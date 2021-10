Werner de Chelsea ignore la frustration alors que lui et les stars marginales des Blues se battent pour battre Southampton

LONDRES – Il y a eu un moment samedi où les choses étaient tristement familières pour Timo Werner. Chelsea menait 1-0 contre Southampton grâce à la tête de Trevoh Chalobah à la neuvième minute lorsque le joueur de 25 ans s’est levé pour rentrer à la maison Callum Hudson-Odoi pour un but indispensable et stimulant qui pourrait bien avoir réglé le concours. Cependant, l’arbitre Martin Atkinson a été encouragé par l’arbitre assistant vidéo, Mike Dean, à revoir un défi assez anodin de Cesar Azpilicueta sur Kyle Walker-Peters dans la préparation et après l’avoir fait, il a refusé le but, au fureur de ceux en bleu.

L’entraîneur-chef Thomas Tuchel a été réservé pour ses protestations et les officiels ont été accueillis par des hurlements de dérision alors qu’ils s’éloignaient à l’intervalle sur un pont de Stamford détrempé.

Werner a l’habitude d’avoir des buts marqués, le plus souvent pour hors-jeu, ce qui l’a amené à décrire sa première année en Angleterre comme « la saison la plus malchanceuse de ma carrière », avec un remarquable 16 buts refusés depuis son arrivée du RB Leipzig à 60 €. millions d’affaire. C’est une facette de sa lutte qui a conduit à des spéculations selon lesquelles il pourrait envisager de retourner en Allemagne après avoir trouvé son chemin encore compliqué par l’arrivée de 115 millions d’euros de Romelu Lukaku en provenance de l’Inter Milan.

Tuchel a insisté lors de la conférence de presse d’avant-match de vendredi sur le fait que Werner n’avait aucune raison de se sentir frustré, né de la conviction que l’international allemand restait déterminé à retrouver la forme. Et, samedi, la persévérance de Werner a été récompensée. Personne dans l’une ou l’autre équipe n’avait plus de tirs que ses six; ses quatre buts étaient également un sommet, et il a retourné le match en faveur de Chelsea après que James Ward-Prowse a marqué un penalty et a ensuite été expulsé à la suite d’une autre intervention du VAR, cette fois pour un tacle tardif sur Jorginho.

Le remplaçant Ross Barkley a joué une passe ratissée à Cesar Azpilicueta, qui a franchi la première fois pour que Werner termine après 84 minutes et après que Ben Chilwell ait ajouté un troisième à la 89e, les Blues ont transformé un après-midi difficile en un après-midi qu’ils ont terminé en tête de la Premier League. Dans le processus, Werner a mis fin à une série de neuf matchs sans but dans la Ligue – son premier depuis le 24 avril contre West Ham, et seulement son septième au total – lui donnant enfin quelque chose sur quoi s’appuyer dans les semaines à venir.

« Nous avons le sentiment qu’à chaque fois qu’il marque, il y a une décision du VAR pour le lui retirer », a déclaré Tuchel de Werner. « Des décisions très, très étroites. Je me souviens d’une contre Liverpool, par exemple, qui était très serrée.

« Il doit continuer. Il peut encore améliorer son jeu, il y a beaucoup de choses à améliorer, mais nous sommes heureux et soulagés qu’il ait marqué dans les dernières minutes de ce match car c’était un but très, très important pour nous pour assurer la victoire. »

Pourtant, tout aurait pu se passer différemment, et cela menaçait d’être encore 90 minutes troublantes pour Tuchel après les défaites contre Manchester City et la Juventus la semaine dernière. Chelsea a eu le ballon dans le filet à trois reprises en première mi-temps alors qu’il dominait les débats, les cinq changements dans la formation de départ reflétant à la fois la fatigue évidente à Turin et l’énergie apportée par ceux qui sont sortis du banc tard.

Werner a mis fin à sa série de neuf matchs sans but en Premier League avec l’effort vainqueur contre Southampton. Chris Lee – Chelsea FC/Chelsea FC via Getty Images

Chalobah, Chilwell, Hudson-Odoi et Ruben Loftus-Cheek ont ​​tous eu la chance de reprendre là où ils s’étaient arrêtés avec Werner également repêché, et la seule vraie déception de la première mi-temps était qu’ils n’étaient pas plus avancés. Lukaku a terminé superbement à la 36e minute après une course de maraudage caractéristique d’Antonio Rudiger, mais a été correctement signalé hors-jeu avant que l’effort de Werner ne soit rejeté.

Tuchel, le maître du changement à la mi-temps, a été éclipsé dans ce département par son homologue Ralph Hassenhuttl, qui a présenté Ibrahima Diallo pour Theo Walcott à la pause et a remanié le peloton pour donner à Southampton plus de contrôle au milieu de terrain. Les visiteurs, sans victoire en championnat cette saison, méritaient leur égalisation, juste après l’heure de jeu alors que Chilwell a fait tomber l’ancien défenseur de Chelsea Valentino Livramento dans la surface, donnant à Ward-Prowse la chance de se convertir.

Lukaku avait de nouveau l’air d’une silhouette isolée. Il n’a eu que neuf touches en première mi-temps, un total qui est passé à 24 à temps plein, mais Chelsea n’a maximisé son avantage masculin qu’après le limogeage de Ward-Prowse à la 77e minute pour une faute grave sur Jorginho. Tuchel a ensuite prouvé qu’il n’avait pas perdu sa touche pour les remplaçants révolutionnaires, utilisant son dernier changement pour introduire Barkley – devant Kai Havertz – et le milieu de terrain a rapidement joué une brillante passe croisée pour trouver Azpilicueta pour le vainqueur du match de Werner. à la 84e minute.

« Au cours des deux derniers matchs, nous avons perdu et avons senti qu’il manquait quelque chose, alors nous avons décidé de mettre Ruben [Loftus-Cheek] parce que nous étions conscients du pressing haut au milieu de terrain, mais nous voulions quand même passer par le milieu de terrain. Avoir Ruben et [Kovacic], qui peut non seulement passer, mais conduire avec le ballon pour échapper au pressing, c’est la raison pour laquelle nous les avons choisis. Avec Ross [Barkley], nous espérons qu’il pourra montrer ce qu’il montre à l’entraînement. En ce moment, il est très actif, il ne ressent pas la pression et est prêt à créer quelque chose.

« Nous devons faire attention à la forme réelle, nous devons gagner des matchs et aujourd’hui était un jour où nous avions besoin d’un peu de mélange. »

Chilwell, à son premier début de championnat de la saison, a assuré les points avec une volée nette à la 89e minute après que Lukaku ait frappé le poteau d’une manière ou d’une autre depuis l’intérieur de la surface de réparation de six mètres. Le défenseur anglais est un autre qui cherche à ressusciter sa carrière après une période décevante. Werner a de la compagnie à cet égard, et les deux hommes voudront plus d’après-midi comme celui-ci.