Wes Nelson de Love Island défend d’avoir des relations sexuelles dans la villa après que les débutants en aient été avertis

Wes Nelson de LOVE Island a défendu d’avoir des relations sexuelles dans la villa après que les débutants en aient été avertis.

La star de télé-réalité, 23 ans, a inventé l’expression « faire des morceaux » pendant l’émission, faisant référence aux bouffonneries coquines que certains des candidats ont faites.

L’ancien ingénieur nucléaire a admis qu’il était « bien » d’avoir des ébats à l’écran, affirmant qu’il ne croyait pas que sa vie sexuelle dans la villa avait affecté négativement sa carrière après le spectacle.

Wes, qui est maintenant millionnaire depuis son apparition dans la série en 2018, est devenu fringant avec Laura Anderson et Megan Barton Hanson pendant son passage dans la série ITV2.

Malgré de nombreux anciens insulaires déconseillant les relations sexuelles dans la villa, Wes n’était pas d’accord lors d’une interview avec Stephen Leng de FUBAR sur Accéder à toutes les zones.

Il a dit : « Je l’ai fait et j’allais bien ! C’est le truc. Les gens peuvent dire : ‘Ne fais pas ceci. Ne fais pas cela !’ Il n’y a pas de choses à faire ou à ne pas faire. Faites-le simplement. C’est littéralement aussi simple. «

Wes a insisté sur le fait qu’avoir un « plan de match » plutôt que de « s’amuser » les ferait également expulser la villa.

Il a poursuivi: « Comme les gens le pensent parfois, ils se confondent avec: » Oh, je peux aller sur Love Island et faire cette carrière après, et ceci, cela et l’autre. «

« Et neuf fois sur dix, ce sont les gens qui sortent dans la semaine parce qu’ils ont ce plan de match et que les gens le voient directement.

La nouvelle série de l’émission de rencontres revient le 28 juin, avec les nouveaux concurrents mis en quarantaine en Espagne avant le lancement.

L’ancien ingénieur nucléaire a également réfléchi à son parcours depuis son départ de la villa, qui comprenait une relation avec Megan Barton-Hanson et sa collègue Love Islander Arabella Chi.

Lorsqu’on lui a demandé comment il était passé d’un homme ordinaire à quelqu’un que les gens suivaient et admiraient, il a répondu : « Je ne suis toujours qu’un mec de Stoke. Je suis toujours un simple homme de Stoke.

« Je pense que pour moi, j’ai tout pris dans ma foulée. Je pense que les circonstances ont changé, mais ce n’est pas le cas. Et c’est bien de garder les choses comme ça, de rester fidèle à qui vous êtes. »

Wes, qui a connu un succès musical, a sorti son deuxième single Nice To Meet Ya plus tôt cette année, après l’énorme succès de son premier album, See Nobody, qui a culminé à la troisième place des charts britanniques.

Il a expliqué comment il voulait faire de la musique pour toute sa « vie », mais n’est pas allé dans la villa Love Island pour booster sa carrière.

Il a ajouté : « Tous ceux qui me connaissent savent que je n’arrête pas de chanter. Je n’ai jamais un stylo à la main pour essayer d’écrire quelque chose. Donc, pour moi, me lancer dans ce voyage maintenant, c’est de la qualité.

Submergé par le succès qu’il a obtenu jusqu’à présent, l’ancienne star de la télé-réalité a expliqué : « Cette dernière année pour moi a été absolument phénoménale pour la musique. C’est vraiment le rêve d’une vie, et obtenir la reconnaissance qu’il obtient, ça m’épate. »

Lorsqu’on lui a demandé quel a été son point culminant de ces dernières années, il a répondu : « Ce n’est pas une plaque, ce n’est pas un moment particulier.

C’est juste le fait que je vis ce que je voulais faire. Et c’est la carrière de mes rêves. Alors je suis content. C’est mon point culminant.

Le musicien, qui est apparu sur The X Factor: Celebrity, a déclaré que son succès était dû à Love Island.

Il a ajouté: « Allez-y, amusez-vous! Si quelque chose en sort, quelque chose en sort. Si vous rencontrez quelqu’un, vous rencontrez quelqu’un et si vous ne le faites pas, vous ne le faites pas.

« Mais je pense qu’il suffit de continuer et de s’amuser et d’être soi-même sans s’excuser. Et les gens commenceront à vous aimer. »