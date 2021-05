Wes Streeting a reçu un diagnostic de cancer du rein à 38 ans

Une étoile montante de l’équipe de front de Sir Keir Starmer a annoncé qu’il se retirerait temporairement de la politique après avoir reçu un diagnostic de cancer du rein à l’âge de 38 ans.

Wes Streeting a déclaré que la confirmation de sa maladie était venue comme « un énorme choc » mais que son pronostic était bon.

Dans un message vidéo publié sur son fil Twitter, le secrétaire de l’ombre à la pauvreté des enfants, qui a été promu la semaine dernière, a déclaré qu’il ne retournerait pas au travail tant qu’il ne se serait pas complètement rétabli.

Sir Keir, qui a décrit M. Streeting comme un ami et comme un collègue, a déclaré qu’il était sûr qu’il reviendrait «encore plus fort et plus déterminé que jamais».

Dans un message vidéo, le député d’Ilford North a déclaré: «Au début du mois de mars, je suis allé à l’hôpital avec un calcul rénal et, à l’époque, une scintigraphie a identifié une bosse sur le même rein.

«Environ un mois plus tard, en avril, malheureusement, cette masse a été diagnostiquée comme étant un cancer du rein.

« Bien que recevoir un diagnostic de cancer à l’âge de 38 ans ait été un énorme choc, la bonne nouvelle est que grâce à ce calcul rénal, le cancer a été détecté tôt, mon pronostic est très bon et je devrais guérir complètement. »

Il a ajouté: «Mais cela signifie que je dois m’absenter du travail pour me soigner.

«Ma famille a dit très clairement – et Keir aussi en fait – que je ne reviendrai pas tant que je n’aurai pas été complètement rétabli.

« J’espère que ce ne sera pas trop long, mais en attendant, soyez indulgents avec moi et merci d’avance pour votre soutien. »

M. Streeting, ancien président de l’Union nationale des étudiants, est considéré comme un allié fidèle de Sir Keir.

Il a critiqué ouvertement l’ancien dirigeant travailliste Jeremy Corbyn, pour son incapacité à lutter contre l’antisémitisme au sein du parti.

Sir Keir a perdu un certain nombre de membres clés de son équipe ces derniers jours. Son assistante parlementaire Carolyn Harris a démissionné après avoir été accusée d’avoir exacerbé les tensions entre Sir Keir et sa députée Angela Rayner à la suite de la défaite de la semaine dernière aux élections partielles de Hartlepool.

Et la ministre fantôme Kate Hollern a démissionné après avoir été accusée d’avoir tenté d’intimider un collègue qui aidait un membre du personnel parlementaire qui avait soulevé des allégations de harcèlement sexuel contre un ancien député travailliste.