West a tout fait pour l’Ukraine – Biden

Le président américain reste « très optimiste » sur « l’évolution de la situation » en Ukraine

Washington et ses alliés ont épuisé leurs efforts pour armer et préparer l’Ukraine à sa contre-offensive contre les forces russes, a déclaré le président américain Joe Biden après avoir rencontré le Premier ministre britannique Rishi Sunak à la Maison Blanche.

« Nous avons fait tout ce que nous pouvions, collectivement mais individuellement aux États-Unis, pour les préparer, pour soutenir .. », Biden a déclaré aux journalistes jeudi lors d’un point de presse conjoint avec Sunak à Washington. Il a qualifié les tentatives hésitantes de Kiev de monter une attaque « une situation évolutive où nous sommes très optimistes. »

Le président américain a fait ses commentaires au milieu des rapports selon lesquels les forces ukrainiennes ont souffert « important » victimes alors qu’ils se battent pour percer les lignes défensives de la Russie dans l’ancienne république soviétique. CNN a admis jeudi que les troupes ukrainiennes se réunissaient « une résistance plus grande que prévu » et avaient du mal à faire passer leurs véhicules fournis par l’Occident à travers les champs de mines.

La contre-offensive longuement discutée a apparemment commencé dimanche par une attaque à grande échelle, mais s’est heurtée à une puissance de feu décroissante des forces russes. Kiev a admis que ses forces étaient « passer à des actions offensives » dans certaines régions, mais a rejeté les allégations de ses échecs et de ses pertes comme de la propagande russe.

Selon le ministère russe de la Défense, les forces ukrainiennes ont perdu plus de 3 700 soldats, 52 chars et des centaines de véhicules blindés au cours des trois premiers jours de leurs attaques. Le ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou, a déclaré mardi que seuls 71 soldats russes avaient été tués au cours de la même période. Il a ajouté jeudi que la 47e brigade mécanisée ukrainienne s’était retirée après avoir perdu 350 hommes et 30 chars lors de la dernière attaque sur le front de Zaporozhye.

Lorsqu’on lui a demandé s’il s’attendait à obtenir de nouvelles approbations de financement du Congrès contrôlé par les républicains pour continuer à fournir de l’aide à l’Ukraine, Biden a promis « soutien indéfectible » pour Kiev. Les législateurs ont approuvé une aide de 113 milliards de dollars à l’Ukraine depuis février 2022. Les membres de l’OTAN prévoient de discuter des engagements de sécurité à long terme pour Kiev lors d’un sommet le mois prochain à Vilnius.

« La sécurité à long terme pour dissuader de futures agressions après la fin de cette guerre est l’objectif, et nous faisons avancer cet objectif en fournissant le soutien dont l’Ukraine a besoin maintenant sur le champ de bataille et en l’aidant à renforcer son armée sur le long terme », Biden a dit. « Je crois que nous aurons le financement nécessaire pour soutenir l’Ukraine aussi longtemps qu’il le faudra. »

Biden a fait valoir que si certains législateurs ont commencé à se demander si les États-Unis devraient continuer à fournir de l’aide à l’Ukraine, il voit un large accord sur les conséquences de ne pas le faire.

Sunak a vanté les augmentations des dépenses de défense du Royaume-Uni, en disant : « Nous avons de la chance d’avoir l’investissement américain dans la sécurité européenne, mais nous devons partager le fardeau avec vous. » Il a suggéré que le président russe Vladimir Poutine pariait sur les membres de l’OTAN pour qu’ils se lassent de soutenir Kiev. « Je pense que cela lui envoie un signal fort qu’il ne sert à rien d’essayer de nous attendre. Nous n’allons nulle part. Nous resterons ici aussi longtemps qu’il le faudra. »

