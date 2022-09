Washington et ses alliés discutent de l’opportunité de fournir des avions de combat à Kiev à l’avenir, a rapporté le journal.

Les États-Unis et leurs alliés sont en pourparlers sur l’opportunité d’envoyer à l’Ukraine des armes plus avancées à l’avenir, y compris des avions de combat, a déclaré un responsable américain de la défense, selon le Financial Times.

Certains des alliés occidentaux de Kiev ont été enhardis par l’offensive réussie de la semaine dernière contre la Russie dans la région de Kharkov, a rapporté mardi le journal britannique. Ils discutent maintenant « Les besoins à plus long terme de l’Ukraine », selon la source américaine anonyme. Certains pensent qu’il serait approprié d’envoyer des avions de combat en Ukraine dans le « moyen à long terme », a déclaré la source, selon la publication.

Les nations occidentales avaient auparavant refusé de fournir des avions de combat à l’Ukraine, invoquant le temps qu’il faudrait pour former les pilotes ukrainiens, les problèmes d’entretien des systèmes d’armes avancés au sol et le risque d’escalade du conflit avec la Russie.

Kiev a fait quelques progrès dans les pourparlers avec la Slovaquie, un ancien membre du Pacte de Varsovie, qui a déclaré qu’elle pourrait fournir ses anciens avions à réaction de fabrication soviétique pour renforcer la flotte ukrainienne héritée. L’armée slovaque a retiré ses MiG-29 fin août.

L’offensive dans la région de Kharkov a été présentée par les responsables américains comme un succès majeur pour l’armée ukrainienne, qui au cours des mois précédents avait subi un certain nombre de défaites sur le champ de bataille contre les forces russes et alliées de Moscou.

Le secrétaire d’Etat américain Antony Blinken a affirmé lundi que les forces de Kiev avaient fait “progrés significatif” après avoir bénéficié du soutien occidental “en termes de s’assurer que l’Ukraine a entre ses mains l’équipement dont elle a besoin pour poursuivre cette contre-offensive.”

Les agences de renseignement occidentales ont joué un rôle clé dans la préparation de l’opération ukrainienne, selon Mark Warner, président de la commission du renseignement du Sénat américain.