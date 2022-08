Wesley Fofana de Leicester pousse pour Chelsea

Wesley Fofana quittera-t-il Leicester pour Chelsea ? George Wood/Getty Images

La fenêtre de transfert d’été est là, et il y a beaucoup de commérages qui tourbillonnent sur qui va où. Transfer Talk vous apporte tous les derniers buzz sur les rumeurs, les allées et venues et, bien sûr, les affaires conclues !

TOP STORY: Fofana veut déménager à Chelsea

Défenseur central de Leicester City Wesley Fofana fait pression pour un déménagement à Chelsea, selon le Miroir.

Bien qu’il ait raté une grande partie de la saison dernière avec une jambe cassée, le défenseur a été une révélation au King Power Stadium, et maintenant il est devenu la dernière cible de Chelsea au milieu d’un été chargé.

Chelsea a perdu les deux Antonio Rüdiger au Real Madrid et Andreas Christensen à Barcelone déjà cet été, alors que César AzpilicuetaL’avenir de ‘s reste incertain. Cela signifie que le manager des Blues Thomas Tuchel reste à la recherche de quelqu’un avec qui se battre Thiago Silva aux côtés de la nouvelle signature Kalidou Koulibaly.

Fofana, qui n’a que 21 ans, s’est imposé comme l’un des meilleurs jeunes défenseurs de Premier League. Leicester est catégorique sur le fait qu’il n’est pas disponible à n’importe quel prix, mais le joueur lui-même a dit à la hiérarchie des Foxes qu’il souhaitait déménager dans l’ouest de Londres. Curieusement, Fofana a également retiré Leicester City de ses deux Twitter et Instagram profils.

Fofana n’est pas le seul joueur de Leicester lié à un déménagement, avec les deux Youri Tielemans et James Madison être observé par une foule de rivaux de Premier League.

Sous le nouveau propriétaire Todd Boehly, Chelsea a fait une série de signatures cet été. Avec Koulibaly, les Bleus ont signé en tant qu’attaquant Rahim Sterling de Manchester City, gardien Gabriel Slonina du Chicago Fire FC et milieu de terrain Carney Chukwuemeka d’Aston Villa. Des sources ont déclaré à ESPN que Chelsea était également dans le coup pour le défenseur de Brighton Marc Cucurella.

09.22 BST : Séville se rapproche de la signature du prêt de l’arrière gauche de Manchester United Alex Tellesselon Stade Deportivo.

Les derniers détails sont en cours de discussion entre les clubs, le Brésilien ayant déjà donné sa bénédiction pour que le transfert soit achevé. United paiera un pourcentage du salaire du joueur de 29 ans.

Telles est sous contrat avec United jusqu’en juin 2024. Il a fait 26 apparitions pour les Red Devils dans toutes les compétitions la saison dernière et souhaite jouer en Liga.

08h39 BST : Milieu de terrain de Barcelone Riqui Puig est sur le point de rejoindre LA Galaxy de la Major League Soccer avec un transfert gratuit, ont confirmé des sources à ESPN.

Puig, 23 ans la semaine prochaine, devrait arriver aux États-Unis dans les prochains jours pour conclure l’accord avant la fermeture de la fenêtre de transfert MLS jeudi.

Comme indiqué pour la première fois par Mundo Deportivo, des sources s’attendent à ce que Puig rejoigne le Galaxy gratuitement, mais le Barça aura droit à un pourcentage de tout transfert futur.

Le Barça avait espéré faire payer Puig cet été, mais, avec seulement un an à courir sur son contrat, cela s’est avéré impossible pour un joueur dont ils avaient clairement indiqué qu’il ne faisait pas partie de leur avenir immédiat.

08h00 BST : Gardien de Manchester United Dean Henderson a déclaré qu’il “fumé” par le manque de temps de jeu pour le club la saison dernière et que les 12 derniers mois avaient été les plus difficiles de sa carrière.

