Alors que « Yellowstone » est l’une des émissions les plus appréciées à la télévision, c’est le drame des coulisses qui a dominé les gros titres.

Wes Bentley joue le rôle de Jamie Dutton, le fils de John Dutton de Kevin Costner, et au milieu de tous les changements d’horaire et des rumeurs de conflit entre Costner et le créateur de l’émission Taylor Sheridan, Bentley a déclaré qu’il était ravi que tout cela se termine enfin.

« Ça va me manquer », a-t-il déclaré au Hollywood Reporter dans une nouvelle interview, « mais je vais aussi célébrer sa fin ».

Un gros problème, a-t-il expliqué, est de savoir combien de temps s’est écoulé depuis le dernier tournage de la série – le premier épisode de la saison 5 a été tourné il y a un an.

« Jamie reste avec moi », a déclaré Bentley à propos de son personnage. « Je ne veux pas toujours de lui là-bas !… Cela a été délicat cependant, à cause de la durée. À cause de la dynamique. Je ne sais pas ce qu’ils sont. Je suis un peu seul ici. Je ne Je ne sais pas vraiment ce qui se passe. La vie arrive et elle dérive un peu.

Comme ses collègues membres de la distribution, il a déclaré qu’il n’avait aucune idée du moment où le tournage commencerait réellement ni de ce qui se passerait dans les nouveaux épisodes.

« Je n’ai vraiment aucune idée d’où ça va », a-t-il expliqué. « Je n’ai rien vu ni entendu. »

Il a ajouté plus tard : « Je n’ai pas de date de retour. »

Interrogé sur la décision abrupte de mettre fin à la série et s’il l’avait anticipée, il a répondu : « Dans l’ensemble, on ne sait jamais. J’ai assez d’expérience dans ce métier pour savoir que, même quand les choses vont bien… J’ai J’ai toujours été préparé pour une version de la série qui se termine ou je m’en sors, ou Kevin décide d’aller faire autre chose et il s’en va. Vous connaissez juste le métier et vous vous attendez toujours à ce que la chose la plus folle se produise. Et souvent, c’est le cas. «

« Yellowstone » devait initialement diffuser les épisodes restants à partir de novembre, mais sans fin en vue de la grève des scénaristes, il n’est pas clair si cette date restera la même.

Lorsque la nouvelle de l’annulation a été publiée, il a également été annoncé qu’une série de suites sans nom serait lancée en décembre.

« ‘Yellowstone’ a été la pierre angulaire sur laquelle nous avons lancé tout un univers de succès mondiaux – de ‘1883’ à « Tulsa King », et je suis convaincu que notre suite « Yellowstone » sera un autre grand succès, grâce au brillant esprit créatif de Taylor Sheridan et à nos incroyables acteurs qui donnent vie à ces émissions », Chris McCarthy, président et PDG de MTV Entertainment Studios, a déclaré dans un communiqué.

David Glasser, PDG de 101, un autre studio qui produit la série bien-aimée, a déclaré : « L’histoire de Dutton continue, reprenant là où ‘Yellowstone’ s’arrête dans un autre conte épique. Nous sommes ravis d’offrir ce nouveau voyage au public du monde entier. . »

Bentley a déclaré que si son personnage survivait à la finale de la série, il serait heureux de revenir dans la suite.