West Brom vs Wolves suspendu au milieu des troubles de la foule, un ramasseur de balle touché par un objet

Trois personnes ont été arrêtées et un homme a été transporté à l’hôpital après la suspension du quatrième tour de la FA Cup de West Bromwich Albion contre Wolverhampton Wanderers pendant plus de 30 minutes à la suite de troubles de la foule.

La police a été contrainte d’intervenir alors que des bagarres semblaient éclater dans les tribunes des Hawthorns. Un ramasseur de balles a également été touché par un objet venant de la foule.

Les joueurs ont été expulsés du terrain tandis que la police semblait utiliser des matraques pour contrôler la foule. Des supporters ont été vus se déverser sur le terrain, certains ensanglantés.

Un communiqué de la police des West Midlands (WYP) a confirmé que deux personnes ont été arrêtées pour atteinte à l’ordre public, tandis qu’un homme a été arrêté avant le match pour possession d’une arme armée. Un homme a également été transporté à l’hôpital pour des blessures à la tête.

WYP a déclaré qu’ils “avaient des officiers supplémentaires lors de ce derby local et qu’ils ont réagi immédiatement car le désordre dans les tribunes a provoqué le débordement des supporters sur le terrain”.

L’entraîneur-chef des Wolves, Gary O’Neil, a déclaré qu’il avait vu certains joueurs de West Brom « devoir transporter leurs enfants hors de la tribune ».

Il a déclaré : « Je n’ai pas vu grand-chose, j’ai vu un petit débordement dans le coin le plus éloigné d’où je me trouve, il était impossible de savoir ce qui se passait.

“Évidemment, c’était vraiment décevant, quiconque veut assister à un match de football veut se sentir en sécurité, des enfants et des personnes âgées peuvent se trouver dans cette zone et nous ne devrions pas avoir à discuter d’incidents comme celui-là car ils ne devraient pas se produire.

“Il est décevant que des choses qui se sont produites en dehors du terrain doivent maintenant être évoquées et, j’en suis sûr, examinées. Mon sentiment primordial est que je sais qu’il y avait des familles de joueurs et des enfants dans cette zone et j’espère que tout le monde va bien.

“Je suis juste déçu d’avoir vu certains joueurs de la WBA devoir transporter leurs enfants hors de la tribune et cela ne devrait jamais arriver. Personne ne devrait jamais avoir besoin de faire ça, déçu. J’espère que tout le monde rentrera chez lui sain et sauf et qu’il ne se passera rien de stupide après.

(Marc Atkins/Getty Images)

Le manager de West Brom, Carlos Corberan, a ajouté : « Bien sûr, nous sommes totalement déçus par tout type de comportement agressif qui s’est malheureusement produit, surtout lorsque vous vous tenez à proximité de cet incident.

«C’est peut-être le résumé de ce match où nos fans étaient pour moi incroyables.

«Ils ont créé une atmosphère particulière. Jusqu’à l’incident, tout était incroyable en termes de sensations créées.

“Maintenant, nous devons parler de quelque chose, d’une action contre laquelle nous sommes totalement contre dans le football.”

La Football Association (FA) a depuis confirmé qu’elle enquêterait sur les événements survenus.

Catherine Ivill/Getty Images

Une déclaration disait : « Le désordre survenu lors du derby du Black Country entre West Bromwich Albion et Wolverhampton Wanderers est totalement inacceptable.

« La sûreté et la sécurité sont de la plus haute importance, et le comportement des personnes impliquées était dangereux et inexcusable.

“Nous enquêterons sur ces incidents graves aux côtés des clubs et des autorités compétentes, et les mesures appropriées seront prises.”

L’incident s’est produit après que Matheus Cunha ait donné deux buts d’avance aux Wolves à la 77e minute, ajoutant ainsi au premier match de Pedro Neto en première mi-temps.

Le match a été suspendu alors qu’il restait un peu plus de 10 minutes du temps réglementaire.

Le jeu a repris à la 78e minute après une pause de 37 minutes.

Les loups ont obtenu une place au cinquième tour de la FA Cup avec cette victoire.

(Shaun Botterill/Getty Images)