Wesley Chan explique ce qu’il recherche lorsqu’il recherche des licornes potentielles

L’investisseur Wesley Chan a fait preuve d’un don pour investir très tôt dans des licornes valant plusieurs milliards de dollars, telles que Plaid, Gusto, Flexport et, plus récemment, Canva.

Chan vient d’un milieu non conventionnel : il a grandi dans une famille d’immigrés et n’avait que des notes moyennes au lycée. Mais il a décroché un emploi en tant que laveur de tubes à essai dans un laboratoire de Caltech et a impressionné le directeur du laboratoire. Ellen Rothenberg assez pour obtenir son aide pour entrer au MIT.

À partir de là, son voyage fortuit s’est poursuivi : il s’est spécialisé en informatique parce que cela lui semblait être un bon cheminement de carrière, mais a atterri dans la Silicon Valley juste après l’effondrement de la bulle Internet, lorsque la seule entreprise qui embauchait était un nouveau venu dans le domaine de la recherche appelé Google. Après avoir passé près d’une décennie à travailler sur des produits essentiels tels que Google Analytics, Chan était prêt à faire son propre travail, mais le co-fondateur Sergey Brin l’a convaincu de rejoindre la branche de capital-risque naissante de l’entreprise, alors appelée Google Ventures (maintenant GV), et de il y a mené une longue carrière dans le secteur du capital-risque, créant sa propre entreprise, FPV, avec son partenaire Pegah Ebrahimi, il y a quelques années.

Le point de tout cela est qu’il y a une quantité incroyable de chance et de timing impliqué dans toute histoire de réussite, et Chan est le premier à l’admettre, déclarant au public de TechCrunch Disrupt 2024 : « la chance compte beaucoup, mais les meilleurs fondateurs qui savent comment pour pousser la chance en leur faveur, ils comprennent vraiment pourquoi le timing est important.

Il rappelle ce que Brin lui a dit à propos de la création de Google, qu’ils ont lancée à un moment particulier, alors que d’autres moteurs de recherche essayaient de garder les utilisateurs sur leurs sites le plus longtemps possible pour leur montrer des publicités. L’innovation de Google a donné des résultats presque immédiatement, n’incitant alors pas les utilisateurs à rester, mais à les laisser partir. (Cela a un peu changé depuis.) Mais Brin a déclaré que le timing était primordial : s’ils avaient commencé six mois plus tôt ou six mois plus tard, les conditions commerciales auraient été différentes et la concurrence ne leur aurait pas donné une ouverture aussi facile. .

Alors, que recherche Chan lorsqu’il essaie de choisir la prochaine licorne ? Il dit qu’il n’y a presque aucun point commun dans les entreprises qu’il finance, à l’exception des fondateurs qui lui rappellent Sergey Brin et Larry Page, avec la ferme conviction qu’ils résolvent un problème urgent et opportun avec une vision vraiment unique. Cela, et se concentrer d’abord sur la création d’un excellent produit, au lieu d’essayer d’acheter des clients ou d’acheter de la croissance.

« Beaucoup de défis pour les fondateurs au début, ils collectent des fonds et ensuite ils dépensent tout en 18 mois, achetant de la croissance, mais il n’y a aucune raison pour que les gens y restent, ou s’engagent dans le produit, ou en parlent à d’autres personnes. Et puis vous brûlez tout votre argent, et vous dites, oh, je dois relancer un autre tour.

Cette concentration sur le produit est également vitale si vous souhaitez attirer l’attention de Chan. Il ne trouve pas de fondateurs lors de conférences ou d’événements, dit-il, mais ne parle qu’à ceux qui lui sont présentés de bouche à oreille par d’autres fondateurs de son réseau.

« Nous ne sommes que deux dans l’entreprise, n’est-ce pas ? Nous ne pouvons pas accepter chaque e-mail froid, chaque argumentaire, ou chaque personne qui se présente à la porte. Donc les meilleurs fondateurs nous viennent par l’intermédiaire de nos autres fondateurs, n’est-ce pas ? Ils construisent quelque chose que nous remarquons ou que nos fondateurs remarquent. Tu dois rencontrer ce type. Comme les produits, incroyables. Nous l’utilisons lors de nos réunions du conseil d’administration. Nous utilisons dans nos entreprises. Je l’ai sur mon iPhone, non ? Ou nous les rencontrons via notre réseau, où l’un de nos fondateurs dit en réalité : « Je mets de l’argent dans ce type ; il est incroyable.’