Timo Werner admet qu’il a du mal à s’adapter aux exigences du football anglais qui est « plus dur qu’il ne le pensait ».

L’attaquant de Chelsea est sans but lors de ses huit derniers matchs alors que les Blues se préparent pour un derby londonien contre West Ham.

La saison de 34 buts de Werner au RB Leipzig la saison dernière a convaincu les Londoniens de l’ouest de dépenser 47,5 millions de livres sterling pour acquérir ses services.

Mais le calendrier condensé des rencontres a rendu la période d’installation de l’Allemand encore plus difficile.

Werner a souligné les défis qui accompagnent le jeu en milieu de semaine, ce que tous les clubs de haut niveau ne doivent pas affronter.

Et il a également écarté le lien entre son prix et sa course de baron devant le but.

« Peu importe combien vous coûte. C’est toujours un peu de pression lorsque vous venez dans un nouveau club », a déclaré Werner au site officiel de Chelsea. « Mais je pense que je peux très bien gérer ça. Ce n’est pas quelque chose de nouveau.

« La pression est un peu plus élevée que les années précédentes mais je pense que les bons footballeurs sont les meilleurs sous pression et c’est mon plan, je peux très bien faire sous pression.