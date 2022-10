‘Werewolf by Night’ sur Disney Plus: quand est le streaming spécial Halloween de Marvel?

Le MCU devient MC-spooky cette semaine avec un spécial Halloween sur Disney+. Werewolf by Night est quelque chose de différent pour l’univers cinématographique Marvel, et il sera diffusé le vendredi 7 octobre.

Exceptionnellement, cette histoire unique est une “présentation spéciale” d’une heure, en plus elle est en noir et blanc en hommage aux films d’horreur classiques.

Vous pourrez regarder Werewolf by Night sur le service de streaming Disney Plus vendredi à partir de 3 h HE / 12 h PT. / 8h00 BST.

Un teaser a été révélé lors de l’événement en direct de Disney D23 Expo 2022, lorsque la spéciale précédemment sans titre a été confirmée comme étant basée sur les bandes dessinées Marvel’s Werewolf by Night. Voici la bande-annonce :

Les stars spéciales Gael García Bernal et Laura Donnelly (star de Le Nevers et Outlander). Il est réalisé par Michael Giacchino, mieux connu comme le compositeur de diverses bandes originales de films Mission : Impossible, Jurassic World, Star Trek et Pixar. Il a également marqué Le Batman, Année-lumière et plusieurs films Marvel dont le récent Thor : Amour et tonnerre.

Le spécial Halloween est la prochaine aventure d’action en direct Marvel à frapper Disney Plus, tandis que la série MCU actuelle Elle-Hulk se dirige vers sa finale le 13 octobre. Panthère noire : Wakanda pour toujours sort en salles en novembre, et après cela, il est de retour à Disney Plus pour un autre one-off, le Guardians of the Galaxy Holiday Special en décembre.