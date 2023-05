West Ham 1-0 Man Utd: Erik ten Hag ne regarde pas Liverpool alors que la course au top quatre se réchauffe | Nouvelles du football

Erik ten Hag insiste sur le fait qu’il ne regarde pas Liverpool dans la course au football de la Ligue des champions après que Manchester United ait glissé pour la deuxième fois en quatre jours pour ouvrir la porte à ses rivaux.

Man Utd reste à un point d’avance sur Liverpool mais n’a plus qu’un match en moins après que la dernière erreur de David De Gea ait permis à West Ham de s’imposer 1-0 au stade de Londres dimanche.

Après la défaite à Brighton jeudi, United a maintenant perdu des matchs de championnat consécutifs pour la première fois depuis les deux premiers matchs de la saison de Premier League contre les Seagulls et Brentford, tandis que Liverpool est sur une série de six victoires.

Ten Hag dit que la tâche n’a pas changé pour ses joueurs, qui semblaient s’essouffler lors de leur 36e match depuis la Coupe du monde, alors qu’ils partent à la recherche des neuf points nécessaires pour terminer au-dessus de Liverpool.

Lorsqu’on lui a demandé si la course de Liverpool affectait son équipe, Ten Hag a déclaré: « Ce n’est pas à propos de Liverpool, c’est à propos de nous parce que si vous regardez la table, nous avons tout entre nos mains.

Image:

Erik Ten Hag photographié lors de la défaite de Man Utd contre West Ham





« Si nous apportons nos performances et nos normes, nous gagnerons des matchs. Nous n’avons pas à nous tourner vers les autres, nous devons nous tourner vers nous-mêmes et nous devons trouver un moyen de revenir à nos niveaux.

« Rien ne change. Nous aurions pu faciliter les choses si nous avions gagné, mais nous avons besoin de trois victoires en quatre matchs. Tout est entre nos mains. Nous devons croire. »

Parler à BT SportTen Hag a ajouté: « Nous avons montré cette saison que nous avons eu de terribles revers et chaque fois que nous avons rebondi, nous devons donc une fois de plus montrer le personnage et continuer. »

Si Brighton devait gagner ses six matchs restants, Man Utd aurait besoin de 11 points pour terminer au-dessus d’eux, ce qui signifie gagner ses quatre matchs restants.

Cependant, leur confrontation difficile contre Arsenal, Man City, Newcastle et Aston Villa en fait un scénario improbable.

Ten Hag : Nous voulons que De Gea prolonge son contrat

Image:

David De Gea regarde pendant West Ham contre Manchester United





La glissade de De Gea qui l’a amené à permettre l’effort apprivoisé de Said Benrahma en première mi-temps dans le but était sa quatrième erreur menant à un but cette saison, le total le plus élevé de la Premier League pour un gardien de but aux côtés d’Hugo Lloris.

Cela fait suite à une performance calamiteuse contre Séville en Ligue Europa le mois dernier au cours de laquelle l’Espagnol, qui est en pourparlers sur un nouvel accord avec son contrat actuel qui expire cet été, a commis deux erreurs lorsque United s’est retiré de la compétition.

Mais Ten Hag se tient aux côtés de son gardien de but, qui mène la course au Gant d’or de la Premier League, en disant : « Nous voulons qu’il reste et nous voulons qu’il prolonge son contrat.

« Il a les draps les plus propres de la Premier League. Nous ne serions pas ici dans cette position sans lui. Il a ma conviction. Pas de soucis.

« Cela arrive, mais je pense qu’en tant qu’équipe, vous devez y faire face, vous devez faire preuve de caractère, être résilient et rebondir. »

Et après?

Il reste quatre matchs à Manchester United pour s’assurer une place dans le top quatre. Ils accueillent les Wolves samedi à 15 heures, puis se dirigent vers Bournemouth le 20 mai avant de terminer avec deux matchs à domicile contre Chelsea et Fulham.

Les matchs restants de Man Utd

Mai 13: loups (H) – Premier League, coup d’envoi 15h

20 mai : Bornemouth (A) – Premier League, coup d’envoi 15h

25 mai : Chelsea (H) – Premier League, coup d’envoi à 20h, en direct Sports du ciel

28 mai : Fulham (H) – Premier League, coup d’envoi 16h30

3 juin : Manchester City (N) – Finale de la FA Cup, coup d’envoi à 15h

Les matchs restants de Liverpool

15 mai : Leicester (A) – Premier League, coup d’envoi à 20h, en direct Sports du ciel

20 mai : Aston Villa (H) – Premier League, coup d’envoi 15h

28 mai : Southampton (A) – Premier League, coup d’envoi 16h30

Matchs restants de Brighton

8 mai : Everton (H) – Premier League, coup d’envoi 17h30

Mai 13: Arsenal (A) – Premier League, coup d’envoi 15h

18 mai : Newcastle (A) – Premier League, coup d’envoi 19h30

Le 21 mai: Southampton (H) – Premier League, coup d’envoi 14h

Le 24 mai: Ville de Man (H) – Premier League, coup d’envoi à 20h, en direct Sports du ciel

28 mai : Aston Villa (A) – Premier League, coup d’envoi 16h30