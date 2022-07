Wesley Fofana: Chelsea intéressé à signer le défenseur central de Leicester City | Nouvelles du centre de transfert

Chelsea est intéressé par la signature du défenseur de Leicester City Wesley Fofana.

Fofana a signé une prolongation de contrat de deux ans avec Leicester en mars. Son contrat court jusqu’en 2027.

Chelsea a signé Kalidou Koulibaly de Naples et a tenté de faire venir Nathan Ake de Manchester City et Jules Kounde de Séville après les départs d’Antonio Rudiger et Andreas Christensen.

Le patron de Chelsea, Thomas Tuchel, a admis qu’il était “un peu” ennuyé par Barcelone à cause de sa poursuite de Cesar Azpilicueta.

Le joueur de 32 ans a encore 12 mois sur son contrat avec Chelsea et aurait demandé à quitter le club après une décennie à Stamford Bridge pour retourner dans son Espagne natale avec Barcelone.

Mais Tuchel dit qu’il n’est pas sûr de vouloir donner à Azpilicueta “ce qu’il veut”, et pense que le Barça a sous-évalué le défenseur, comparant sa valeur à celle de la récente capture de Chelsea Kalidou Koulibaly, qui a signé pour 33 millions de livres sterling de Naples plus tôt ce mois-ci.

Lorsqu’on lui a demandé au Universal Orlando Resorts’il a été agacé par la poursuite d’Azpilicueta par les géants espagnols, Tuchel a répondu : “Peut-être un peu.”

Interrogé sur l’avenir de l’Espagnol, Tuchel a déclaré : “C’est une question difficile car je ne suis pas sûr de vouloir donner à Azpi ce qu’il veut.

“À un moment donné, il s’agit de ce que nous voulons. Je viens de faire la comparaison sur combien nous nous sommes battus pour Koulibaly, qui est un joueur de l’équipe nationale et à peu près le même âge.

“C’est un joueur extrêmement important pour Naples mais nous avons un international espagnol qui est capitaine à Chelsea. Je le vois peut-être au même niveau mais Barcelone ne le voit pas à ce niveau. Donc je ne sais pas si je veux donnez-lui ce qu’il veut car c’est un grand joueur.

“Nous ne pensons pas tellement aux autres clubs. L’accent est mis sur nous et sur ce dont nous avons besoin. Je lui ai dit et je vous le dis que je comprends sur le plan personnel et professionnel. Mais je ne suis pas seulement dans ce rôle pour lui donner ce qu’il veut.Je suis un manager de Chelsea qui veut faire ce qu’il y a de mieux pour Chelsea.

“Il n’aime pas ça mais il comprend. C’est dur pour lui parce que l’autre club est en permanence sur lui. Le 1er septembre, quand les choses se calmeront, alors il pourra jouer à son plus haut niveau.”

