West Carroll ravi d’être de retour pour la saison 2022 – Shaw Local

Les joueurs de football de West Carroll comptent les jours jusqu’à leur match de la semaine 2 le 2 septembre contre Fulton.

Après une saison de printemps 2021 raccourcie et une saison d’automne 2021 passée à jouer à des jeux JV, le Thunder est sur le point de jouer au football universitaire pour la première fois en trois ans.

Et avec cela vient le premier match à domicile de l’équipe depuis la semaine 7 de la saison 2019, le 11 octobre 2019 – une victoire 22-0 contre Milledgeville, par coïncidence, qui les a rendus éligibles aux séries éliminatoires à 5-2.

« Nous sommes très excités. C’est la première saison à accueillir un match de football à domicile pour une équipe universitaire en trois ans pour nous », a déclaré l’entraîneur Teo Clark. « Ma première année au printemps du COVID, nous n’avons pas pu jouer sur notre terrain à cause d’un mètre de neige qui a fondu sur le terrain.

Ce sera également la première saison universitaire complète pour Clark en tant qu’entraîneur-chef, puisqu’il a été embauché avant l’année COVID. Il est venu dans la région du nord du Mississippi et n’a entraîné que trois matchs universitaires au cours de ses deux premières saisons.

Mais l’avantage de cela est le lien qu’il a pu établir avec ses joueurs au cours de quelques saisons moins qu’idéales, et cela placera le Thunder devant la plupart des équipes qui envisagent leur première saison universitaire sous une nouvelle tête. entraîneur.

“C’est une bonne relation, qui s’améliore avec Clark en tant que nouvel entraîneur-chef”, a déclaré le co-capitaine junior Laith Al-Saidi. “Habituellement, les équipes prennent du temps pour avoir une bonne saison avec un nouvel entraîneur, mais après avoir passé les deux dernières années ensemble, et cette année avec plus de joueurs, ça va être beaucoup mieux. Nous nous familiarisons avec lui, ses pièces et ce qu’il veut que nous fassions.

Cette relation était la première chose sur la liste de choses à faire de Clark quand il est arrivé à Savanna. Venant d’une école beaucoup plus grande, c’était un peu un ajustement, mais après avoir grandi dans une petite ville, il savait que c’était de la plus haute importance s’il voulait reconstruire le programme.

“Construire des relations, c’est l’une des joies de l’entraînement, apprendre à connaître ces joueurs, les parents, la communauté, c’est certainement beaucoup plus facile en tant qu’entraîneur de pouvoir construire ces relations”, a-t-il déclaré. “Quand je suis arrivé, c’était un gros ajustement. Je viens d’une école 6A dans le Mississippi, juste au sud de Memphis, 1 850 élèves, et je viens ici dans une école beaucoup plus petite.

“J’ai grandi dans une petite ville et je sais qu’acquérir cette familiarité, apprendre à connaître les joueurs, construire cette relation, cela prend des années. Vous commencez cela quand ils sont en sixième, septième, huitième année avec le programme jeunesse. Vous êtes là, vous essayez d’être autour d’eux, vous leur offrez ces opportunités de soulever des poids et de grandir ensemble en équipe. Nous essayons de construire cela maintenant.

Deux joueurs de West Carroll se débattent lors d’un exercice de blocage le 10 août à Savanna. (Ty Reynolds – treynolds)

L’année dernière, un manque d’élèves de la classe supérieure jouant au football a forcé West Carroll à jouer un programme JV avec une équipe pleine d’étudiants de deuxième année et de première année. Bien qu’ils aient joué contre des adversaires de leur âge, c’était un recul pour les étudiants de deuxième année, qui avaient joué des rôles dans l’équipe universitaire pendant la saison COVID retardée et raccourcie au printemps.

“Lorsque beaucoup de ces juniors – nos principaux contributeurs – étaient des étudiants de première année, ils ont eu l’occasion de jouer ce printemps-là, alors leur demander de descendre et de jouer en tant que jeune soph l’année dernière n’a pas été une décision facile, en aucun cas”, dit Clark. « Mais nous sommes ravis d’être de retour cette saison. Et pas seulement les joueurs, mais la communauté le veut vraiment et en a vraiment besoin. Tous ceux à qui je parle me demandent ‘Allons-nous avoir une équipe cette année ?’ Je pense que tout le monde ici est excité.

