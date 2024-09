West Augustine va poser les premières pierres de son centre de santé et de bien-être

West Augustine organise une cérémonie d’inauguration le 13 septembre à 10 heures sur le site de son futur centre de santé et de bien-être.

Situé sur près de 1,23 acres sur West King Street, le centre de 14 000 pieds carrés comprendra 2 000 pieds carrés d’espace de terrasse extérieure et un parking sur place. Le projet entièrement financé à hauteur de 8 millions de dollars – 5 millions de dollars provenant de subventions du comté, 3 millions de dollars de subventions de l’État, 500 000 dollars en nature et 500 000 dollars de financement privé – devrait être achevé d’ici octobre 2025.

Dirigé par Greg White, fondateur et président de la West Augustine Historical Community Development Corp., le centre fournira un continuum complet de soins de santé aux résidents les plus vulnérables de West Augustine, quelle que soit leur capacité de paiement. Le centre aidera également à réorienter les visites aux urgences pour les résidents locaux tout en offrant des ressources pour l’éducation sanitaire et financière.

Selon White, la communauté de West Augustine souffre de manière disproportionnée de problèmes de santé tels que la mortalité infantile, le diabète, les accidents vasculaires cérébraux, les crises cardiaques, la santé mentale et comportementale par rapport aux moyennes du comté.

« Le centre de bien-être élargira les services de santé et les soins complets aux personnes mal desservies, en servant ceux qui ont ou non une assurance », a-t-il déclaré.

White a décrit la cérémonie d’inauguration comme rien de moins qu’un miracle.

« Nous avons passé les huit dernières années à lever 8 millions de dollars à partir de rien », a-t-il déclaré. « Nous avons été entourés d’un groupe de personnes incroyables, à commencer par Mark Bailey, mon chef de batterie, qui a cru en notre vision, ainsi que les membres de notre conseil d’administration Derry Greene, Dorothy Williams, LaShawnda Pinkney, Willie Cooper Sr., Tom Crawford et Robert Nimmons. Ajoutez à cette liste Philip McDaniel, Sarah Arnold, Cyndi Stevenson et Travis Hutson, ainsi que tous ceux qui ont œuvré à nos côtés pour offrir un continuum de soins de santé à la population sujette aux maladies.

« Chaque partenaire communautaire a volontairement collaboré avec nous pour offrir aux résidents de West Augustine un volet santé ainsi qu’un lieu pour lutter contre la stigmatisation liée à la santé mentale et à la toxicomanie dans notre communauté », a-t-il déclaré.

Selon White, les félicitations et les efforts ne sont pas uniquement dus à ceux de Saint-Augustin.

« Collectivement, nous sommes allés à Tallahassee », a-t-il déclaré. « Le président de la Chambre des représentants, M. Renner, croyait aussi en nous. »

« Nous sommes fiers de cette enveloppe de 3 millions de dollars, approuvée par le gouverneur Ron DeSantis, qui permettra à des centaines d’habitants de St. Johns d’accéder localement à des services de santé essentiels et à des dizaines d’autres d’avoir un emploi gratifiant au service de la communauté », a déclaré par e-mail Paul Renner, président de la Chambre des représentants de Floride, au St. Augustine Record. « Des projets locaux bénéfiques comme celui-ci sont en grande partie réalisés grâce au travail acharné de législateurs comme la représentante Cyndi Stevenson, qui a attiré notre attention sur ce besoin à la Chambre des représentants de Floride et l’a mené à bien. »

La présidente de la commission du comté, Sarah Arnold, a décrit le centre comme un témoignage du dévouement et de la persévérance des résidents de West Augustine, qui ont refusé d’accepter « l’extrême disparité en matière de santé dans une communauté nichée dans le comté le plus sain de l’État ».

« Voir un projet de cette ampleur, qui aura un impact générationnel sur la santé et le bien-être de toute une communauté, prendre vie n’est rien de moins qu’un rêve », a-t-elle déclaré.

McDaniel a exprimé sa gratitude envers les intervenants qui ont travaillé pour faire de ce rêve une réalité.

« Le centre est une amélioration historique qui a longtemps été négligée », a-t-il déclaré.

Faisant preuve d’humilité dans un processus qui incluait « des gens qui croyaient en Greg White et qui comprenaient la mission de faire du centre une réalité », Bailey a évité tout éloge.

« Tout le monde a donné le meilleur de lui-même pour un voyage que je ne peux que décrire comme incroyable », a-t-il déclaré.

Parmi les participants à la cérémonie figureront White, Bailey ; Renner ; Arnold ; le pasteur Anthony Britton ; l’administratrice du comté de St. Johns, Joy Andrews ; le consultant/développeur du CFCDC, Gerald Chester ; Dwala Willis, coordinatrice du site Weed and Seed pour le bureau du shérif du comté de St. Johns ; Scott Beaver, directeur du bureau du shérif du comté de St. Johns ; et le pasteur Edwin Coffie de l’église baptiste du mont Calvaire.

Les partenaires stratégiques, les bienfaiteurs de l’héritage et les champions du projet incluent également McDaniel, Stevenson, Renner, Inez McDonald, The Bailey Group, The Mayernick Group, le comté de St. Johns, la ville de St. Augustine, Wells Fargo, EPIC Behavioral Healthcare, Wildflower Clinic, YMCA, Youth Crisis Center, UF Health St. Johns, Philip McDaniel, le sénateur Travis Hutson, Rachael Miller, Les Thomas Architect, AD Davis Construction et Gulfstream Engineering.

« Savez-vous que les femmes des communautés mal desservies consultent souvent un médecin pour la première fois au moment de l’accouchement ? », a demandé Mme White. « Grâce aux soins prénatals dans notre communauté, nous pouvons changer cette statistique. C’est comme sauver une étoile de mer à la fois. »

« Notre mission est de prodiguer des soins de santé complets, accessibles et compatissants à tous les membres de notre communauté, afin de favoriser un environnement où le bien-être s’épanouit et où chaque individu est habilité à vivre sa vie la plus saine possible », a déclaré White. « Le centre de santé et de bien-être de West Augustine sera la réponse à notre prière. »

Cet article a été publié à l’origine sur St. Augustine Record : West Augustine lance les travaux du centre de santé et de bien-être le 13 septembre