrick Vieira, pense que son équipe valait bien la victoire 2-1 à West Ham après avoir remporté sa première victoire à l’extérieur cette saison.



Et après?

West Ham club hôte du championnat Blackburn mercredi à 19h45 au troisième tour de la Coupe Carabao. Ils sont de nouveau au stade de Londres le samedi 12 novembre pour la visite de Leicester à 15h en Premier League.

Palais de cristal aller à Newcastle dans la Coupe Carabao mercredi avec un coup d’envoi à 19h45 avant de se rendre à Forêt de Nottingham le samedi 12 novembre à 15h.