Le joueur de 25 ans, qui a rejoint Nottingham Forest nouvellement promu en prêt le mois dernier, a fait trois apparitions pour United la saison dernière et n’a pas pu remplacer David de Gea en tant que gardien de but de premier choix.

Henderson semblait sur le point de faire son entrée dans la première équipe de United l’année dernière, après avoir fait 26 apparitions pour le club lors de la saison 2020-21 et avoir été convoqué dans l’équipe du Championnat d’Europe d’Angleterre en juin. Cependant, il a été contraint de se retirer de l’équipe d’Angleterre en raison d’une blessure à la hanche, puis a été testé positif au COVID-19 des semaines avant le début de la saison 2021-22, en raison de laquelle il a souffert d’une fatigue prolongée.

“Pour être honnête, cela a probablement été les 12 mois les plus difficiles de ma carrière”, a déclaré Henderson à TalkSport mardi. “La conversation que j’ai eue en sortant de l’équipe de l’Euro était:” Vous revenez ici pour être le n ° 1. “

“J’ai attrapé le COVID-19, je suis revenu, donc j’aurais toujours dû être le numéro un, mais personne n’a suivi ce qu’ils m’avaient dit. C’était frustrant, car j’ai refusé tant de bons prêts l’été dernier pour cette raison, et ils ne me laisseraient pas partir.

“Être assis là pendant 12 mois, c’est vraiment criminel, à mon âge. Je fulminais. J’ai dit à la hiérarchie que je devais jouer au football et me laisser partir, et j’étais presque parti avant le manager [Erik ten Hag] est venu par la porte. Je ne lui ai plus parlé depuis.”

PAPER GOSSIP (par Nick Judd)

– Milieu de terrain de l’AS Rome Jordan Veretout est un homme recherché, et Marseille semble devancer l’AC Milan dans la course à sa signature, selon Footmercato. Le contrat existant du joueur de 29 ans expire en juin 2024 et Veretout espère qu’un éloignement de l’équipe de Jose Mourinho à la recherche de plus de temps de jeu renforcera ses chances de représenter la France à la Coupe du monde.

– Wolverhampton Wanderers s’affrontera avec Séville pour la signature de l’attaquant international chilien Ben Brereton Diaz de Blackburn Rovers, selon Ligue mondiale de football. Les loups recherchent des renforts attaquants suite à l’annonce que Raul Jiménez manquera le premier mois de la saison en raison d’une blessure au genou. Diaz a récemment déclenché une prolongation d’un an de son contrat Rovers existant, ce qui a ensuite effrayé Séville par les frais proposés par Blackburn. Maintenant, cependant, le patron des Wolves, Bruno Lage, semble prêt à capitaliser et à amener l’attaquant, qui a marqué 22 buts la saison dernière, à Molineux.

– Barcelone a contacté l’Athletic Club au sujet de la disponibilité du défenseur central Inigo Martinezselon sport. Le contrat du joueur de 31 ans expire en juin de l’année prochaine et donc si le club basé à Bilbao n’accepte pas de déménager cet été, il sera disponible pour signer un pré-contrat avec n’importe quel club le 1er janvier. Martinez n’a pas encore convenu d’une prolongation de son contrat actuel, et le Barça fait pression pour un transfert de 15 millions d’euros, plus un certain nombre d’incitations. Athlétique ne semble pas disposé à accepter l’offre, mais sait qu’il risque de perdre son homme pour rien dans six mois. Le directeur du Barca Mateu Alemany reste en contact avec le directeur général de l’Athletic Jon Bersategi.

– Séville se rapproche du défenseur de Manchester United Alex Tellesselon Fabrice Romano. Telles est conscient qu’il est derrière Luc Shaw et Tyrell Malacia dans l’ordre hiérarchique à Old Trafford, et donc le joueur de 22 ans envisage de passer en Liga dans le but d’obtenir plus de temps de jeu. Bien qu’il ait été lié à Villarreal, Séville est le seul club à manifester son intérêt. Cependant, pour que Telles parte, Séville devra couvrir une partie du salaire du Brésilien pendant son prêt d’un an.