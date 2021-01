Un doublé en première mi-temps d’Ilkay Gundogan a aidé à placer Manchester City en tête de la Premier League lors d’une raclée 5-0 de West Bromwich Albion aux Hawthorns mardi soir.

Les visiteurs n’ont pas perdu de temps à prendre les devants, transformant leur pression initiale en un but de Gundogan, qui a placé un ballon au-dessus de la défense de West Brom, s’est retourné et a tiré à la maison juste à l’extérieur de la surface de réparation.

Man City a continué de dominer et a ajouté deux autres buts avant la pause, Joao Cancelo marquant à la 20e minute avant que Gundogan ajoute son deuxième du match à la demi-heure pour porter son total de la saison à un meilleur de sept de Premier League personnel. .

Riyad Mahrez a ajouté une nouvelle brillance au score dans le temps d’arrêt de la première mi-temps, coupant son pied droit dans la surface de réparation et battant le gardien de West Brom Sam Johnstone au deuxième poteau pour une avance de 4-0 à la pause.

L’attaque s’est poursuivie en seconde période alors que Man City a obtenu sa cinquième place lorsque Mahrez a placé le ballon au carré de la bouche de but de West Brom pour le plus facile des tap ins pour Raheem Sterling.

City a continué à passer une grande partie de la deuxième mi-temps à camper du côté du milieu de terrain de West Brom, mais n’a pas ajouté à son bilan de la nuit alors que le match se terminait 5-0 en faveur de l’équipe de Pep Guardiola, qui a maintenant remporté 11 victoires consécutives. toutes les compétitions.

Les joueurs de Manchester City célèbrent après avoir marqué un but contre West Brom. Getty

« L’équipe, chaque match est là », a déclaré Guardiola, qui était sans milieu de terrain clé Kevin De Bruyne et l’attaquant Sergio Aguero mais ne manquait guère d’options offensives.

« La façon dont nous jouons, tout le monde est impliqué dans l’attaque et le jeu, créant des chances et essayant de marquer – peu importe, il est important d’arriver dans la surface et de créer des chances.

« Ilkay a l’odeur – quand il joue près de la surface, il a l’odeur pour faire de bonnes courses et avec de la qualité sur le ballon, il est toujours là. »

Le résultat met City à 41 points en 19 matches, un devant Manchester United, deuxième, tandis que West Brom de Sam Allardyce reste embourbé dans la zone de relégation avec 11 points.

L’ailier de West Brom, Robert Snodgrass, qui faisait ses débuts à domicile après un déménagement de West Ham United, a déclaré qu’ils devaient rapidement rebondir.

« Je suis ici pour le combat. Nous avons fait tout ce que nous pouvions et je pense que si vous regardez en arrière, en tant qu’équipe, nous nous rendrons compte que ce n’est pas assez bien », a déclaré Snodgrass.

«Nous n’essaierons pas de blâmer tout le monde. Nous allons le prendre sur le menton et nous épousseter. [There’s] pas de cachette en Premier League, ces meilleurs garçons vous punissent. «

Le résultat fait de City la neuvième équipe différente à terminer une journée au sommet de la Premier League ce trimestre, le plus au cours d’une seule campagne de haut niveau depuis 1986-87.