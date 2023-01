West Ham 0 – 2 Brentford

Brentford est passé à la neuvième place de la Premier League alors que les buts en première mi-temps d’Ivan Toney et de Josh Da Silva ont infligé une cinquième défaite consécutive à West Ham lors d’une victoire 2-0 au stade de Londres.

Il y a eu une minute d’applaudissements poignants pour Pelé avant le coup d’envoi avec le Brésilien Lucas Paqueta menant les hommages sur le cercle central, mais le meneur de jeu et ses coéquipiers semblaient de mauvaise humeur alors que Brentford prenait une avance de 2-0 à la mi-temps.

Toney a poussé les Bees à la 18e minute après que West Ham n’ait pas réussi à faire face à un long lancer. Dasilva a porté le score à 2-0 avec une finition composée à deux minutes de la fin de la mi-temps et West Ham a été hué à la pause.

David Raya, dans le but de Brentford, n’a pas été trop travaillé car un rallye en seconde période ne s’est pas matérialisé, ce qui signifie que West Ham glisse sous Everton à la 17e place à la différence de buts avant les matches restants du week-end.

La soirée de Brentford s’est terminée sur une note amère, cependant, alors que Toney a été emporté sur une civière après avoir semblé se cogner le genou en défendant un corner tardif.

Ivan Toney de Brentford célèbre sa grève





Notes des joueurs West-Ham : Fabianski (6), Dawson (6), Ogbonna (6), Cresswell (4), Coufal (5), Rice (6), Lucas Paqueta (5), Emerson Palmieri (6), Bowen (6), Benrahma (5 ), Scamaca (5). Sous-titres : Antonio (6), Soucek (n/a). Brentford : Raya (7), Jorgensen (7), Pinnock (7), Mee (7), Roerslev (7), Jensen (8), Norgaard (8), Dasilva (7), Henry (7), Toney (9), Mbeumo (6). Sous-titres : Wissa (6), Ghoddos (6), Jansson (n/a), Janelt (6). Homme du match: Ivan Tonney.

Comment Brentford a infligé plus de douleur à Moyes

Boos a accueilli le coup de sifflet final des supporters locaux, West Ham subissant une cinquième défaite consécutive pour la première fois depuis avril 2017 sous la direction de Slaven Bilic.

Brentford fait le court voyage de retour à travers Londres avec une autre victoire de derby dans sa poche arrière, mais cela a été gâché dans les phases finales alors que Toney a atterri maladroitement en défendant un coup de pied arrêté, attrapant ses crampons dans le gazon avec un long traitement menant à son retrait inévitable sur une civière.

Nouvelles de l’équipe West Ham a apporté trois changements à sa formation de départ pour la visite de Brentford. Angelo Ogbonna, Emerson Palmieri et Gianluca Scamacca ont remplacé Tomas Soucek, Thilo Kehrer et Michail Antonio.

JoDasilva a remplacé Vitaly Janelt dans le seul changement de Brentford.

Brentford a doublé la ligue contre les Hammers la saison dernière – l’emportant tard grâce à une frappe de Yoane Wissa ici en octobre 2021 – mais les hôtes ont pris un départ plus brillant et se sont vu refuser le premier match en deux minutes lorsque l’effort râpeux de Declan Rice à distance a embrassé l’extérieur de la poste. Les Bees ont été encore plus secoués lorsque Craig Dawson a perdu Ben Mee sur le corner de Jarrod Bowen, mais la tête du défenseur central a été regardée juste à côté.

Ce n’était qu’une question de temps avant que les Hammers ne volent une marche alors que Bowen était le prochain à avoir un tir au virage dévié par Mathias Jorgensen – mais contre le cours du jeu, c’est Brentford qui a frappé. La remise en jeu de Mathias Jensen a été lancée par Ethan Pinnock et après que Lukasz Fabianski a repoussé le tir accroché de Christian Norgaard, Toney était sur place pour rentrer à bout portant.

C’était le 20e but de Toney en Premier League en 2022 – devenant seulement le quatrième Anglais au cours des 10 dernières années à atteindre le cap après Harry Kane, Jermain Defoe et Jamie Vardy. Le but a vidé l’atmosphère du stade de Londres, mais il a enhardi l’arrière-garde défensive de Brentford alors que Mee se jetait sur un tir de Bowen et que Gianluca Scamacca se dirigeait doucement vers David Raya.

Ivan Toney réagit le plus rapidement pour marquer le premier match





L’équipe locale a continué à sonder patiemment alors qu’Angelo Ogbonna creusait une passe à l’intérieur de la surface pour qu’Emerson tire à travers les corps, mais Raya a fermement repoussé son tir proche du poteau, mais Brentford a doublé son avance sur le coup de la mi-temps. Tout cela semblait assez inoffensif lorsque Toney a lancé une touche de Jorgensen uniquement pour que Dasilva muscle Aaron Cresswell hors de possession pour rentrer sa finition à l’intérieur du deuxième poteau.

Brentford est entré dans le match invaincu à chacune des 17 dernières occasions précédentes lors des matches de Premier League au cours desquels il a marqué le premier but – alors qu’il avait remporté 10 des 11 matchs qu’il menait par deux buts – la seule exception entre les 2- 2 nul avec Tottenham il y a quatre jours.

Les Hammers ont presque fait le début parfait de la deuxième période alors que l’arbitre Darren England a pointé l’endroit après que Bowen ait été anéanti par Mee, mais VAR est venu à la rescousse de Brentford alors que les rediffusions montraient que le défi s’était produit juste à l’extérieur de la surface. Ce n’est qu’à la 64e minute que Moyes a effectué son premier changement lorsque Michail Antonio a remplacé Emerson, déplaçant Said Benrahma vers la gauche du milieu de terrain avec une approche plus directe désormais nécessaire.

Dasilva a inscrit le deuxième de la soirée de Brentford





Brentford se rapprochait de victoires consécutives en Premier League à l’extérieur pour la troisième fois seulement de son histoire et après que Frank se soit tourné vers son banc pour convoquer Saman Ghoddos, le milieu de terrain iranien a réagi au coup franc bloqué de Toney pour tirer vers le coin inférieur, refusé. par le tentaculaire Fabianski.

Cela a gardé la porte légèrement entrouverte pour West Ham alors que Scamacca a intelligemment pris la passe de Paqueta pour transformer Pinnock et presque surprendre Raya, l’Espagnol préservant sa feuille blanche. Dawson s’est levé pour rencontrer le corner de Bowen mais Raya ne serait pas battue.

Alors que West Ham clôture 2022 avec une mauvaise forme, pour Brentford mobile vers le haut, leur seule préoccupation en ce moment est le bien-être de leur talisman.

Joueur du match – Ivan Toney

Et après?

lundi 2 janvier 17h00



Coup d’envoi 17h30





West Ham visite Leeds le mercredi 4 janvier à Elland Road en Premier League; coup d’envoi 19h45. Brentford accueille Liverpool le lundi 2 janvier, en direct sur Sports du ciel; coup d’envoi 17h30.