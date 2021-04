La frappe de Timo Werner en première période a contribué à renforcer l’emprise de Chelsea sur le top quatre avec une victoire 1-0 à West Ham, qui a vu Fabian Balbuena expulsé de manière controversée après une intervention du VAR.

Le vainqueur de Chelsea est venu juste avant la mi-temps grâce au premier but de Werner en Premier League depuis la mi-février, terminant à bout portant du centre bas de Ben Chilwell (43).

Le match s’est ouvert en seconde période alors que Werner a raté une belle occasion de doubler son décompte, devenant large à bout portant après un rebond, et West Ham a été réduit à 10 hommes avec un licenciement déconcertant alors que les crampons de Balbuena ont attrapé le mollet de Chilwell après avoir poursuivi avec. un dégagement.

Fabian Balbuena de West Ham a été expulsé pour ce défi sur Ben Chilwell de Chelsea.



Après que l’arbitre Chris Kavanagh ait consulté le moniteur de terrain pour voir l’incident, qui semblait une action inévitable de la part du défenseur de West Ham, Balbuena a reçu un carton rouge.

Chelsea a vu le match terminé, ce qui signifie que l’équipe de Thomas Tuchel est quatrième, maintenant trois points d’avance sur West Ham, cinquième, avec Liverpool un autre point derrière en sixième avec cinq matchs à jouer.

Notes des joueurs West Ham: Fabianski (7), Coufal (6), Balbuena (5), Diop (6), Ogbonna (6), Fredericks (5), Noble (6), Soucek (6), Fornals (6), Lingard (6), Bowen (5) Sous-marins: Benrahma (6), Lanzini (6), Johnson (NA) Chelsea: Mendy (6), Rudiger (7), Silva (7), Christensen (7), Azpilicueta (7), Kante (7), Jorginho (7), Chilwell (6), Mount (8), Pulisic (6), Werner (7) Sous-marins: Ziyech (6), James (NA), Abraham (NA) Homme du match: Monture Mason

Comment Werner a porté un coup de marteau dans la course parmi les quatre premiers

Le défi surprise du top quatre de West Ham cette saison aura sans aucun doute renforcé le désir des «six grands» de s’échapper pour une compétition européenne exclusive, ces deux équipes arrivant à égalité de points avec seulement six matchs à jouer.

Chelsea a eu une certaine joie sur la droite dès le début lorsque Werner a transformé le centre de Mason Mount au-dessus de la barre de 12 mètres, avant que Christian Pulisic ne frappe le centre bas de Werner entre les mains de Lukasz Fabianski.

Werner caresse Chelsea devant West Ham



Chelsea avait tout le ballon, comme prévu, mais a été exclu par West Ham, qui tenait à absorber la pression et à contre-attaquer à chaque occasion; à chaque match à domicile contre la moitié supérieure de l’opposition, l’équipe de David Moyes a eu moins de 40% de possession.

Mais Chelsea a marqué contre le cours du jeu dans un mouvement commencé et terminé par Werner, qui compte désormais 20 buts (11 buts et neuf passes) cette saison, plus que tout autre joueur des Blues.

Recevant le ballon avec Angel Ogbonna sur le dos, Werner l’a bien tenu et a trouvé Pulisic, qui s’est étendu à Chilwell. L’Allemand a ensuite poursuivi sa course dans la surface et a inscrit le centre de Chilwell à huit mètres à seulement deux minutes de la première mi-temps.

Werner célèbre avec Ben Chilwell après la combinaison du couple pour le vainqueur



Mais Werner a raté une énorme occasion de mettre Chelsea 2-0 au début de la seconde période; après que l’effort à longue portée de Mount ait été sauvé par Fabianski, le ballon est tombé par hasard sur le chemin de Werner, à six mètres, mais il a biaisé son effort en dehors du poteau avec juste le gardien de but à battre.

West Ham a ensuite repris vie alors que l’effort de Ryan Fredericks était bien bloqué par Mount, avant que la demi-volée intelligente de Jesse Lingard ne flotte juste à côté du poteau gauche d’Edouard Mendy.

Actualités de l’équipe West Ham a fait deux changements en défense, avec Fabian Balbuena et Ryan Fredericks remplaçant Ben Johnson et le suspendu Craig Dawson. Chelsea a apporté six changements par rapport au match nul et vierge contre Brighton, ce qui signifie qu’ils ont maintenant effectué un record de 111 changements en Premier League cette saison, au même niveau que Man City. Comme prévu, Edouard Mendy a remplacé Kepa Arrizabalaga dans le but, tandis que Reece James, Kurt Zouma, Marcos Alonso, Hakim Ziyech et Kai Havertz ont également abandonné. Ils ont été remplacés par Cesar Azpilicueta, Thiago Silva, Ben Chilwell, N’Golo Kante et Timo Werner.

Mount a été une fois de plus fantastique pour Chelsea, forçant un autre bon arrêt de Fabianski avec un effort à longue portée avec peu de recul, mais les visiteurs ont commencé à battre en retraite au fur et à mesure que le match avançait pour protéger leur avance.

La tâche de West Ham a été rendue plus difficile, cependant, lorsque la collision apparemment inoffensive de Balbuena avec Chilwell a été renvoyée au VAR, puis au moniteur de terrain.

Dégageant le ballon, le pied de Balbuena a attrapé la jambe de Chilwell, qui fermait l’homme de West Ham, et a ralenti, l’incident avait l’air bien pire qu’il ne l’était.

Kavanagh a renvoyé Balbuena, une décision que David Moyes a qualifiée de «foutaise» et «prise par quelqu’un qui n’a jamais joué au jeu», et bien que West Ham ait poussé pour trouver un égaliseur improbable, ils ont été limités à des efforts à long terme.

