Wes Moore prévoit une collecte de fonds à la maison Martha’s Vineyard de Spike Lee

Le candidat au poste de gouverneur du Maryland, Wes Moore, prévoit de se rendre à une collecte de fonds privée à la maison Martha’s Vineyard du cinéaste oscarisé Spike Lee, selon une invitation obtenue par CNBC.

Mais le démocrate doit d’abord remporter la primaire de mardi.

L’invitation montre que Moore, auteur et ancien responsable de l’association caritative Robin Hood Foundation, doit se rendre au domicile de Lee le 14 août. Mais il ajoute: “Cet événement dépend des résultats de la primaire du gouverneur du Maryland du 19 juillet. J’espère que vous envisagerez de soutenir Wes avant la primaire pour réserver votre place pour cet événement passionnant !”

Le gouverneur du Maryland, Larry Hogan, un républicain modéré populaire, a un mandat limité, donc le siège est à gagner.

C’est une course serrée pour l’investiture démocrate. Un mois de juin sondage par Goucher College montre Moore juste derrière Peter Franchot, le contrôleur du Maryland. Tom Perez, l’ancien président du Comité national démocrate, était à égalité avec Moore dans le sondage.

Lee n’est pas la seule célébrité influente dans le coin de Moore. La campagne Moore a récemment lancé une un d avec une voix off du magnat des affaires et légende du talk-show Oprah Winfrey.

Les billets pour le rassemblement au domicile de Lee coûtent entre 500 $ et 6 000 $. Lee possède une propriété dans la ville de Martha’s Vineyard à Oak Bluffs.

Martha’s Vineyard, situé dans le Massachusetts, abrite de nombreuses immenses maisons appartenant à des célébrités et à des politiciens. L’ancien président Barack Obama a acheté un plus de-Domaine de 11 millions de dollars sur l’île.

Lee a déjà organisé des collectes de fonds sur son île, y compris pour le procureur général de New York, Letitia James. Le cinéaste, qui a remporté un Oscar du scénario pour son film “BlacKkKlansman” en 2018, n’a pas renvoyé de demande de commentaire.

Un porte-parole de la campagne Moore a déclaré à CNBC dans un e-mail qu’ils ne tenaient rien pour acquis.

“En un peu plus d’un an, Wes Moore et notre campagne ont recueilli plus de soutiens, plus de donateurs, plus de partisans et plus d’élan grâce à l’expérience et à la vision uniques de Wes pour l’État, soutenues par une opération de campagne de classe mondiale”, a déclaré le porte-parole. dans un e-mail. “Nous ne tenons rien pour acquis, c’est pourquoi nous avons plus de 2 000 équipes de bénévoles prévues pour le dernier week-end de la campagne. Nous serons bien préparés pour poursuivre sur notre lancée jusqu’aux élections générales inhabituellement courtes, qui nécessitent des mois de planification délibérée.”

Bien qu’il ne soit pas clair qui assisterait à la collecte de fonds de Moore, l’ancien PDG de Robin Hood a rapporté une tonne d’argent lors de sa course au poste de gouverneur. Les archives électorales de l’État montrent que la campagne Moore a recueilli plus de 1,9 million de dollars au cours du premier semestre de l’année. Depuis début juin, la campagne Moore a recueilli plus de 450 000 $.

Les dossiers montrent que les donateurs qui ont déjà donné 6 000 $ à la campagne Moore incluent : Louis Bacon, le fondateur de Moore Capital Management (qui n’est pas lié à Wes Moore) ; Frank Bisignano, PDG de Fiserv ; Stuart Ingis, le président de Venable ; et Ted Leonsis, le PDG de Monumental Sports & Entertainment, qui possède et exploite de nombreuses équipes sportives de Washington, dont les Capitals de Washington.