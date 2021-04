WES Nelson a semblé jeter un coup d’œil à ses ex Megan Barton Hanson et Arabella Chi alors qu’il choisissait Boris Johnson à leur place dans la nouvelle émission comique Belly Must Go.

La star de Love Island, Wes, 23 ans, a affronté la star de Celeb Masterchef Munya Chawawa lors de l’émission comique de remise en forme animée par le comédien Michael Dapaah.

Lors du premier tour de Belly Must Go, Michael demande à Wes qui il choisirait – Boris Johnson ou votre ex?

Munya secoua la tête et dit: « Mon ex, définitivement. »

Wes a dit avec un visage impassible: « Boris Johnson. »

Wes est devenu célèbre sur Love Island à l’été 2018 où il est arrivé deuxième avec sa petite amie Megan.

Le duo s’est séparé en janvier 2019 après que Megan aurait été jalouse de sa relation avec Vanessa Bauer, partenaire de Dancing on Ice, bien qu’ils aient nié toute romance.

Wes est ensuite allé à un rendez-vous avec la beauté de Love Island Arabella Chi en juillet 2019.

Leur romance éclair a été de courte durée lorsque The Sun a révélé qu’ils s’étaient séparés après neuf mois de rendez-vous après leur séparation.

Wes, a déménagé de leur maison partagée après que lui et Arabella, 29 ans, aient mis fin à leur relation amoureuse – l’écart d’âge de six ans aurait été un facteur.

Depuis le verrouillage, Wes est devenu une sensation dans les charts avec son hit See Nobody.

Il a révélé que pour héberger Michael, il y avait plus dans le pipeline.

Il a dit: « J’ai écrit 50 ou 60 chansons sur lockdown. Je viens d’écrire. »

Pendant ce temps, Munya, qui était contre Wes dans l’émission à succès, était le dernier nom à être révélé pour jouer dans Celebrity Masterchef.

Munya est connu sur les réseaux sociaux pour ses croquis où il joue des personnages comme le rappeur chic, Unknown P.

Le concours de cuisine de la BBC sera de retour avec son line-up le plus fort depuis des années alors que Katie Price et Rita Simons attrapent des poêles à frire et s’affrontent dans la cuisine.

La star de télé-réalité et ex-actrice d’EastEnders sont rejoints par la star bleue Duncan James, Megan McKenna de Towie, le fiancé de Stacey Solomon, Joe Swash, ainsi que 15 autres stars.

