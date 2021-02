La star de Love Island, Wes Nelson, a frappé certains de ses célèbres ex – les qualifiant de fous et trop intenses.

La star de télé-réalité de 22 ans est célèbre pour ses compatriotes ex-insulaires Arabella Chi, 29 ans, et Megan Barton Hanson, 26 ans.

Alors que Wes et Megan sont sortis ensemble pendant six mois après leur apparition dans la villa en 2018, le morceau de télévision et la romance d’Arabella ont duré un peu plus longtemps, atteignant neuf mois avant leur séparation en avril de l’année dernière.

Mais maintenant, Wes a laissé entendre qu’il n’aimait ni l’un ni l’autre de la romance car ils étaient remplis de drames et de scénarios intenses – qu’il espère maintenant éviter en cherchant l’amour pour la Saint-Valentin.

Wes a fait ses fouilles apparentes à Megan et Arabella lors d’une session TikTok.







(Image: Getty Images)



Il a déclaré: «Le type de filles que j’ai choisi en termes de personnalité et d’apparence a été complètement différent ces deux dernières années.

«Mais ce qui a définitivement changé, c’est que je veux quelqu’un qui soit très facile à vivre et décontracté, facile à vivre.»

Brutalement, il a ajouté: « Je ne peux pas faire face à une folie super, super intense tout le temps. »







(Image: Images SOPA / LightRocket via Getty Images)



La star a ensuite pris une partie du blâme lui-même, suggérant qu’il avait tendance à tomber amoureux trop vite.

Il a poursuivi dans sa diffusion en direct de TikTok pour la Saint-Valentin: «Je m’engage trop, sacrifiant trop de travail.

«Avec les relations, je me lance parfois trop vite dans les choses.

«J’ai emménagé avec des ex assez rapidement. J’ai essayé de me ralentir.

Wes a bien sûr « emménagé » avec des petites amies potentielles lors d’une apparition sur Love Island en 2018 – l’année où Dani Dyer et Jack Fincham ont remporté la couronne.







(Image: Instagram)



La série devrait revenir cet été après avoir été annulée l’année dernière en raison de la pandémie de Covid-19.

Alors que l’émission filme traditionnellement sur l’île espagnole de Majorque, on pense que la série 2021 pourrait filmer sur les côtes birtish.

Des rapports suggèrent que les patrons d’ITV recherchent une villa appropriée dans le Devon et Cornwall – avec l’espoir que le temps d’été brillera sur la série basée au Royaume-Uni.