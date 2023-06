Wesfarmers offre 90 millions de dollars pour acheter la société de télésanté InstantScripts

Australian Pharmaceutical Industries, une filiale en propriété exclusive du conglomérat Wesfarmers coté à l’ASX, achète InstantScripts, une entreprise locale de télésanté, pour 135 millions de dollars australiens (91 millions de dollars).

Fondée en 2018, la clinique de santé en ligne propose une gamme de services numériques, notamment des consultations en télésanté, des ordonnances en ligne, des certificats médicaux, des demandes de tests sanguins, des plans de gestion de la santé et des références de spécialistes. Elle exploite également InstantCosmetics, qui fournit des services de prescription et propose des produits injectables aux cliniques cosmétiques. À ce jour, il compte environ un million de comptes d’utilisateurs enregistrés et plus de 2 500 pharmacies partenaires.

POURQUOI EST-CE IMPORTANT

D’après un communiqué de presse, InstantScripts fera partie de la Wesfarmers Health Division, qui s’est davantage concentrée sur la santé numérique depuis sa création en mars de l’année dernière.

L’entreprise est appréciée pour sa flexibilité dans la prestation de services – sa capacité à livrer à court terme et en dehors des heures normales de consultation, ainsi que son accessibilité aux patients qui ont des difficultés à consulter un médecin généraliste.

Son acquisition est également considérée comme apportant opportunités pour Wesfarmers de développer ses réseaux existants de pharmacies et de Clear Skincare.

APERÇU DU MARCHÉ

Les entreprises australiennes se sont lancées sur le marché en pleine croissance de la télésanté, qui devrait atteindre 3 milliards de dollars en valeur d’ici la fin de la décennie, contre environ 730 millions de dollars l’an dernier. Recevoir des soins de santé via la télésanté est devenu la norme, même au-delà de la pandémie mondiale qui avait poussé sa popularité ces dernières années.

Au début de l’année dernière, plateforme de réservation de santé en ligne 1st Group a fusionné avec Visionflex, un fournisseur de solutions de télésanté, pour offrir un « système de télésanté intégré pour les cliniciens ».

Pendant ce temps, Doctor Care Anywhere Group, qui a racheté GP2U Telehealth en 2021, après son incursion sur le marché australien de la santé numérique, se décharge de l’activité de télésanté et la vend à My Emergency Doctor pour se concentrer sur son principal marché britannique.

ENREGISTREMENT

« Au cours des dernières années, la télésanté est devenue un service important, complétant les soins dispensés par les cabinets de médecins généralistes, les pharmacies et d’autres prestataires de soins de santé connexes. Notre objectif est de rendre les expériences de santé, de beauté et de bien-être des Australiens plus simples, plus abordables et plus faciles d’accès, » a noté Emily Amos, directrice générale de Wesfarmers Health.