Wesley Fofana s’entraîne avec les U23 de Leicester au milieu de l’intérêt de Chelsea

Le défenseur de Leicester Wesley Fofana ne s’est pas présenté à l’entraînement la semaine dernière et a travaillé avec les moins de 23 ans du club au milieu de l’intérêt de Chelsea pour le défenseur central français, a déclaré le manager Brendan Rodgers.

Fofana ne faisait pas partie de l’équipe de la journée pour la défaite 2-1 de Leicester contre Southampton samedi et a également raté le match lorsque l’équipe s’est qualifiée pour le troisième tour de la Coupe de la Ligue anglaise avec une victoire aux tirs au but contre le quatrième rang Stockport mardi.

A LIRE AUSSI | Fulham Suffer Shock League quitte après la défaite 2-0 de Crawley

Il a été rapporté avant le match de Stockport que Leicester avait refusé une troisième offre de Chelsea pour Fofana, et Rodgers a déclaré après le match : “Une offre a été envoyée et elle a été rejetée.”

Rodgers a déclaré que Fofana, 21 ans, n’était pas dans le bon état d’esprit pour jouer.

“Il s’entraîne avec les moins de 23 ans pour retrouver sa forme physique et continuer à travailler. Il est si important à ce stade de contrôler toutes sortes de distractions qui pourraient être là », a déclaré Rodgers. “C’est un bon garçon, ça a juste été une situation vraiment difficile pour lui. J’ai eu plusieurs fois dans ma carrière des joueurs qui peuvent y faire face, y faire face, s’en sortir et vouloir aider leurs coéquipiers. Il y en a d’autres qui ne peuvent tout simplement pas gérer la distraction.

“Bien sûr, cela les distrait et ce n’est pas tout à fait juste, et ils manquent une séance d’entraînement, alors vous avez besoin de l’engagement total de vos joueurs. Ces gars-là sont bien payés. Le moins que vous puissiez faire est de vous présenter. Et si vous ne le faites pas, avec tout le respect que je vous dois, vous ne pouvez pas simplement penser que vous pouvez entrer dans notre groupe.

Rodgers espère une résolution rapide de la situation de Fofana, d’une manière ou d’une autre.

“Bien sûr, si cela (le départ de Fofana) se produit, le plus tôt sera le mieux, car cela pourrait nous permettre de faire du travail (dans la fenêtre de transfert).”

Lisez tous les Dernières nouvelles sportives et dernières nouvelles ici