LE NHS doit se réformer ou subir une « mort longue et douloureuse », a déclaré Wes Streeting hier soir.

Notre système de santé est un « service, pas un sanctuaire » et ne sera pas réparé en y jetant simplement de l’argent, a déclaré le secrétaire à la Santé de l’ombre.

Wes Streeting, ministre de la Santé travailliste fantôme Crédit : Chris Eades

Les hôpitaux dépendent trop des infirmières étrangères, les médecins généralistes distribuent des notes de maladie « bon gré mal gré » et l’immigration est trop élevée et met à rude épreuve les services, a-t-il déclaré.

Dans une interview explosive avec The Sun dimanche, M. Streeting a déclaré: « Ce n’est pas mon travail de prétendre que le NHS est le meilleur au monde ou l’envie du monde de nous rendre tous joyeux », a-t-il déclaré.

« C’est mon travail d’être honnête avec le public et avec le système – que le NHS est bien en deçà de ce dont nous avons besoin, et de donner aux gens l’espoir qu’il existe une partie capable de le réparer. »

Il a ajouté : « Si le NHS ne se réforme pas, il mourra.

« Il ne va pas s’effondrer du jour au lendemain.

«Ce sera une mort longue, lente et douloureuse qui verra le public commencer à abandonner l’idée que le NHS sera là pour lui quand il en aura besoin, et peut-être même être attiré par ces appels de sirène de certaines personnes du Parti conservateur. que le NHS devienne un service payant.

« Et je n’accepte pas le caractère inévitable de l’une ou l’autre de ces deux choses. »

Ses mots durs seront repris par Sir Keir Starmer demain, lorsqu’il utilisera un discours majeur pour déclarer: « Le NHS n’est pas durable à moins que nous apportions des changements sérieux, profonds et à long terme »

Wes Streeting dit que le NHS ne peut pas continuer à demander plus d’argent sans réforme Crédit : Chris Eades

Dans une interview sans retenue, M. Streeting a également déclaré :

:: Les hôpitaux sont « à 100% » trop dépendants des médecins et infirmières étrangers et nous devons former davantage de Britanniques pour faire le travail

:: L’immigration – qui devrait atteindre 1 million cette semaine – est trop élevée et exerce une pression sur les médecins, les écoles et le logement.

:: Les médecins généralistes distribuent des notes de maladie « bon gré mal gré » et il faut faire plus pour aider le record de 2,5 millions de Britanniques malades à long terme à reprendre le travail

:: Les jeunes médecins menaçant de coordonner des grèves avec les infirmières seraient coupables d’une « escalade dangereuse » qui « retournerait à juste titre » les gens contre eux

Covid a poussé notre service de santé déjà en difficulté au bord du gouffre.

Un nombre record de 7,2 millions de personnes sont bloquées sur les listes d’attente du NHS England.

De nombreux médecins généralistes et dentistes ont fermé leurs portes aux nouveaux patients.

Pour ceux qui ont la chance d’en avoir un, obtenir un rendez-vous peut sembler plus difficile que de gagner à la loterie.

Prenant une gorgée de son thé dans son café préféré – le Cafe 104 – près de chez lui à Ilford, dans l’est de Londres, Wes est clair que le NHS ne sera pas réparé en y versant simplement plus d’argent.

« Ce sont les investissements et les réformes qui donnent des résultats. La tragédie du NHS aujourd’hui est que nous dépensons énormément d’argent pour de très mauvais résultats », a-t-il déclaré.

L’argent est gaspillé dans une bureaucratie gonflée et un système informatique grinçant qui voit trop souvent des scans perdus, des résultats retardés et du temps perdu pour les patients, a-t-il déclaré.

Lundi, Wes se joindra à Sir Keir pour lancer leur «mission» de santé avant les prochaines élections.

Ils promettront d’atteindre les objectifs de lutte contre le cancer, renouvelleront leur promesse de former plus de Britanniques en tant que médecins et utiliseront les hôpitaux privés pour éliminer les arriérés.

Pour Wes, la mission est personnelle.

Diagnostiqué et traité pour un cancer du rein en 2021 alors qu’il n’avait que 38 ans, il a vu de ses propres yeux comment les systèmes obsolètes du NHS peuvent laisser tomber les patients.

Invité à l’hôpital pour un scanner lors de son diagnostic, il s’est rendu compte à mi-chemin qu’il avait été envoyé pour une échographie – le mauvais scanner.

« Maintenant, dans mon cas, cela n’a pas eu d’impact sur les résultats de mon cancer », a déclaré Wes – qui a maintenant reçu le feu vert.

