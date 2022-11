West défie le titulaire Kifowit dans la 84e course de l’Illinois House District – Shaw Local

La représentante d’État sortante Stephanie Kifowit, D-Oswego, est confrontée à un défi du superviseur républicain du canton d’Oswego, Joe West, pour le siège du 84e district de la maison lors des élections générales du 8 novembre.

Kifowit a servi près d’une décennie en tant que conseiller municipal d’Aurora avant d’être élu à l’Assemblée générale de l’Illinois en 2012. West a servi un mandat au conseil du village d’Oswego avant d’être élu superviseur du canton il y a deux ans.

“J’aime être un résolveur de problèmes”, a déclaré Kifowit. « Je suis un représentant de l’État à plein temps. Je suis attiré par le service.

Kifowit a déclaré que les perspectives de l’État sont meilleures avec un nouveau leadership législatif à Springfield et un budget équilibré qui se traduit par des améliorations de la cote de crédit de l’État.

La titulaire aime souligner qu’elle a été la première à défier l’ancien président Michael Madigan, amenant d’autres législateurs à dénoncer Madigan et ouvrant la voie à un nouveau président.

“Avec une nouvelle direction, nous pouvons commencer à travailler pour lutter contre les impôts fonciers élevés”, a déclaré Kifowit. « Nous allons enfin dans la bonne direction.

West pense que les résidents sont surtaxés et sont dictés par le gouvernement de l’État.

“Je veux apporter du bon sens à Springfield”, a déclaré West. « Je ne suis redevable à personne. Je veux réduire le budget et mettre les choses sous contrôle dans l’Illinois.

West a déclaré que l’État devait offrir des incitations telles que des remises sur la taxe de vente pour que les entreprises déménagent dans l’Illinois. Il a souligné ses efforts pour que le village d’Oswego utilise les entreprises locales comme vendeurs.

“J’essaie de développer des partenariats”, a déclaré West.

Le challenger a déclaré qu’il était préoccupé par l’identification du genre enseignée dans les écoles.

“Les parents veulent plus de contrôle sur ce qui est enseigné à leurs enfants”, a déclaré West.

West et Kifowit partagent une expérience commune en tant que vétérans du US Marine Corps.

Kifowit est président du comité des anciens combattants de la Chambre. Elle souligne la législation qu’elle a adoptée et qui vise à empêcher le suicide des vétérans.

« J’ai travaillé dur pour lutter contre le suicide des vétérans et fournir des soutiens », a déclaré Kifowit.

West dit que Kifowit n’en fait pas assez.

« Lorsque j’assiste à des événements pour anciens combattants, je m’assure de remercier les anciens combattants et de participer. Je marche la marche », a déclaré West.

Un problème majeur de la campagne électorale dans tout l’État a été la loi sur la justice pénale connue sous le nom de loi SAFE-T, qui devrait entrer en vigueur le 1er janvier 2023.

Les procureurs de l’État du comté ont averti que le système de libération sous caution sans numéraire de la législation permettra aux délinquants violents de retourner dans la rue.

Kifowit a déclaré que la législation ne le ferait pas et qu’elle était suffisamment claire, mais que les législateurs apporteraient des modifications à la loi lors de la session de veto d’automne.

“Je pense que ce sont des définitions qui peuvent être ajustées afin qu’il n’y ait pas d’ambiguïté”, a déclaré Kifowit. “Certains procureurs de l’État ne semblent pas avoir une compréhension claire” de la loi, a déclaré Kifowit. “Ils le lisent d’une manière qui peut être mal interprétée.”

West adopterait une approche plus radicale.

“Je l’abrogerais et recommencerais”, a déclaré West. “Je pense qu’il faut le revoir. Je contacterais la police locale.

Kifowit est président du comité d’administration du gouvernement de l’État, vice-président du comité des crédits / services généraux et membre des comités des revenus et des finances et des services publics.

De plus, Kifowit est la directrice régionale du Midwest du Women’s Legislative Network.

West est bénévole au Beecher Center, à Meals on Wheels et au Oswego Senior Center.

Le 84e district couvre les potions de Montgomery, Oswego, Aurora et Naperville.