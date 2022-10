Wes Moore, les démocrates noirs visant à écrire l’histoire du Maryland

ANNAPOLIS, Md. (AP) – Wes Moore pourrait bientôt entrer dans l’histoire s’il était élu premier gouverneur noir du Maryland, et il n’est pas le seul : le représentant Anthony Brown serait le premier procureur général noir de l’État. Aruna Miller, la colistière de Moore qui a immigré d’Inde, serait la première Américaine d’origine asiatique élue dans tout l’État du Maryland.

Si ces démocrates gagnent – ​​Moore a mené de plus de 30 points de pourcentage dans un État où les démocrates enregistrés sont plus nombreux que les républicains 2-1 – les politiciens noirs occuperont bon nombre des principaux postes d’État du Maryland, qui est maintenant un État majoritaire-minoritaire, selon le Bureau du recensement des États-Unis.

Avec une victoire, Moore récupérerait le poste de gouverneur pour les démocrates, après huit ans de gouverneur républicain à durée limitée Larry Hogan.

“Je pense qu’il sera intéressant de voir à quoi ressemble le Maryland quand il s’agira d’un gouvernement démocrate unifié qui ressemble à la promesse d’une représentation diversifiée dans ce type de politique à grande tente que le Parti démocrate a vraiment essayé d’avoir à l’échelle nationale”, a déclaré Mileah. Kromer, qui enseigne les sciences politiques au Goucher College de Towson, dans le Maryland.

Moore, un ancien combattant de 43 ans, boursier Rhodes, auteur et ancien PDG d’une organisation à but non lucratif anti-pauvreté, s’est présenté avec un slogan «ne laisser personne de côté». Il a promis de maintenir le financement du plan d’éducation K-12 avec des objectifs d’équité de grande envergure connus sous le nom de Blueprint for Maryland’s Future, et de s’appuyer sur d’autres initiatives pour créer l’égalité des chances pour les résidents du Maryland.

“Cela peut être le moment du Maryland”, a déclaré Moore dans son seul débat télévisé contre le candidat du GOP, Del. Dan Cox. “Nous avons des gens incroyables et un potentiel incroyable, mais tout le monde n’est pas en mesure de réussir.”

Seuls deux politiciens noirs ont été élus gouverneurs aux États-Unis – Douglas Wilder de Virginie en 1989 et Deval Patrick du Massachusetts en 2006. La démocrate Stacey Abrams deviendrait la première femme gouverneure noire du pays si elle remportait son match revanche en Géorgie contre le gouverneur du GOP Brian. Kemp.

La législature du Maryland a longtemps été contrôlée par les démocrates, qui ont choisi Del. Adrienne Jones pour être le premier président noir et la première femme présidente de la Chambre en 2019. Avec le président du Sénat Bill Ferguson, qui est blanc, ils ont mené des politiques à l’Assemblée générale avec un davantage d’attention aux questions d’équité.

Alors que les gros titres sur les clivages politiques dominent l’actualité, Holli Holliday estime que la nation évolue pour embrasser la diversité, non seulement à travers les lignes raciales, mais aussi dans les antécédents et les perspectives pour relever les défis.

“Je peux certainement voir que le Maryland est un précurseur de ce que je pense que nous verrons dans des États qui, comme le Maryland, ont une importante population minoritaire et en particulier une importante population afro-américaine”, a déclaré Holliday, présidente de Sisters Lead Sisters Vote. , une organisation 501(c) 4 fondée par des femmes noires et qui vit dans le comté majoritairement noir de Prince George.

Certains changements symboliques ont également été évidents dans le Maryland : des statues des célèbres abolitionnistes Harriet Tubman et Frederick Douglass – tous deux nés esclaves sur la côte est du Maryland – ont été ajoutées à l’historique Old House Chamber, où l’esclavage a été aboli dans l’État en 1864.

Et en 2017, à la suite de la violence à Charlottesville, en Virginie, les chefs d’État ont retiré du Capitole une statue de Roger B. Taney, le juge en chef de la Cour suprême des États-Unis du Maryland qui a rédigé la décision Dred Scott de 1857 qui a confirmé l’esclavage et nié citoyenneté aux Afro-Américains.

Moore a l’approbation de l’ancien président Barack Obama, tandis que Cox, un législateur d’État pour le premier mandat, est approuvé par l’ancien président Donald Trump, qui a obtenu 32% des voix dans le Maryland lors de l’élection présidentielle de 2020. Cox a déclaré que la victoire du président Joe Biden n’aurait pas dû être certifiée et a tweeté que l’ancien vice-président Mike Pence était un “traître”.

Même Hogan ne soutient pas Cox, le décrivant comme un “travail QAnon Whack”. Cox a battu Kelly Schulz, le républicain modéré approuvé par Hogan, lors de la primaire après que la Democratic Governors Association ait acheté des publicités télévisées pour l’aider, pariant qu’il serait plus facile à vaincre aux élections générales.

L’avantage des démocrates était évident dans un sondage du Washington Post-University of Maryland. Menée par téléphone du 22 au 27 septembre, elle a révélé que 60 % ont déclaré qu’ils voteraient pour Moore, 28 % pour Cox et 9 % étaient indécis. La marge d’erreur était de plus ou moins 4 points de pourcentage.

Brown a mené par 22 points le mois dernier dans un sondage du Goucher College contre le républicain Michael Peroutka. Cette enquête téléphonique a été menée auprès des électeurs probables du 8 au 12 septembre et avait une marge d’erreur de 3,6 %.

Peroutka a quitté la Ligue du Sud, classée comme groupe haineux par le Southern Poverty Law Center, lorsqu’une vidéo a fait surface lors d’une précédente campagne le montrant en train de chanter “Dixie” – ce qu’il a appelé “l’hymne national” – lors d’une conférence de la ligue.

Le poste de gouverneur du Maryland a échappé aux candidats noirs lors des deux dernières élections. Brown, qui a été lieutenant-gouverneur pendant huit ans sous le mandat de l’ancien gouverneur Martin O’Malley, a perdu en 2014 contre Hogan, qui a gagné haut la main dans une surprise. Hogan s’est avéré populaire et a battu l’ancien président de la NAACP Ben Jealous en 2018, devenant ainsi le deuxième gouverneur républicain de l’histoire du Maryland à être réélu.

Quentin James, fondateur et président de The Collective PAC – un comité d’action politique qui se concentre sur l’élection de candidats noirs à travers le pays – a déclaré que les solides références de Moore et sa victoire dans une primaire bondée contre des rivaux de renommée nationale devraient dissiper les doutes persistants chez certains démocrates que les candidats noirs peut gagner des postes de premier plan.

Moore a surmonté une opposition interne exprimée par un ancien responsable du Parti démocrate du Maryland, qui a démissionné de son poste de trésorier adjoint après avoir remis en question l’éligibilité des candidats noirs au poste de gouverneur dans un e-mail adressé à d’autres membres du parti. La présidente du parti de l’État – une femme noire – a répondu rapidement en disant “nous ne tolérons ni ne soutenons les commentaires dans son e-mail”.

“Je pense que c’est un témoignage de la direction que prennent le Maryland et notre pays en termes de leadership noir qui accède à ces bureaux qui n’ont pas eu suffisamment de représentation”, a déclaré James à propos des candidatures de Moore et Brown.

Brian Witte, Associated Press