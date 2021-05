West Brom: Chris Wilder et Frank Lampard dirigent les candidats du club pour le poste d’entraîneur-chef | Actualités du football

Chris Wilder et Frank Lampard sont en tête de la liste des candidats avec lesquels West Brom veut parler alors qu’ils commencent leur recherche d’un nouvel entraîneur-chef.

Alors qu’Albion souhaite qu’un nouveau patron soit en place dès que possible pour aider à superviser une refonte de l’équipe après la relégation, on pense qu’ils ne précipiteront pas le processus de nomination du successeur de Sam Allardyce.

Allardyce a déclaré aux joueurs qu’il ne resterait pas en charge de l’équipe dans le championnat la saison prochaine après la défaite de mercredi contre West Ham. Cela s’est produit après quelques jours pendant lesquels il a réfléchi à son avenir avec sa famille.

















3:22



Micah Richards et Jamie Redknapp ont donné leur avis sur la démission de Sam Allardyce de son poste d’entraîneur-chef de West Brom à la fin de la saison



Les discussions entre Allardyce et ses patrons ont commencé il y a plus d’une semaine et il a reçu des assurances sur les budgets des joueurs pour une promotion pour essayer de ramener l’équipe en Premier League dès la première tentative.

Mais on a dit à Sky Sports News que la hiérarchie d’Albion voulait que l’ancien manager de l’Angleterre voie les 12 mois restants de son contrat s’il était énergique et pleinement engagé dans le projet.

Lorsqu’il est devenu clair qu’il ne l’était pas, il était assez simple pour les deux parties d’appliquer la clause de rupture existante dans son accord, ce qui lui a permis de se retirer.

Le processus de recrutement de West Brom se concentrera désormais principalement sur les managers sans emploi – le club n’a pas payé de rémunération pour un patron de la première équipe depuis qu’ils ont pris Roberto Di Matteo de MK Dons en 2009.

















4:17



Rob Dorsett de Sky Sports News discute de la nouvelle que Sam Allardyce quittera ses fonctions de manager de West Brom à la fin de la saison et qui pourrait prendre le relais chez The Hawthorns



Les propriétaires de West Brom ont également clairement indiqué que les frais payés pour le nouvel entraîneur-chef devraient provenir du budget des joueurs de la saison prochaine.La priorité est donc de maximiser le montant disponible pour les signatures.

Albion est susceptible de faire face à une concurrence féroce dans sa fréquentation de Lampard, car il fait partie des favoris pour succéder au Crystal Palace, qui peut offrir un football de haut niveau immédiat.