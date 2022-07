West Fraser Timber ferme le rapport de prise de contrôle; pic d’actions

West Fraser Timber Co. Ltd. a déclaré n’avoir reçu aucune offre d’achat après un rapport selon lequel Kronospan, un actionnaire existant, et CVC Capital Partners étaient intéressés à faire une offre sur la société.

West Fraser dit avoir déjà rencontré Kronospan et la société de capital-investissement, mais il n’a pas reçu de proposition et il n’y a pas de discussions en cours concernant les conditions d’une transaction.

Il dit qu’il se concentre sur “l’exécution de sa stratégie commerciale pour créer de la valeur pour les actionnaires”.

Un rapport médiatique a suggéré que CVC Capital et le fabricant de panneaux de bois Kronospan avaient soumis une manifestation d’intérêt conjointe pour l’achat de l’entreprise.

Les actions de West Fraser ont clôturé en hausse de 14,7% à 123,83 $ mardi.

L’analyste Paul Quinn de RBC Dominion Securities dit qu’il pourrait y avoir des «obstacles matériels» à franchir avant qu’une transaction puisse avoir lieu.

“Nous pensons que tout accord doit être amical”, a-t-il écrit dans un rapport.

En effet, les documents déposés par West Fraser indiquent que certaines transactions d’entreprise peuvent nécessiter l’approbation d’actions de catégorie B, qui sont détenues à au moins 91% par la famille Ketcham. Le milliardaire Jim Pattison détient au moins neuf pour cent des actions ordinaires.

Quinn a également déclaré qu’il pourrait y avoir des problèmes de concurrence liés aux concentrations européennes de panneaux OSB puisque Kronospan contrôle environ 40 % du marché et West Fraser 12 %.

“En conséquence, nous nous attendons à ce qu’une transaction fasse l’objet d’un examen minutieux de la part des autorités compétentes en matière de concurrence et nécessiterait potentiellement la cession des actifs OSB européens de West Fraser.”

sylviculture