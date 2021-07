Wes Unseld Jr nommé nouvel entraîneur-chef des Wizards de Washington | Nouvelles de la NBA

Les Wizards de Washington ont officiellement annoncé que Wes Unseld Jr était le 25e entraîneur-chef de la franchise samedi soir.

Unseld, 49 ans, est un nom familier pour les observateurs de longue date des Wizards, car il est le fils du regretté Hall of Famer Wes Unseld Sr, qui était le MVP NBA 1968-69 et quintuple All-Star pour la franchise.

Le jeune Unseld était assistant des Nuggets depuis 2015 et entraîneur adjoint des Wizards de 2005 à 2011. L’aîné Unseld, décédé il y a 13 mois à l’âge de 74 ans, détient des records de franchise pour les rebonds, les matchs et les minutes jouées. Il a également aidé Washington à remporter son seul titre NBA en 1978 et a ensuite été directeur général et entraîneur de la franchise.

Au cours de son mandat avec les Nuggets, Unseld Jr a contribué à faire de Nikola Jokic le MVP le moins repêché de l’histoire de la NBA et à l’amélioration d’année en année de Jamal Murray comme l’un des meilleurs jeunes gardes de la NBA. Il a servi sous le titre d’entraîneur-chef associé lors de sa dernière année à Denver.

« Wes est l’un des entraîneurs adjoints les plus appréciés de la NBA et s’est clairement séparé du groupe de candidats vaste et diversifié que nous avons envisagé », a déclaré le directeur général des Wizards, Tommy Sheppard. « Ses solides antécédents en tant que tacticien dans le jeu ainsi que son souci du détail des deux côtés du ballon, combinés à sa réputation de développement des joueurs et à son caractère exceptionnel au cours de ses 20+ années d’entraînement ne laissent aucun doute sur le fait qu’il était le meilleur choix pour guider notre équipe au niveau supérieur. »

Entre ses passages avec Washington et Denver, Unseld a passé plus de deux saisons (2012-15) en tant qu’entraîneur adjoint avec le Orlando Magic et une saison (2011-12) avec les Golden State Warriors.

L’ancien entraîneur-chef des Washington Wizards, Scott Brooks, a maintenant été embauché comme assistant par les Portland Trail Blazers



« Je tiens à remercier Tommy et M. Leonsis pour l’opportunité de diriger cette équipe talentueuse à la fois sur et en dehors du terrain et de continuer à faire avancer la franchise dans une direction positive », a déclaré Unseld. « Devenir entraîneur-chef de la NBA est un objectif que j’ai poursuivi toute ma vie d’adulte et réaliser ce rêve en revenant à Washington est vraiment spécial. J’ai hâte de représenter le DMV, de me connecter avec nos fans et d’établir une nouvelle norme pour le basket-ball des Wizards. »

Unseld remplace Scott Brooks, qui a établi un record de 34-38 en 2020-21, et a aidé l’équipe à naviguer dans les tours de jeu pour revendiquer la tête de série n ° 8 dans l’Est. Brooks est allé 183-207 en cinq saisons en tant qu’entraîneur de Washington.