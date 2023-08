Werder Brême v Bayern Munich: ouverture de la saison de Bundesliga – en direct

il y a 17 s 15h00 HAE 28 minutes Il y a une pause dans le jeu pour laquelle Bittencourt reçoit un traitement. Il va bien.



il y a 2 m 14h58 HAE 25 minutes Le coin plongeant de Sane depuis la droite est rencontré par Kane, dont la volée ratée de huit mètres frappe un défenseur et passe à Pavlenka. C’était une chance décente, même si je soupçonne qu’il l’a vu tard.



il y a 4 mois 14h56 HAE 23 minutes Le coup franc apprivoisé de Ducksch est facilement stoppé par Ulreich.



il y a 5 m 14h55 HAE 23 minutes Upamecano frappe Weiser à 25 mètres du but. Ducksch est au-dessus du ballon…



il y a 6 mois 14h54 HAE 22 minutes « Je ne suis pas fan des Spurs, mais j’ai toujours admiré Harry », déclare Mary Waltz. « D’abord son incroyable talent pour marquer. Deuxièmement, il semblait juste être un bon gars. Je suis heureux pour lui d’être loin du triste feuilleton des Spurs.



il y a 6 mois 14h54 HAE 21 min : Mazraoui frappe le poteau ! Coman se précipite sur la gauche, puis renvoie le ballon à Davies au bord de la zone. Il le place au carré de son compatriote arrière Mazraoui, qui écrase un beau tir qui bat Pavlenka et effleure l’extérieur du poteau gauche.



il y a 8 mois 14h52 HAE 20 min Ducksch est réservé, un peu durement, pour un défi de taille sur Upamecano.



il y a 9 mois 14h52 HAE 19 min : Juste à côté de Musiala ! C’était un beau jeu. Il a reçu le ballon sur la ligne médiane, à gauche du centre, a battu son homme avec facilité et s’est dirigé droit vers le but. Personne n’est venu le défier, alors il s’est approché à moins de 22 mètres et a tiré un entraînement bas juste à côté du premier poteau.



il y a 13 mois 14h47 HAE 15 min Weiser bat Davies avec un pas en avant et dresse un bon centre au milieu. Fullkrug ne peut pas tout à fait l’atteindre et Ulreich prétend.



il y a 15 mois 14h45 HAE 13 minutes Le but refusé mis à part, le Bayern a été aux commandes. La passe imaginative de Kane est tout simplement trop lourde pour Musiala, qui a effectué une course tardive dans la zone.



il y a 17 mois 14h43 HAE 11 minutes Le coup franc est donné à Kane, dont le dard est bloqué par un défenseur qui charge.



il y a 18 mois 14h43 HAE 10 minutes Kane est victime d’une faute à 30 mètres du but par Lynen. je dis « encrassé » ; Lynen a récupéré le ballon et a ensuite fait trébucher Kane dans son suivi. Quoi qu’il en soit, c’est un coup franc pour le Bayern en bonne position…



il y a 19 mois 14h41 HAE 9 min : Fullkrug a un but refusé pour Brême ! C’est dommage car c’était un bon but, une tête à bout portant sur un superbe coup franc de Ducksch. Mais Fullkrug est allé trop tôt et était clairement hors-jeu.



il y a 22 mois 14h39 HAE 6 minutes Aux Spurs, Kane n’avait qu’un seul Son Heung-min. Ici, il en a un de chaque côté, tel est le rythme de Sane, Coman, Gnabry ou de n’importe quel flip qu’ils jouent. Je suppose que plus d’équipes défendront profondément contre le Bayern que contre les Spurs, mais vous imaginez toujours que Kane obtiendra un tas de passes décisives cette saison.



il y a 23 mois 14h37 HAE La défense était épouvantable, mais une passe décisive est une passe décisive. Sane a frappé une balle inclinée dans Kane sur la ligne médiane et a continué à courir. Kane l’a simplement facilité pour la première fois dans l’espace, sachant qu’il n’y avait personne derrière lui, ce qui a permis à Sane de charger au but. Personne n’allait le rattraper, et une fois qu’il est entré dans la surface, il a glissé le ballon devant Pavlenka avec son pied droit.

