West Brom Women affrontera Derby County aux Hawthorns opposant Mariam Mahmood à Kira Rai | Nouvelles du football

Mariam Mahmood et Kira Rai s’affronteront à The Hawthorns lorsque West Brom accueillera Derby County Women le 6 novembre.

Sky Sports Nouvelles a révélé en février que West Brom accueillait Derby dans le tout premier match féminin jamais joué à The Hawthorns, qui se déroulait deux jours avant la Journée internationale de la femme.

West Brom a remporté 2-0 ce jour-là, Leigh Dugmore inscrivant son nom dans le folklore des Baggies en devenant la première joueuse à marquer aux Hawthorns au cours des 122 ans d’histoire du stade. Evie Gallop est sortie du banc pour compléter le score de West Brom.

Une foule d’un peu moins de 1900 personnes a assisté au match, qui a vu la démographie de la région locale de West Bromwich célébrée alors que des batteurs indiens traditionnels divertissaient la foule et amenaient les deux équipes sur le terrain.

West Brom a maintenant décidé de jouer le match de cette saison entre les deux équipes à The Hawthorns dans le but de tirer parti du succès du match de la saison dernière.

L’entraîneur-chef Jenny Sugarman a déclaré: “Des occasions comme celles-ci sont brillantes pour l’équipe, mais également importantes pour présenter le football féminin à un public plus large.

“J’encourage tous les fans des Baggies à venir soutenir votre équipe, ce serait incroyable si nous pouvions attirer une grande foule et profiter d’une autre journée spéciale.”

Derby, septième, n’a plus qu’un point d’avance sur West Brom après la défaite 3-1 de dimanche face aux Wolves.

West Brom cherchera à prolonger sa séquence sans défaite à trois matches après avoir obtenu un match nul 2-2 à Burnley, qui n’a pas encore connu la défaite en championnat cette saison.

Mahmood, attaquant des Baggies et diplômé de l’académie de West Brom, est un talent prodigieux, qui s’est ouvert à Sky Sports Nouvelles à propos de son amour pour le club plus tôt cette année dans sa première interview avec une grande plateforme.

Cela a attiré l’attention des dépisteurs de la Fédération pakistanaise de football qui ont ensuite contacté directement West Brom pour s’enquérir de la disponibilité internationale de Mahmood.

Rai : le jeu d’élite doit être équitable

L’ailier féminin du comté de Derby, Kira Rai, dit qu’elle se sent chanceuse de bénéficier du soutien du groupe de fans, les Punjabi Rams



La première interview de Rai avec une plateforme majeure était également avec Sky Sports Nouvelles où l’ailier né à Burton a déclaré qu’il était “incroyable” d’être en mesure d’inspirer d’autres filles d’origine sud-asiatique.

La joueuse de 23 ans a gagné en stature au cours des 18 derniers mois et plus tôt ce mois-ci, elle a ajouté sa voix à ceux qui exigent une action pour remédier au manque de diversité dans le football féminin et féminin d’élite.

La légende anglaise Eni Aluko pense qu’il reste encore beaucoup à faire pour que l’équipe nationale soit plus représentative de la diversité du pays.



Moins de 10% des footballeurs au niveau élite du jeu sont d’origines ethniques diverses, le nombre de professionnels britanniques d’Asie du Sud dans la première division du football féminin s’élevant à 0,3%.

Les anciens attaquants anglais Eni Aluko et Lianne Sanderson ont tous deux exprimé leurs inquiétudes à Sky Sports Nouvelles le mois dernier, avec Manisha Tailor MBE de QPR ajoutant: “Je ne pense pas que la voie féminine dans le jeu d’élite soit diversifiée. Je ne pense pas qu’elle soit représentative de la démographie de l’Angleterre.”

Rai a également appelé à agir pour lutter contre les inégalités généralisées dans le football féminin et féminin auxquelles sont confrontées les personnes d’origines ethniques diverses.

“Cela doit changer – et j’espère que ce moment sera bientôt”, a déclaré Rai Nouvelles de Sky Sports.

“Je pense que lentement, nous le décomposons petit à petit, mais je pense que beaucoup plus de travail doit être fait au niveau de l’élite pour en faire des règles du jeu équitables pour toutes les personnes impliquées.

“Jusqu’à ce que vous voyiez une représentation de tous les horizons au sein du niveau d’élite du sport et du football, les autorités vont devoir faire plus pour arriver à ce stade – et même alors, vous devez continuer à pousser.

“Bien sûr, les autorités doivent faire plus, tout le monde doit faire plus pour le rendre plus diversifié à tous les niveaux du jeu.”

Ce que la FA a dit à Sky Sports News

“La Football Association a récemment confirmé le premier 60 Girls’ Emerging Talent Center [ETC] licences à attribuer, ce qui verra le nombre de jeunes joueuses engagées dans des programmes FA à travers le pays passer de 1 722 à plus de 4 200 d’ici la fin de la saison 2023-24.

“Nos principaux objectifs sont de fournir un meilleur accès à davantage de joueurs tout en diversifiant le vivier de talents, et les premiers signes montrent que nous sommes sur la bonne voie pour atteindre ces objectifs.

La directrice du football féminin de la FA, la baronne Sue Campbell, pense que des changements significatifs pour diverses communautés à l’extrémité élite du football féminin pourraient prendre des années, admettant que le système actuel d’identification des talents et de recrutement exclut beaucoup de gens



“Discover My Talent est une initiative Talent ID qui vise à fournir un accès et une opportunité au Women’s England Talent Pathway à toute fille, de toute communauté en Angleterre.

“En travaillant avec les principales parties prenantes, le programme encourage les références de toute organisation ou individu pour les joueurs qui peuvent posséder les caractéristiques techniques, physiques ou sociales des joueurs talentueux au cours de l’année 2006-2010.

S’exprimant lors de l’Euro féminin, la capitaine anglaise Leah Williamson a déclaré qu’elle pensait que la FA était sur la bonne voie pour faire de la diversité une question prioritaire dans le football féminin et féminin.



“Nous reconnaissons que les parcours des joueuses sont particulièrement différents et en raison du nombre limité de clubs féminins professionnels à travers le pays, cela représente un défi pour les jeunes filles d’y accéder.

“Nous reconnaissons également l’impact positif que le football mixte a eu sur les joueuses talentueuses qui passent par le système des talents, que nous devrions adopter et accepter les différentes voies que les joueuses peuvent choisir pour se développer.

Le directeur général de la FA, Mark Bullingham, a déclaré que la FA s’engage à ouvrir la voie aux filles vers le football et à accroître la diversité dans le football féminin



“Nous avons l’intention d’aider les clubs à augmenter leur pool de joueurs en rajeunissant leurs équipes, en offrant plus de profondeur dans le talent et en fournissant des joueurs qui représentent leurs communautés.

“Discover My Talent est un programme national d’identification des talents qui couvre toutes les régions de l’Angleterre et son travail n’est pas seulement de trouver des talents dans des domaines qui n’avaient peut-être pas pu accéder aux opportunités auparavant, mais aussi de fournir un soutien aux jeunes joueurs et à leurs familles. leur permettant d’atteindre leur plein potentiel.”

Sud-Asiatiques britanniques dans le football