Le co-capitaine junior AJ Boardman a déclaré qu’il était difficile de ne pas jouer au football universitaire l’année dernière après avoir pris quelques morceaux en tant que secondeur partant de première année au printemps 2021, mais il se rend également compte que c’était une bonne occasion pour l’équipe de geler et d’apprendre contre plus compétition à égalité.

“Avoir à nouveau des représentants en équipe à notre niveau d’âge était vraiment agréable. Nous pouvions travailler en équipe, comprendre que nous n’allions pas être bousculés autant que nous l’aurions fait si nous jouions à l’université », a-t-il déclaré. «Nous étions à notre propre niveau et faisions ce que nous devions faire, apprenions le système et comment nous devions jouer au jeu. Ce fut vraiment une année de rebond pour comprendre la nouvelle attaque avec Clark, laissez-le donner le ton ici, ainsi que le nouveau personnel d’entraîneurs.

Boardman commencera au quart-arrière pour le Thunder, et Clark le classe comme un “passeur fort et coureur dur”. QB et l’entraîneur sont tous deux confiants dans les receveurs et les porteurs de ballon autour de Boardman, et croient également que la ligne grandira ensemble et s’intégrera bien au fil de la saison.

« Nous sommes ravis de pouvoir passer et courir. Je pense que nous pourrons attaquer avec tout », a déclaré Boardman. «Nous voulons déplacer l’attaque, donner à la défense un aspect non traditionnel, quelque chose auquel ils ne sont pas habitués, et simplement sortir et tout donner, courir fort, en suivant nos blocages. On ne peut pas faire ça sans les gars devant. Rester sur nos blocs est une grande chose; nous avons beaucoup de nouveaux monteurs de lignes, de gros monteurs de lignes, et ce sera important de travailler en équipe.

Défensivement, le Thunder sait qu’il aura les mains pleines dans le NUIC, l’une des meilleures conférences pour petites écoles de l’État. Mais aussi heureux qu’ils soient de jouer à nouveau au football universitaire, il n’y aura probablement aucune crainte à gérer les fortes attaques offensives de la ligue.

“Nous voulons être rapides, lire l’attaque et savoir comment y réagir”, a déclaré Al-Saidi. “Nous voulons juste tout donner, aller à toute vitesse et ne pas avoir peur.”

West Carroll commence la saison en courant le gant, ouvrant contre le champion en titre du NUIC Durand-Pecatonica, puis accueillant Fulton – qui s’est qualifié pour les quarts de finale 1A la saison dernière – lors de la semaine 2. Le champion du Lincoln Trail Abingdon-Avon, un autre quart de finaliste 1A, visite la semaine 3 , puis c’est la championne en titre de l’État 1A Lena-Winslow à Savanna pour la semaine 4.

« C’est une conférence exigeante. Je crois que nous avons l’une des séquences de quatre matchs les plus difficiles de l’État en 1A pour commencer la saison, comparativement : quatre équipes avec environ 40 victoires sur leur curriculum vitae de l’année dernière, deux champions de conférence et un champion d’État », a déclaré Clark. « Nous n’avons que deux ou trois seniors, donc nous serons toujours la plus jeune équipe sur le terrain. Sachant ce à quoi nous sommes confrontés avec ces écoles dans cette conférence, nous allons devoir être créatifs, nous allons devoir faire correspondre la vitesse et l’intensité.

«Je suis excité en tant qu’entraîneur parce que vous voulez toujours affronter les meilleurs, car cela vous montre où vous en êtes et où vous devez être. Je suis donc reconnaissant de pouvoir fournir cela à nos joueurs.

Peu importe ce qui se passe alors que le Thunder essaie de retrouver sa place, les joueurs comprennent et apprécient ce que signifie être de retour dans les rangs universitaires, et ce n’est pas quelque chose qu’ils tiennent pour acquis.

Et ils sont prêts à embrasser tout ce que 2022 leur réserve.

“Nous sommes beaucoup plus excités d’entrer dans cette année, d’être de retour à l’université et de continuer à avancer en équipe”, a déclaré Al-Saidi. “J’ai l’impression de pouvoir jouer les vendredis soirs sous les lumières, et avoir beaucoup plus de joueurs, nous avons beaucoup plus que nous pouvons faire pour la saison et donner un bon spectacle à nos fans.”