Wes Streeting du Labour appelle la police à enquêter sur les partisans du Hamas au Royaume-Uni

La police britannique devrait enquêter sur ceux qui célèbrent les attaques du Hamas contre Israël en Grande-Bretagne pour d’éventuels crimes de haine, a déclaré le député travailliste Wes Streeting.

La ministre de l’Intérieur, Suella Braverman, a déclaré qu’elle s’attend à ce que la police « utilise toute la force de la loi » contre les manifestations de soutien aux militants palestiniens après la diffusion de vidéos montrant des personnes célébrant les enlèvements et les meurtres.

Cette question semble être une distraction pour Keir Starmer et raviver de vieilles querelles avec la gauche alors qu’il donne le coup d’envoi de la conférence travailliste à Liverpool sur fond de combats entre militaires israéliens et militants palestiniens.

La députée travailliste Apsana Begum a été photographiée posant avec la Campagne de solidarité avec la Palestine (PCS) lors de la conférence précédant la manifestation prévue du groupe devant l’ambassade israélienne.

M. Streeting, à la question de savoir si la police devrait enquêter sur ceux qui célébraient les attaques du Hamas en Israël pour crimes de haine, a déclaré à GB News : « Je pense certainement qu’ils doivent vérifier si des crimes sont commis ici. »

Le leader travailliste a ajouté : « Et donc les gens qui font la fête dans les rues de Londres et ailleurs au Royaume-Uni doivent se demander où est leur humanité ?

M. Streeting a déclaré que ceux « qui s’inquiètent des droits humains des Palestiniens… veulent voir un État de Palestine aux côtés de l’État d’Israël, ce que nous voyons sur nos écrans, non seulement ne peut pas être justifié en termes humains, mais la barbarie et la peur qui en découlent les familles souffrent, mais cela fait aussi reculer la cause de la paix ».

L’ailière gauche travailliste Mme Begum, députée de Poplar et Limehouse et fervente partisane de Jeremy Corbyn, a été photographiée posant sur le stand du PCS lors de la conférence samedi après-midi.

Le groupe, qui a ensuite supprimé la photo partagée sur X/Twitter, a organisé une manifestation pour « exiger qu’Israël mette fin à son imposition violente… d’occupation, d’apartheid et de colonisation au peuple palestinien ». Le PCS a également exhorté les travaillistes à « affronter la réalité de la pratique israélienne du crime d’apartheid plutôt que d’éviter de le nommer ».

Sir Keir Starmer a déclaré qu’il n’y avait « aucune justification » à l’attaque « épouvantable » contre Israël. Il a dit à la BBC Dimanche avec Laura Kuenssberg programme : « Les auteurs de cela ont délibérément repoussé la perspective d’accords de paix. »

Les patrouilles de la police métropolitaine ont été renforcées à Londres après que la force a été invitée à intervenir par le ministre de l’Immigration, Robert Jenrick, qui a partagé une vidéo publiée sur les réseaux sociaux par la présentatrice du compte à rebours, Rachel Riley, après que le Hamas a lancé sa plus grande attaque depuis une génération.

Mme Riley a posté sur X samedi disant qu’elle avait croisé deux voitures dans l’ouest de Londres circulant avec des drapeaux palestiniens flottant à chaque fenêtre, « rebondissant de haut en bas dans leurs voitures ».

Déclarant qu’elle « apparemment célébrait comme s’ils faisaient une fête », la présentatrice a ensuite publié une vidéo montrant des gens agitant des drapeaux palestiniens, klaxonnant des voitures et applaudissant à Acton.

Mme Braverman a également posté sur X/Twitter dimanche matin, disant : « Chaque fois qu’Israël est attaqué, les islamistes et autres racistes utilisent les mesures défensives israéliennes comme prétexte pour attiser la haine contre les Juifs britanniques. »

Le ministre de l’Intérieur a ajouté : « J’attends de la police qu’elle utilise toute la force de la loi contre les manifestations de soutien au Hamas, à d’autres groupes terroristes interdits ou contre les tentatives d’intimidation des Juifs britanniques. »

Le Community Security Trust (CST), une organisation caritative qui protège les Juifs britanniques de l’antisémitisme et des menaces associées, a déclaré qu’il était en discussion avec la police du Met et le gouvernement depuis samedi matin pour garantir que « des niveaux appropriés de sécurité et de maintien de l’ordre soient en place dans les communautés juives ». espaces communautaires ».

Dans un communiqué, Scotland Yard a déclaré être « au courant d’un certain nombre d’incidents » liés au conflit au Moyen-Orient et a déclaré qu’il y aurait probablement une augmentation des manifestations dans les prochains jours.

« Le Met a augmenté les patrouilles de police dans certaines parties de Londres afin d’assurer une présence visible et de rassurer nos communautés », ont-ils déclaré. « Quiconque est victime d’un comportement menaçant ou s’inquiète pour sa sécurité est invité à contacter la police. »