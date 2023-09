Werewolf By Night In Color arrive sur Disney+ cet Halloween

Le noir et blanc Werewolf by Night fait l’objet d’une réédition en couleur. Image: Marvel Studios

L’un des points forts de souvenir Marvel récent est sur le point de devenir plus lumineux. Beaucoup plus lumineux. Loup-garou de nuitt, Marvel Studios spécial Disney+ noir et blanc présentation dirigée par Michael Giacchino, lauréat d’un Oscarva être réédité en couleur juste à temps pour Halloween.

« Nous avons passé beaucoup de temps à travailler sur cette version couleur », Giacchino posté sur X. «Nous voulions rendre hommage aux couleurs incroyablement vibrantes des films d’horreur comme ceux réalisés par Hammer. Un tout nouveau look pour Loup-garou la nuit.» Il fera ses débuts le 20 octobre sur Disney+ dans le cadre des grands événements « Huluween » et « Hallostream » de la société à travers Hulu et Disney+. Cela inclut également l’original Loup-garou la nuit apparaissant sur Hulu à partir d’aujourd’hui jusqu’à la fin octobre, ainsi qu’un tas d’autres films et émissions qui font leurs débuts tels que Personne ne vous sauvera, Chair de pouleMaison hantée, et beaucoup plus.

Pour ceux qui ne se souviennent peut-être pas très bien de ce qui se passe ici, Wloup-garou la nuit est sorti l’année dernière en tant que « Présentation spéciale de Marvel Studios » sur Disney+. Le film en noir et blanc d’une heure mettait en vedette Gaël García Bernal dans le rôle de Jack Russell, un chasseur de monstres qui doit affronter plusieurs autres chasseurs de monstres. Jack n’est cependant pas un chasseur de monstres habituel. Lui-même est un loup-garou, un fait qui devient évident lorsqu’il finit par se démarquer de la compétition. La spéciale a également présenté Laura Donnelly dans le rôle d’Elsa Bloodstone et Man-Thing au MCU.

Il n’y a toujours pas de mot précis quant au moment et au lieu où ces personnages pourraient revenir dans le MCU, mais le fait que nous puissions les voir sous un tout nouveau jour plus tard cette année devrait être très amusant. Et puisque Giacchino a contribué à cela, nous savons qu’il ne s’agit pas d’une ponction d’argent.

Montre Loup-garou la nuitdans sa version originale en noir et blanc, sur Disney+ maintenant. La version couleur sort le 20 octobre.

