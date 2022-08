Werner de Chelsea revient au RB Leipzig

Berlin (AFP) – Le RB Leipzig a annoncé mardi avoir engagé l’ancien attaquant Timo Werner de Chelsea pour un contrat de quatre ans.

L’Allemand Werner, 26 ans, a passé deux saisons dans le club anglais, marquant 10 buts en 56 matches de Premier League.

Selon des informations, le club de Bundesliga aurait payé 25 millions de livres sterling (30,2 millions de dollars, 29,5 millions d’euros) pour son meilleur buteur.

“Je suis très heureux de pouvoir jouer à nouveau pour le RB Leipzig”, a déclaré Werner dans un communiqué de Leipzig.

“J’ai passé un bon moment ici entre 2016 et 2020, lorsque nous avons brillamment performé en tant que nouveaux venus dans la ligue.

“C’était un départ digne pour moi de quitter le club en tant que meilleur buteur, mais c’est du passé maintenant et je regarde vers l’avenir, car le club et moi avons évolué au cours des deux dernières années”, a-t-il ajouté.

Plus tôt mardi, l’international à 53 reprises a annoncé son départ de Stamford Bridge, où il a remporté la Ligue des champions en 2021 mais a eu du mal à retrouver une forme cohérente.

“Aujourd’hui marque la fin de mon voyage avec Chelsea. Je suis incroyablement reconnaissant pour le temps que j’ai passé dans ce club spécial », a déclaré Werner sur les réseaux sociaux.

“J’ai ressenti tellement d’amour et de soutien au cours des deux dernières années et je n’oublierai jamais comment vous vous êtes tenus derrière moi dans les bons et les difficiles moments”, a-t-il ajouté.

Le deuxième match de Leipzig de la saison de Bundesliga est le match de samedi avec Cologne et figurera dans la Ligue des champions de cette saison.