« Mais quand chaque jour compte comme c’est si souvent le cas dans les diagnostics de cancer à un stade avancé, c’était un temps que je n’aurais peut-être pas pu me permettre. »

Le NHS a été frappé par une série de grèves paralysantes ces derniers mois – et il n’y a pas de fin en vue.

M. Streeting prend soin d’éviter de critiquer directement les infirmières sur les lignes de piquetage.

Mais il est sorti en se battant contre les jeunes médecins qui militent pour des grèves coordonnées avec les infirmières afin d’infliger un maximum de perturbations.

Une grande partie du public est sympathique aux médecins à cordes, a-t-il déclaré. Mais cela changerait rapidement s’ils poursuivaient cette « escalade dangereuse de l’action ».

Il a dit aux médecins « n’oubliez pas pourquoi vous êtes devenus médecins en premier lieu… et comment vous sentiriez-vous si c’était l’un de vos proches à l’hôpital sachant qu’il n’y aura pas le niveau de couverture nécessaire pour fournir des soins en toute sécurité ?

« Ne perdez pas de vue la sécurité des patients et le public sera toujours avec vous.

« Mais dès qu’ils perdent de vue la sécurité des patients, je pense que le public se tournera à juste titre. »

M. Streeting a également pataugé dans la rangée sur l’immigration.

Les chiffres officiels publiés plus tard cette semaine devraient montrer que la migration nette a atteint près d’un million.

Dans une évaluation étonnamment franche, M. Streeting a déclaré que l’immigration était trop élevée, mettant à rude épreuve le NHS – ainsi que le logement et les écoles.

Et il a promis que les travaillistes le réduiraient s’ils obtenaient les clés du n ° 10.

« Je pense que quiconque regarde les niveaux de migration nette maintenant conclurait que c’est à un niveau auquel le pays ne sera pas en mesure de faire face et nous devons avoir cela comme objectif sérieux », a-t-il déclaré.

En regardant autour de lui ses électeurs assis dans le café animé, il a ajouté: « Ils sont fiers d’être britanniques, fiers de leurs racines – mais ils vous diront aussi qu’ils s’inquiètent pour le logement, ils s’inquiètent pour les infrastructures, ils s’inquiètent pour les places scolaires, ils s’inquiètent pour le NHS. »

Les gens – en particulier la gauche – « ne devraient pas confondre l’anxiété face à une forte migration avec des préjugés », a-t-il ajouté.

S’exprimant quelques jours après les chiffres qui montrent qu’un record de 2,5 millions de Britanniques sont en congé de maladie, il a déclaré que les chiffres étaient alarmants.

« C’est devenu tellement écrasant et la pression sur la médecine générale si élevée que les notes de maladie sont distribuées bon gré mal gré », a-t-il déclaré.

Il faut faire plus pour aider les personnes malades de longue durée à retrouver des emplois qu’elles peuvent faire, a-t-il déclaré.

Alors que la Grande-Bretagne est aux prises avec une crise d’obésité, certains politiques ont demandé que la taxe sur le sucre sur les boissons gazeuses soit étendue à d’autres friandises sucrées comme les gâteaux, les biscuits et même le jus d’orange.

Mais M. Streeting a déclaré qu’il ne voulait pas encombrer les familles à court d’argent avec plus de «taxes sur le péché».

Et il s’est prononcé contre le nombre de calories sur les pompes à bière dans les pubs.

Bien qu’il se soit déchaîné contre la nouvelle céréale kitkat – disant que c’était « épouvantable », les fabricants commercialisaient le brekkie sucré aux enfants et prétendaient qu’il était nutritif.

Et il a critiqué les entreprises de vapotage « complètement irresponsables » pour avoir rendu les enfants accros au tabagisme en étiquetant leurs puffers comme des bonbons colorés, en leur disant: « Nous allons vous tomber dessus comme une tonne de briques. »

Grand fan de la monarchie, Wes a réussi à remporter un billet convoité pour le couronnement du roi Charles au début du mois.

« C’était absolument incroyable. Malgré les choses que j’ai accomplies dans ma vie, je pense que le couronnement est probablement le moment dont mon père est le plus fier », dit-il, rayonnant.

Wes est largement pressenti pour être lui-même un futur leader.

Rêve-t-il un jour de la couronne travailliste ?

Wes rit de la suggestion – bien qu’il ne le nie pas.

Au lieu de cela, il dit avec tact: « J’ai juste l’impression que si le seul travail que je puisse faire en politique est d’être le secrétaire à la santé pour sortir le NHS de sa pire crise de l’histoire et le rendre apte à l’avenir, je considérerai que une carrière bien remplie. »