Wesley Snipes rend un doux hommage à Kris Kristofferson, co-star de Blade, après sa mort

Même si la collaboration de Wesley Snipes et Kris Kristofferson sur le Lame les films sont antérieurs à Calendrier des films 2024 avec une bonne marge, le couple est toujours un élément emblématique de l’histoire de la bande dessinée. Films Marvel à venir devra être à la hauteur du duo qui était autrefois Blade et Whistler, et le monde s’en est souvenu d’une manière douce-amère, grâce au décès de Kristofferson le week-end dernier, à l’âge de 88 ans.

Cet événement a incité Snipes à rendre un doux hommage à sa précédente co-star, et le Deadpool et Wolverine La star l’a fait en partageant quelques photos de lui-même et de Kris Kristofferson dans la saga d’adaptations comiques New Line Cinema. Ces images étaient accompagnées d’une belle légende s’adressant à la famille de la star/acteur de la musique country, selon ce message publié par Wesley Snipes sur les réseaux sociaux :

Partageant la sagesse que Kristofferson a partagée avec lui dans la vie, le message de M. Snipes est un rappel ferme de l’étendue de son Lame l’héritage du mentor s’est étendu. Avec une carrière d’acteur qui a inclus et inspiré quelques bons films de musique country le musicien né au Texas a traversé les frontières des genres tout au long de sa carrière sur grand écran.

Certaines entrées notables dans le CV cinématographique de M. Kristofferson incluent la version 1976 de Une étoile est née, avec Barbara Streisand, ainsi que la comédie d’action Convoi et le thriller de science-fiction Millénaire. Et tout cela en plus de poursuivre son travail de chanteur country jusqu’à sa retraite en 2001.

Les fans de Marvel et d’horreur verraient Kris Kristofferson faire irruption dans le monde du film de bande dessinée en 1998, alors que Lame a utilisé une adaptation de bande dessinée pour devenir l’un des meilleurs films des années 90 jamais. Jouer ce rôle jusqu’en 2004 Lame : Trinitéil n’y a pas encore eu d’autre Whistler, ce qui fait le travail de Marvel prochain Lame redémarrer d’autant plus dur.

(Crédit image : New Line Cinema)

Comme celui de cet été Deadpool et Wolverine scie Enregistrement du personnage MCU de Wesley Snipes éclipser celui de Hugh Jackman dans le rôle de Wolverine, cela signifie que techniquement, la même chose peut être dite pour Whistler de Kris Kristofferson. C’est dommage que nous n’ayons pas pu obtenir une autre apparition du légendaire talent d’acteur et de chanteur qui a su charmer et menacer ses co-stars dans une égale mesure.

Espérons que le prochain Whistler dans le Lame L’héritage fera un mentor approprié pour le dur à cuire titulaire du MCU de Mahershala Ali. La barre est peut-être haute grâce à la performance parfaite de M. Kristofferson, mais le bon acteur pourrait relever ce défi dans un avenir proche. Et si la date de sortie actuelle du prochain film de 2025 parvient à rester en place, nous pourrions voir de tels efforts arriver au cinéma le plus tôt possible.

Tout comme on se souvient affectueusement de Wesley Snipes comme de l’original Lame pour les gouverner tous, Kris Kristofferson est tout aussi bien considéré que Whistler, et le sera aussi longtemps que l’histoire du cinéma se poursuivra. Chez CinemaBlend, nous souhaitons également offrir nos plus sincères condoléances aux amis et à la famille de M. Kristofferson alors qu’ils traversent cette période de mémoire et de chagrin.