Fabian Balbuena entre en contact avec la jambe de Chilwell après avoir donné son autorisation



Le sous-titré Tammy Abraham a raté une tête claire à bout portant pour Chelsea dans la dernière minute du temps d’arrêt, mais cela n’a pas d’importance car l’impact positif de Tuchel se poursuit, c’est leur 16e feuille blanche en 20 matchs sous l’Allemand.

Experts: même pas un jaune!

















2:42



Danny Gabbidon et Gianfranco Zola disent que le carton rouge reçu par Balbuena après un examen VAR était une mauvaise décision et qu’il ne devrait même pas s’agir d’une réservation



Danny Gabbidon sur Sky Sports:

« Ce n’est même pas un jaune pour moi. Cela a totalement tué le jeu. Il tourne, dégage le ballon en amont, qu’est-ce qu’il est censé faire? Il peut y avoir un contact et ce n’est pas une faute pour moi. »

J’ai vu de mauvaises décisions d’arbitrage cette saison, mais ce carton rouge de Balbuena était quelque chose #WHUCHE – Alan Smith (@ 9smudge) 24 avril 2021

« Je ne suis pas sûr que vous puissiez blâmer le VAR pour cela. Le VAR a signalé l’incident, c’est alors à l’arbitre de prendre la bonne décision, et pour moi, il se trompe totalement. Il est juste en train de dégager le ballon sur la ligne. » Qu’est-ce qu’il est censé faire? Il ne peut pas bouger son pied dans une direction différente, c’est impossible. «

Gianfranco Zola sur Sky Sports:

« Vous ne pouvez pas croire cela. Il peut arriver que l’arbitre fasse une erreur s’il n’en voit que la fin, mais le VAR devrait contrôler la situation et voir que ce n’est pas une faute intentionnelle. West Ham ne l’a pas mérité. . C’était totalement malheureux. «

Ce que les gérants ont dit …

Patron de West Ham David Moyes sur le carton rouge de Balbuena: «Je pense que c'est une décision prise par quelqu'un qui n'a jamais joué au jeu. Je ne sais pas où Fabi Balbuena est censé planter son pied.

















1:51



Le manager de West Ham, David Moyes, a affirmé que la décision d’expulser Balbuena était une décision prise par quelqu’un qui ne comprend pas le football.



«S’ils pensent cela, vous regarderez celui quelques minutes plus tard, avec Coufal et Rudiger, un défi similaire, mais ils n’ont jamais rien fait à ce sujet.

«Je ne sais pas en quoi c’est un carton rouge. Je ne sais pas où il est censé planter son pied. Je ne pense pas une minute qu’il y ait un peu de malice là-dedans. J’ai pensé que c’était une mauvaise décision.

« Nous y retournerons, nous sommes dans une position décente. Il y a des matchs à jouer, j’espère que nous sommes dans le mélange pour une forme de football européen jusqu’à la fin, et je continuerai à pousser pour faire cette Ligue des champions. si nous pouvons. »

Boss de Chelsea Thomas Tuchel: « Les garçons sont très, très heureux dans le vestiaire, et ils peuvent l'être. Excellente performance et résultat incroyable, je pense qu'une victoire bien méritée pour nous.

















3:19



Thomas Tuchel a fait l’éloge de West Ham, affirmant que sa résilience défensive lui rappelait l’Atletico Madrid mais affirmait que son équipe méritait les trois points.



« Très difficile à jouer [at West Ham], vous pouvez gagner la possession du ballon, mais vous devez gagner vos chances et être très, très intelligent. Vous ne pouvez pas vous permettre de faire des erreurs faciles et vous devez être patient.

« C’était une préparation assez normale, nous n’avons pas parlé un mot de la Super League à partir de mardi. Je sentais que tout le monde était très concentré et appréciait de se concentrer uniquement sur le match. Je suis heureux que nous ayons réalisé une performance intense. »

Sur Timo Werner: « Il donne toujours tout. Il aurait pu le rendre plus confortable, mais très heureux car il a joué un très bon match. »

Statistiques Opta

West Ham a perdu quatre de ses huit derniers matches de Premier League (W3 D1), autant que lors de ses 23 matchs précédents de la compétition (W13 D6 L4).

L’entraîneur de Chelsea, Thomas Tuchel, est invaincu lors des 10 matchs à l’extérieur avec les Blues (W8 D2) et n’est que le deuxième entraîneur de l’histoire de la Premier League à rester invaincu lors de ses 10 premiers matchs à l’extérieur toutes compétitions confondues avec un club, après Claudio Ranieri avec Leicester City en 2015 (invaincu dans les 11 premiers).

Depuis le premier match de Premier League de Thomas Tuchel en janvier, seul Manchester City (36) a remporté plus de points dans la compétition que Chelsea (29).

Il s’agissait de la 10e feuille blanche de Chelsea lors de leur 14e match de Premier League sous Tuchel, égalant le plus rapide qu’un entraîneur ait enregistré 10 feuilles blanches de l’histoire de la Premier League.

Et après?

Lundi 3 mai 20h00



Coup d’envoi à 20h15





Samedi 1er mai 17h00



Coup d’envoi à 17h30





West Ham va maintenant à Burnley le lundi soir de football le 3 mai, en direct sur Sky Sports Premier League.

Chelsea se rendra au Real Madrid lors du match aller de sa demi-finale de Ligue des champions mardi à 20 heures, avant d’accueillir Fulham sur Saturday Night Football le 1er mai à 17h30, en direct sur Sky Sports Premier League.