Wes Bentley était à Rock Bottom. Maintenant, il est sur “Yellowstone”.

Ce n’est pas facile d’être Jamie Dutton. Fils adoptif de l’impitoyable propriétaire de ranch John Dutton dans la très populaire série néo-western “Yellowstone” de Paramount Network, Jamie voulait juste être un cow-boy. Au lieu de cela, l’homme qui l’a élevé l’a envoyé à l’école de droit. Il voulait être gouverneur du Montana, mais John l’a écrasé de façon humiliante. Sa sœur, Beth, l’éviscère régulièrement. Il a passé quatre saisons et demie à chercher désespérément l’attention du père de famille tout en détestant ses tripes. Ce n’est pas facile non plus en jouant Jamie Duton. Wes Bentley peut tout vous dire à ce sujet. Jamie l’a emmené dans des endroits sombres, le genre d’endroits qu’il ne connaît que trop bien. “Il est incroyablement triste”, a récemment déclaré l’acteur lors d’un brunch dans un café en plein air à Los Angeles. “J’ai toujours géré ma tristesse avec des choses comme la comédie, l’humour ou la drogue à un moment donné, ou j’ai essayé de l’ignorer et de trouver un autre moyen de m’en sortir. Mais vous ne pouvez pas faire cela lorsque vous essayez de représenter la tristesse de quelqu’un. Vous devez le laisser être là. Cela a été la partie la plus difficile de tout cela, et cela a un peu pesé sur ma vie. Bentley, 44 ans, précise qu’il ne se plaint pas. Il est reconnaissant d’être un élément clé du drame le plus populaire à la télévision, qui a eu sa finale de mi-saison dimanche au milieu d’un nouveau lot de complots de meurtre familiaux potentiels. Plus que cela, il est reconnaissant d’être en vie.

Et pourtant, “les regrets seront toujours là”, a-t-il ajouté. La plupart des gens ont probablement rencontré Bentley pour la première fois en tant que Ricky Fitts, le voisin de Kevin Spacey dans le film “American Beauty” de 1999. Il avait 21 ans lorsque le film a fait ses débuts et il ressemblait à un beau jeune homme plein d’âme avec un avenir. Mais il est devenu désillusionné par les rôles qui se sont présentés ensuite – “C’était tous des vampires et des jeunes sous-développés”, a-t-il dit – et s’est retrouvé à dériver vers la dépendance. Héroïne. Cocaïne. Beaucoup d’alcool. En 2008, il a été arrêté et a plaidé coupable de possession d’héroïne et d’avoir tenté de faire passer un faux billet de 100 $. Il tombait rapidement vers ses fesses.

Image Bentley (avec Thora Birch) a trouvé son rôle d’évasion très tôt, en tant que marchand de pot sensible Ricky dans le film oscarisé de 1999 “American Beauty”. Le crédit… Lorey Sebastian/Dreamworks