Mis à jour à 14h40 HAE

il y a 25 mois 14h35 HAE BUT! Werder Brême 0-1 Bayern (Sane 4) Harry Kane marque un but avec sa deuxième touche pour le Bayern ! Leroy Sané marque sur la passe en profondeur de Harry Kane. Photographie : Ina Fassbender/AFP/Getty Images

Mis à jour à 14h44 HAE

il y a 25 mois 14h35 HAE 3 minutes Coman coupe à l’intérieur depuis la gauche et tente un une-deux avec Kane, dont la passe de retour est légèrement dépassée. Bonne idée cependant, et ces ailiers rapides du Bayern vont adorer l’avoir dans leur équipe.



il y a 27 min 14h34 HAE 3 minutes « Je suppose que l’intérêt de ce jeu, pour beaucoup de gens du moins, est de voir comment Kane s’épanouit (ou non) dans son nouvel environnement ; tout comme l’intérêt mondial pour An-An le panda géant », explique Charles Antaki. « Si je me souviens bien, il a été solennellement courtisé par les zoos du monde jusqu’à ce que la République populaire de Chine le laisse partir. Mais aussi, si je me souviens bien, il n’a pas produit grand-chose et s’est effondré dans une triste carcasse. Hmm. »



il y a 27 min 14h34 HAE 2 minutes Tu es juste là pour Harry Kane n’est-ce pas ? C’est bon, il n’a pas encore touché le ballon.



il y a 28 mois 14h32 HAE 1 minute Peep peep ! Leroy Sane lance la nouvelle saison de Bundesliga. Le Bayern, dans son kit extérieur noir, donne des coups de pied de gauche à droite pendant que nous regardons.



il y a 30 min 14h31 HAE Harry Kane tape dans les mains de ses nouveaux coéquipierspuis les joueurs se rassemblent autour du cercle central pour rendre hommage à la légende de Brême Horst-Dieter Hottges, décédé cet été à l’âge de 79 ans.



il y a 32 mois 14h28 HAE Les joueurs s’alignent pour l’hymne national, chanté par une paire de gars dans ce qui ressemble à un pantalon en cuir. Je pense que certains des fans locaux huent.



il y a 33 mois 14h28 HAE « Je regarde les Cent donc vous n’avez pas tous à le faire, Rob, tout en suivant le MBM bien sûr », écrit Simon McMahon. « Ne me demandez pas quel est le score, cependant. J’aimerais juste qu’Eoin Morgan soit mon père. Et qu’il ramènerait plus souvent l’oncle Kev chez lui.



il y a 35 mois 14h25 HAE Les joueurs sont dans le tunnelet le kit de Brême est toujours magnifique. C’est l’heure de la Bundesliga 🤩 ⏰ 20:30 CEST

🆚 @FCBayernFR

📍 wohninvest WESERSTADION#werder #svwfcb pic.twitter.com/A0y3B9jzhD — SV Werder Bremen EN (@werderbremen_en) 18 août 2023



il y a 40 m 14h20 HAE « Votre affirmation me troublerait davantage, » dit Joe Pearson, « si je savais réellement ce qu’était le Hundred. (Googles) Oh, c’est du cricket. Toujours pas troublé. J’espère que nous pourrons rester amis. Nous le pouvons, notamment parce que la relation des Cent avec les fans de cricket traditionnels est… compliquée.



