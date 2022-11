Wes Bentley, star de “Yellowstone”, dit que Robert Downey Jr. l’a “sauvé” alors qu’il luttait contre la dépendance à l’héroïne

La star de “Yellowstone” Wes Bentley a crédité Robert Downey Jr. pour l’avoir inspiré à surmonter sa toxicomanie au début des années 2000.

L’acteur de 44 ans a déclaré à Page Six que la franchise de la star d'”Iron Man” à propos de ses propres difficultés l’avait motivé à devenir sobre alors qu’il était au plus fort de sa dépendance.

“J’étais dans les affres les plus profondes de ma dépendance et dans le pire endroit et à la porte de la mort, je suppose, ou à risque et je l’ai vu être si audacieux et courageux et ouvert et cela m’a sauvé”, a déclaré Bentley au point de vente à la première de la saison cinq de l’émission jeudi.

Il a poursuivi: “Alors j’ai pensé que si je fais ça aussi, je peux peut-être le transmettre à quelqu’un d’autre.”

Downey Jr. a lutté contre l’alcoolisme et la toxicomanie pendant des décennies avant de devenir sobre en 2003.

Bentley est devenu célèbre après avoir joué le rôle de Ricky Fitts dans le film “American Beauty”, lauréat de l’Oscar du meilleur film en 1998. Cependant, il a déclaré qu’en tant que jeune acteur, il avait été submergé par son succès soudain et s’était tourné vers la drogue et l’alcool pour faire face.

“Je n’avais jamais eu d’argent auparavant”, a-t-il déclaré à Page Six. “Il y avait donc beaucoup de combinaisons de choses auxquelles je n’étais pas préparé.”

Il a ajouté : “En tant qu’acteur, je savais aussi que je n’allais pas être vraiment prêt à faire de bons rôles avant mes 30 et 40 ans. Donc je ne voulais pas vraiment que ça se passe comme ça trop tôt. J’ai essayé d’y aller avec ça et traîner avec ça, mais je n’étais pas prêt.”

Dans une interview accordée au New York Times en 2010, Bentley a décrit comment sa dépendance était devenue incontrôlable au point où il ne se souciait plus d’agir, malgré la réception de “piles de scripts, d’excellents scripts avec d’excellentes offres jointes”.

Il a déclaré au point de vente qu’entre 2002 et 2009, il n’accepterait qu’un concert occasionnel pour gagner suffisamment d’argent pour payer ses factures ou acheter de la drogue.

L’acteur a été arrêté en 2008 et a plaidé coupable de possession d’héroïne. Il a reçu l’ordre de suivre des conseils et des programmes en 12 étapes, mais a continué à rechuter et à consommer de l’héroïne jusqu’à ce qu’il soit fauché.

Mais en 2009, Bentley a déclaré avoir rencontré un homme qui l’a aidé à mettre fin au cycle de la dépendance et à adopter la sobriété.

“J’ai rencontré un gars qui était sobre et qui ne savait pas que j’avais du mal”, a-t-il déclaré à Page Six. “Il vient de parler de la belle vie qu’il avait maintenant et de la façon dont il regarde les arbres par la fenêtre, et ça m’a manqué.

“Et je pensais que je voulais que ça revienne.”