il y a 46 mois 14h14 HAE « J’adore les photos de line-up fournies par les clubs » écrit Jeff. « Harry Kane a l’air d’enfiler sa meilleure pose d’entretien d’embauche » Je suis ton homme, attrape-moi si tu peux « , tandis que Bittencourt fait un lent applaudissement ironique en réponse. »



il y a 50 m 14.11 HAE « Comme tous les samedis matin à 10h (15 heures de votre temps), cet après-midi, je suis à nouveau reconnaissant de vivre aux États-Unis (pas de points d’exclamation) », écrit Joe Pearson. « Nottingham Forest vs Sheffield United est disponible sur ma télé. Tout comme le Werder Brême contre le Bayern. Si je voulais dévier, je pourrais même regarder les séries mondiales de la Petite Ligue. Je le reprends. ETATS-UNIS! ETATS-UNIS!! ETATS-UNIS!!! » Je parie que vous ne pouvez pas regarder les Cent, n’est-ce pas.



il y a 51 min 14.09 HAE La signature de Harry Kane est une tentative de rendre la Bundesliga moins compétitive | Nick Ames En savoir plus



il y a 51 min 14.09 HAE « Salut Rob, » dit Ruth Purdue. « S’il vous plaît, cirez lyriquement ce regard que Kane a sur cette feuille d’équipe. » 𝐒𝐭𝐚𝐫𝐭𝐢𝐧𝐠 🆚 Werder Brême Notre première face de la nouvelle saison de Bundesliga est là 📋#MiaSanMia #SVWFCB pic.twitter.com/8uCGuo8ie0 — FC Bayern Munich (@FCBayernEN) 18 août 2023 J’ai manqué ça. Ma parole! Je n’arrive pas à décider s’il a l’air lascif, constipé ou les deux.

Mis à jour à 14h11 HAE

il y a 1h 13h57 HAE Spursiness empêchera-t-il Harry Kane de gagner au Bayern Munich ? En savoir plus



il y a 1h 13h53 HAE Avant-première d’Andy Brassell Les problèmes du Bayern Munich donnent de l’espoir aux rivaux de la Bundesliga malgré l’arrivée de Harry Kane En savoir plus



il y a 1h 13h49 HAE Ce kit pourtant Notre onze de départ pour le premier match de Bundesliga de la saison 🔥#werder #svwfcb pic.twitter.com/LB7doknSA8 — SV Werder Bremen EN (@werderbremen_en) 18 août 2023



il y a 1h 13h34 HAE Nouvelles de l’équipe : Kane débute Harry Kane commence, tout comme l’autre grande signature estivale du Bayern, le défenseur coréen Kim Min Jae. Benjamin Pavard, qui semble prêt à rejoindre l’Internazionale, est sur le banc. L’équipe de Brême comprend Nicolas Fullkrug, le retardataire qui a été co-meilleur buteur avec Christopher Nkunku en Bundesliga la saison dernière. Le milieu de terrain belge Senne Lynen, signé de l’Union SG, fait ses débuts au milieu de terrain, et l’international écossais Olivier Burke est parmi les sous-marins. Werder Brême (possible 3-1-4-2) Pavlenka ; Pieper, Veljkovic, Friedl; Lynne ; Weiser, Bittencourt, Stade, Jung ; Fullkrug, Ducksch.

Remplaçants : Zetterer, Gross, Schmid, Rapp, Gruev, Opitz, Kownacki, Njinmah, Burke. Bayern Munich (4-2-3-1) Ulrich ; Mazraoui, Upamecano, Kim, Davies ; Kimmich, Goretzka; Sané, Musiala, Coman ; Kane.

Remplaçants : Hulsmann, De Ligt, Pavard, Choupo-Moting, Muller, Laimer, Gravenberch, Tel, Krutzig. 𝐒𝐭𝐚𝐫𝐭𝐢𝐧𝐠 🆚 Werder Brême Notre première face de la nouvelle saison de Bundesliga est là 📋#MiaSanMia #SVWFCB pic.twitter.com/8uCGuo8ie0 — FC Bayern Munich (@FCBayernEN) 18 août 2023

Mis à jour à 14h34 HAE